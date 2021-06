Pour Espargaró, Honda n'a pas besoin d'une moto "totalement nouvelle"

Honda traverse la période la plus difficile de son Histoire en MotoGP. La marque occupe la cinquième et avant-dernière place du championnat des constructeurs, sept petits points devant Aprilia, et elle n'a plus connu le succès depuis Valence 2019, grâce à Marc Márquez, une période de disette longue de 21 courses et inédite pour la firme nippone, qui a conscience que des changements sont nécessaires sur sa machine pour permettre à ses pilotes de retrouver le sommet.

Au lendemain d'un GP de Catalogne sans aucun représentant de Honda dans le top 10, le test post-course organisé à Barcelone a permis de mieux identifier pourquoi la RC213V manque de grip arrière et souffre en sortie de courbe. "On n'avait pas de grosses nouveautés", a cependant rappelé Pol Espargaró ce jeudi au Sachsenring, estimant que Honda a désormais suffisamment d'informations pour apporter les correctifs nécessaires, sans avoir à totalement modifier sa moto : "On est dans un processus de compréhension de nos problèmes, et on essaie de comprendre précisément les soucis. Après, on construira un nouveau châssis, de nouveaux bras oscillant qui arriveront très vite."

"Mais nous sommes dans ce processus, à tester de petites nouveautés, des choses anciennes qui pourraient être utiles. Avec toutes les informations et les données à la disposition de Honda, celles de maintenant et du passé, je pense qu'on pourra bien améliorer la situation. On n'a pas besoin de construire une moto totalement nouvelle pour corriger nos problèmes actuels. Ce qui est bien, c'est que Honda a passé beaucoup d'années en MotoGP, ils ont des données incroyables pour tous les problèmes rencontrés dans leur Histoire, et ils ont des solutions à ces problèmes. Nous sommes dans une phase de découverte."

Espargaró espère valider certaines idées apparues durant le test en Catalogne ce week-end au Sachsenring, un tracé plus tortueux : "Nous avons testé différentes choses sur la moto à Barcelone, certaines ont très bien fonctionné et après un bon test, on veut rouler ailleurs pour remettre la moto en piste et voir si ce qu'on a testé était bon ou pas. À ce stade, nous sommes satisfaits mais nous ne savons pas à quoi nous attendre. Il faut attendre les EL1 demain matin."

Une ambiance plus positive chez Honda

Le Sachsenring semble être le terrain idéal pour offrir un rebond à Honda. Après trois succès consécutifs de Dani Pedrosa, Marc Márquez a remporté toutes les courses qu'il a disputées sur ce circuit en MotoGP depuis 2013 et il est logiquement très attendu ce week-end, malgré les limitations physiques qui sont encore les siennes. En 2019, Cal Crutchlow l'avait accompagné sur le podium au guidon de sa Honda de l'équipe LCR. Espargaró ignore si un bon résultat sera possible ce week-end mais il sent une atmosphère plus positive au sein du team officiel.

"C'est sûr que les données des années précédentes seront utiles, mais la moto a beaucoup changé depuis un an. On n'a pas roulé l'an dernier, donc les souvenirs du Sachsenring sont plus anciens. Mais c'est un endroit où normalement, Marc et toutes les Honda sont très en forme. Marc et Cal ont fait de très bonnes courses ces dernières années. Après Barcelone, on a fait des progrès lors du test et c'était assez positif au final. En arrivant ici, où Honda est performant, on sent que l'ambiance est plus positive que d'habitude. On attend de débuter le week-end. Il fait vraiment très chaud. Il faut voir quels pneus vont fonctionner parce que les conditions sont souvent critiques ici, et pas aussi chaudes qu'aujourd'hui et ce week-end. On verra."

