Pour Espargaró, le niveau de la nouvelle Honda ne se jouera pas sur 5 jours

Les équipes MotoGP n'auront que quelques jours de piste dans les prochaines semaines pour préparer la nouvelle saison avec les dernières versions des motos, peaufinées dans les ateliers pendant la trêve hivernale. Après un shakedown de trois jours réservé aux rookies, aux pilotes essayeurs et aux titulaires d'Aprilia, seul constructeur à bénéficier des concessions règlementaires, l'ensemble du plateau reprendra le travail durant deux jours à Sepang, puis trois à Mandalika, circuit que les pilotes découvriront. Cette préparation, plus courte que par le passé, correspond aux nouvelles limitations sur les essais hivernaux mises en place depuis l'an dernier.

Pol Espargaró a déjà pu se rendre compte à quel point un tel programme pouvait être restrictif. Le pilote espagnol estime néanmoins que ces cinq jours qu'il va passer en piste, accompagné par les autres titulaires du groupe Honda, seront suffisants pour préparer le début du championnat. Mais il souligne également que la nouvelle RC213V sera de toute façon amenée à progresser tout au long de la saison. Il n'est donc pas question de paniquer si la moto n'affiche pas le niveau espéré dès le premier Grand Prix.

"La moto est mieux, mais il est encore trop tôt pour dire à quel point", explique Pol Espargaró. "Avant tout, il faut qu'on mette la moto en piste, avec les autres, et qu'on voie où l'on se situe. On n'est pas les seuls à jouer à cela et à mener une nouvelle moto en piste. Tout le monde fait la même chose et tout le monde va progresser. On verra donc dans quelques jours en Malaisie, aux côtés des autres, à quel point notre moto sera bonne. Ça n'a pas de sens de dire que notre moto est bien meilleure si on roule deux dixièmes plus vite mais que les autres ont progressé d'une demi-seconde."

"On doit continuer à travailler et on verra ensuite sur les premières courses de l'année", poursuit-il. "Même si on n'est pas au top sur les premières courses, ça ne voudra rien dire. La nouvelle moto a besoin de temps et on n'a que cinq jours. On pense que ça suffit, mais si ça n'est pas le cas, pas de panique, on aura encore d'autres jours pour améliorer la moto avec les quatre pilotes de l'usine pleinement performants, ça veut dire que la nouvelle moto sera bien meilleure plus tôt. C'est important aussi."

Honda sort de deux saisons compliquées, marquées par les blessures de son pilote star, Marc Márquez, et un développement à la peine. Privé de victoires en 2020, le constructeur japonais s'est imposé trois fois en 2021, uniquement avec le pilote au numéro 93, de retour pour une saison partielle.

En vue du championnat qui débutera le 6 mars, le travail sur la nouvelle machine s'est notamment orienté vers un gain d'adhérence à l'arrière, afin de répondre à la requête principale des pilotes. Les premiers essais réalisés l'an dernier avec un prototype de la version 2022 ont été accueillis par des commentaires élogieux de la part des pilotes, mais pour Espargaró c'est la cohabitation avec l'ensemble des nouvelles motos qui sera importante pour évaluer les progrès accomplis et il faudra aller les chercher également dans d'autres domaines.

"Le grip était important pour nous tous, mais on a vu aussi ces dernières années que les Ducati sont super fortes en ligne droite. C'est le point clé pour leur permettre de dépasser et se battre pour les courses, alors si on veut faire une bonne saison, en sachant qu'il y aura plus de Ducati sur la grille, il faut qu'on soit plus rapides en ligne droite pour essayer de se battre avec eux pour récupérer des positions ou même pour se défendre face à eux. Tout est important, tout compte. Je pense qu'on suit la bonne voie, mais il faut qu'on garde notre calme et on verra comment ça se passe sur les deux prochains tests."

