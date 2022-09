Les soucis "extraordinaires" de Honda ont poussé Espargaró a partir

Pol Espargaró ne semblait plus faire partie des plans de l'équipe Honda d'usine pour la saison 2023, qui a décidé de recruter Joan Mir, libre avec le départ de Suzuki. Le nom du cadet des frères Espargaró a un temps été cité chez LCR mais il va finalement retrouver KTM et Tech3 l'an prochain. Selon l'intéressé, il s'agit bel et bien d'un choix de sa part car Honda souhaitait encore le voir sur l'une de ses machines en 2023.

"J'avais une opportunité pour rester chez Honda, je les respecte beaucoup pour ça", a confié le Catalan au site officiel du championnat, sans préciser si cette offre l'aurait vu rester dans l'équipe officielle ou rejoindre le team satellite. "La moto n'est pas performante et ils ne m'ont pas mis la responsabilité sur le dos et n'ont pas dit 'tu n'es pas suffisamment bon donc sors du projet'. Ils m'ont laissé la possibilité de continuer, ils m'appréciaient, mais j'ai choisi autre chose."

Pol Espargaró a donc renoncé à prolonger l'aventure sur une Honda au manque de performances évident. Habituée à dominer le championnat avec Marc Márquez, la marque est plus que jamais en difficulté depuis la blessure de son pilote phare et Espargaró, seulement 17e du championnat, peine à croire à des progrès à court terme, ayant perçu un manque de réaction ces derniers mois.

"Ces dernières années, Honda a eu beaucoup de mal, mais la situation est extraordinaire cette année. On fait aussi face à une nouvelle concurrence avec les jeunes sur de nombreuses Ducati, ce qui complique encore plus la situation, surtout le samedi. C'est très dur de se qualifier à l'avant et d'avoir une bonne course."

"On a du mal, la moto ne fonctionne pas bien, on n'a pas de pièces pour améliorer la situation et tout semble avancer très lentement. Quand il y a autant de choses à repenser, cela prend du temps et en compétition, ça coûte des places et fait perdre, perdre, perdre, ce qui est assez frustrant. De l'autre côté, quand les Japonais apportent quelque chose, on sait que cela produira les résultats escomptés. Ça fonctionne comme ça."

Espargaró veut rebondir en 2023

Pol Espargaró vit une saison diffiicle avec Honda

Malgré deux saisons difficiles et seulement deux podiums avec la Honda, Pol Espargaró ne regrette pas d'avoir rejoint l'équipe qui le faisait rêver dans sa jeunesse, l'expérience ayant été enrichissante : "Pour un pilote, ce n'est pas facile psychologiquement, mais physiquement et mentalement, je pense que je suis suffisamment mature pour affronter les problèmes différemment et je n'ai aucun regret."

"J'ai apprécié cette décision, j'ai beaucoup appris, j'ai vécu une expérience incroyable, j'ai rencontré des personnes incroyables qui m'ont permis de grandir énormément et je veux profiter de cette expérience pour devenir un meilleur pilote."

C'est en retrouvant son ancienne moto, la KTM, et en renouant avec sa première équipe, Tech3, que Pol Espargaró cherchera à devenir ce meilleur pilote. Le #44 sent que l'expérience prise chez Honda l'aidera à exploiter encore mieux une KTM qu'il a façonnée, et même s'il évoluera dans l'équipe satellite aux couleurs de GasGas, il nourrit l'espoir de redevenir le meilleur représentant du constructeur.

"Je veux une moto sur laquelle je sais que je serai rapide, et en connaissant les gens autour de moi afin d'avoir tous les éléments pour être performant. Je veux être le meilleur pilote GasGas, en l'occurrence, et le meilleur chez KTM. J'ai quelque chose en plus, mon expérience de différents constructeurs, et la connaissance de la façon dont ce projet a débuté et du chemin parcouru par la moto."

"Je pense que je peux apporter un peu plus que juste de la vitesse et des résultats bruts. Je suis ouvert à tout, pour faire de mon mieux au niveau des résultats mais aussi pour développer une meilleure moto."