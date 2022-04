Pol Espargaró a pour la première fois un "objectif de victoire"

Jamais Pol Espargaró n'a semblé si proche de son premier succès en MotoGP. Aligné sur la Yamaha satellite engagée par Tech3 durant ses trois premières saisons dans la catégorie reine, il a ensuite été l'un des artisans de la marche en avant de KTM, avec qui il a connu ses premiers podiums. Espargaró espérait que son arrivée dans l'équipe Honda officielle, la saison passée, lui permettrait de franchir une étape supplémentaire mais il a finalement vécu une campagne difficile, sauvée par la pole et le podium de Silverstone.

La donne a changé cette année. En délicatesse avec le grip arrière en 2021, ce qui l'empêchait d'utiliser le frein arrière comme il l'apprécie, la nouvelle Honda a fait de gros progrès dans ce domaine, qui se sont confirmés à Losail. L'Espagnol a longtemps mené l'épreuve avant de glisser à une troisième place qui le satisfait quand même puisqu'il sent qu'il a enfin ce dont il a besoin pour jouer les premiers rôles.

"Quand on dispute neuf saisons en MotoGP et qu'on n'a pas de très bons résultats, c'est sûr qu'il faut croire énormément en soi !" a déclaré le pilote Repsol Honda en conférence de presse à Mandalika. "C'est vraiment nécessaire, croire en ses capacités. Si je suis là depuis si longtemps, c'est qu'il y a quelque chose en moi que les équipes voient, pas seulement les résultats."

"C'est la première année que je commence avec un objectif de victoire. Dans mes premières saisons en MotoGP, avec une moto satellite, c'était très dur d'être sur le podium. Les motos d'usine et satellites étaient très différentes et, heureusement, ça a beaucoup changé ces dernières années. Mais j'étais chez KTM, à développer la moto, et on n'était pas prêts à jouer la victoire avant la dernière année où j'ai fini cinquième du championnat, avec autant de points que Dovi."

"Maintenant, je me sens prêt pour autre chose, à hausser mon niveau. La moto me plait, Honda n'a jamais été aussi rapide qu'avec moi sur la moto au Qatar et c'est beau. Je suis prêt à décrocher les résultats que je visais quand je suis arrivé en MotoGP."

Confiant après les tests de Sepang et Mandalika, où il a été le plus rapide, Pol Espargaró n'avait pas la certitude de pouvoir se battre pour les premières places à Losail, mais ce premier rendez-vous de la saison a montré que les progrès de Honda étaient bien réels : "Dans l'ensemble, j'étais très content de la pré-saison mais c'était dur de s'attendre à quelque chose. Lors de la première course de l'année, il y a beaucoup de nervosité, beaucoup de choses qui se passent et qu'on n'a pas vécues depuis longtemps, depuis la dernière course à Valence, donc j'étais assez nerveux. Quand on se fixe un objectif élevé dans la pré-saison, on peut faire moins bien, on veut le maximum."

"J'ai débuté la course dans un très bon état d'esprit, j'ai pris un bon rythme, j'ai fait de très bons chronos, la course était très rapide, beaucoup plus que l'an dernier. Ça montre les performances de la moto que Honda a testée durant la pré-saison et grâce à ça j'ai pu me battre pour la victoire. Dans les cinq derniers tours, Enea [Bastianini] a mis le turbo et ça n'a pas été suffisant, je n'ai pas pu gérer ça, mais j'ai beaucoup apprécié la course et c'était un bon début de saison."

Pol Espargaró aurait peut-être pu faire mieux avec une gestion de course différente. En tête dès le premier virage, le Catalan a imposé un rythme effréné qui a surpris tout le monde, lui le premier, avant de marquer le pas. Enea Bastianini est revenu sur lui et au moment où le pilote Gresini le doublait, le #44 a fait une erreur qui l'a relégué à la troisième place, derrière Brad Binder.

"La course a été très, très rapide. On a fait les comparaisons avec les courses de l'an dernier : j'ai gagné 20 secondes par rapport à la première course et 16 par rapport à la deuxième. Le rythme était fou. [...] On attendait une course avec au moins cinq ou six pilotes qui se doubleraient deux fois par tour, mais on a tous poussé à la limite, les uns derrière les autres, à chaque tour. On ne s'attendait pas ce genre de course, je n'attendais pas ce genre de rythme, on n'attendait pas que le pneu arrière s'userait si vite et autant."

"On a fait ça parce que c'était la première course de l'année. Beaucoup de choses pouvaient mal se passer. On aurait pu choisir le medium à l'avant, que Brad a utilisé, et je pense que ça aurait pu être un peu mieux mais je ne voulais pas prendre de risques. C'était le plus prudent. Je savais que j'étais très rapide avec ce pneu [tendre] et au final, peut-être que si je n'étais pas sorti large j'aurais fini deuxième, mais il n'y a pas de doute : c'est la course que j'attendais depuis longtemps donc je suis content."