Pol Espargaró ne veut pas nourrir l'espoir d'un retour

KTM avait cinq pilotes sous contrat pour quatre places en vue de la saison 2024. La marque souhaitant promouvoir Pedro Acosta, qui pourrait décrocher le titre en Moto2 dès ce week-end en Thaïlande, l'un des titulaires actuels a dû céder son guidon et le couperet est tombé sur Pol Espargaró dans l'équipe Tech3.

L'intéressé a reconnu être "passé par tous les sentiments" après cette annonce, qu'il a voulu appréhender "de façon mature" en acceptant son nouveau rôle de pilote d'essais. Âgé de 32 ans, Espargaró est loin d'envisager une retraite et pourrait songer à un retour à temps plein sur la grille en 2025, la quasi totalité des places restant à attribuer, mais il n'a pour le moment "aucune idée" de ce dont la suite de sa carrière sera faite et ne veut surtout pas se bercer d'illusions.

"En 2025, ce sera une nouvelle saison, avec de nouvelles places qui se libèreront", a rappelé l'Espagnol. "Ça n’est pas quelque chose à quoi je pense pour le moment. J’ai un rôle pour l’année prochaine, qui est clair, et je veux m’acquitter de ce rôle aussi bien que possible et être compétitif. Si je suis compétitif plus ou moins comme je le suis aujourd'hui, voire plus parce que j’aurais eu plus de temps pour comprendre cette nouvelle moto, alors on verra."

"Mais je ne veux pas m’attendre à quoi que ce soit. Ça génèrerait beaucoup de frustration si jamais ça ne devait pas se produire, alors je veux juste me concentrer sur mes journées, être rapide et fier de ce que je fais. Être utile à la fois pour moi et pour l’usine, c’est tout ce que je demande."

Peut-être six wild-cards en 2024

Pol Espargaró

Ce nouveau rôle fera que Pol Espargaró ne sera pas totalement absent des Grands Prix en 2024. Si Dorna Sports a refusé que KTM aligne plus de motos sur la grille, l'organisateur du championnat a consenti à augmenter le nombre d'engagements en wild-card possibles, qui devrait passer de trois à six week-ends.

KTM a ainsi l'intention d'aligner Espargaró aussi régulièrement qu'il le pourra, sachant qu'après une saison 2023 marquée pour de nombreuses blessures, il sera également le remplaçant de choix en cas de forfait de l'un des quatre titulaires.

"Il y a un nombre maximum de wild-cards qu’un constructeur peut faire, et je pense que [ce sera] autour de six", a confirmé Espargaró. "Et on est en train de déterminer combien j’en ferai – j'espère que ce sera le maximum. C’est ce que le constructeur m’a dit, que je ferai le plus grand nombre possible de wild-cards, mais il y a aussi Dani [Pedrosa] dans ce rôle et il faut voir s’il veut faire la même chose [que cette année], ou bien plus ou moins."

Avec Léna Buffa