Pol Espargaró à l'hôpital après une lourde chute

Pol Espargaró a subi une lourde chute pendant la troisième séance d'essais libres du Grand Prix de Valence, dernière manche de la saison MotoGP. Le pilote espagnol occupait la septième position du classement ce matin, la troisième au classement combiné comptant pour l'attribution des places en Q2, lorsqu'il a été éjecté de sa Honda à 13 minutes de la fin de la séance.

Espargaró s'est fait piéger dans le virage 13, le long gauche menant vers la dernière épingle qui conclut le tour du circuit Ricardo Tormo, où il est parti dans un violent highside avant de retomber lourdement au sol. Le pilote est immédiatement apparu conscient, mais de toute évidence en souffrance. À peine deux minutes après sa chute, il était évacué sur une civière et emmené au centre médical.

Après un premier check-up sur le circuit n'ayant pas mis en évidence de fracture, le pilote a été transporté à l'hôpital 9 de Octubre afin d'y subir des examens plus approfondis. Dans un point réalisé sur place avec les médias, Alberto Puig a indiqué que son pilote "a très mal", après un choc violent l'ayant notamment touché aux côtes mais aussi au poignet droit.

Ángel Charte, directeur médical du MotoGP, a précisé : "Il est arrivé [au centre médical] confus et avec une forte douleur thoracique, surtout dans la zone droite. L'examen neurologique est normal, mais il est vrai qu'au niveau thoracique il est possible qu'il y ait une sorte de lésion des côtes. Le reste de l'examen est strictement normal, mais nous l'avons envoyé à l'hôpital pour qu'il y passe les scanners nécessaires. Il a une petite blessure au poignet droit, que nous n'avons pas non plus vue à la radio."

En l'état, la participation de Pol Espargaró semble exclue pour les prochains essais libres, qui auront lieu à 13h30, puis les qualifications qui se dérouleront dans la foulée. Il faudra attendre le résultat des examens médicaux réalisés à l'hôpital pour savoir s'il sera en mesure de disputer la course prévue dimanche.

Alors que les conditions sont très fraîches ce week-end à Valence, huit chutes avaient déjà marqué la première journée parmi les pilotes de la catégorie reine, dont une pour Pol Espargaró lui-même à la fin des EL2. Aucun pilote n'avait été véritablement blessé, même si Danilo Petrucci s'était relevé avec des douleurs à la hanche.

Honda déjà privé de Marc Márquez

L'équipe Repsol Honda n'a qu'un seul représentant pour ce dernier Grand Prix de la saison, après le forfait de Marc Márquez. À la suite de ses deux victoires consécutives à Austin et Misano, le #93 s'est blessé dans une chute à l'entraînement et il souffre de troubles de la vue qui lui imposent du repos.

Bien qu'il ait été remplacé par Stefan Bradl la semaine dernière au Portugal, Honda a cette fois décidé de n'aligner qu'un seul pilote dans son équipe officielle. "Stefan devait participer au test la semaine prochaine, à Jerez, et nous avons pensé que ça n'était pas nécessaire [qu'il dispute le Grand Prix]. Ce n'était pas possible de le faire venir aussi pour courir", indiquait vendredi Alberto Puig, team manager.

Les premiers essais d'intersaison qui auront lieu jeudi et vendredi centralisent en effet toute l'attention à ce stade. En l'absence de Márquez, le HRC suivra d'autant plus attentivement l'état d'Espargaró que sa participation à des choix techniques décisifs pour le développement de la moto 2022 sera particulièrement importante.

Avec Germán Garcia Casanova