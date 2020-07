Pol Espargaró : "KTM mérite mon respect"

Le secret de polichinelle a pris fin lundi : Pol Espargaró quittera KTM à la fin de cette saison 2020 pour rejoindre Repsol Honda, où il fera équipe avec son ancien adversaire, Marc Márquez. "Je suis très content, bien sûr. Ce sera un changement excitant dans ma carrière, avec une équipe Championne du monde", concède-t-il dans une timide réaction accordée au site officiel du MotoGP.

C'est la fin d'une union de quatre ans avec le constructeur autrichien, le dernier à avoir rejoint le MotoGP. Depuis les débuts du programme, la RC16 a considérablement progressé, permettant à Espargaró de se hisser dans la hiérarchie, d'obtenir un premier podium sous la pluie fin 2018 et de se stabiliser depuis dans le top 10. Si l'offre du HRC était difficile à refuser, le pilote espagnol n'en demeure pas moins loyal envers le constructeur qui lui a pour la première fois permis d'accéder à un poste de pilote officiel.

"On a encore beaucoup de courses cette année, alors c'est une sensation assez étrange d'annoncer ce qui va se passer à l'avenir en sachant qu'il reste encore beaucoup de courses", souligne Pol Espargaró, qui reprend aujourd'hui le guidon de la RC16 pour se préparer au Grand Prix d'Espagne. "Je pense que la meilleure façon de l'aborder, c'est de faire une bonne année avec KTM, ils méritent mon respect alors je vais tout donner jusqu'à la dernière course à Valence. On va profiter de cette année ensemble et de bons résultats nous attendent d'ici à la fin de l'année."

Un style qui peut convenir à la Honda

Au printemps, tandis que les spéculations prenaient de l'ampleur sur ses discussions avec Honda, Pol Espargaró avait reconnu que la RC213V pourrait l'attirer compte tenu du style de pilotage qu'elle requiert, lui qui a dû s'adapter lors d'un passage difficile de Yamaha à KTM il y a un peu moins de quatre ans. C'est également un paramètre qui a compté pour le constructeur japonais, dont les responsables voient en lui un membre clé du dispositif dès la saison prochaine.

"Pol a montré beaucoup d'intérêt pour notre moto", souligne Alberto Puig. "Son contrat arrivait à échéance à la fin de cette année, il était donc libre pour l'année prochaine. C'était le point essentiel de la situation car il avait l'opportunité de partir. Nous pensons que Pol a un esprit combatif, c'est un battant. Cela fait de nombreuses années qu'il est dans ce championnat, il a de l'expérience."

"Je pense qu'il a fait du très bon travail avec KTM pour développer la moto et nous pensons que son style de pilotage peut correspondre à notre moto. C'est une chose à laquelle nous avons pensé et étant donné que la situation permettait de le faire, nous avons décidé d'avancer et je pense que ce sera un bon soutien pour le développement de la moto l'année prochaine et pour dans le même temps être compétitif."