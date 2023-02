Pol Espargaró prévient : c'est à Portimão qu'on connaîtra la hiérarchie

De retour au guidon d'une KTM RC16 qu'il a grandement contribué à développer pendant quatre ans avant de la délaisser pour aller s'essayer au pilotage de la Honda, Pol Espargaró a bouclé les premiers essais de la pré-saison avec le sentiment d'avoir besoin de cumuler encore des kilomètres pour y voir clair, lui qui doit reprendre ses marques avec la machine autrichienne. Mais il était aussi l'un des plus enthousiastes, le sourire vissé sur le visage, qu'importe son 13e temps final.

"Je dois dire que je suis satisfait. J'ai demandé certaines choses sur la moto, qui ont été améliorées grâce à des paramètres moteurs et au nouveau moteur, certains éléments aéro différents", a-t-il observé à l'issue du dernier jour. "À la fin de la journée, j'étais content ; en pneus usés, j'étais dans la fenêtre moyenne à haute des 1'59, ce qui n'est pas mal pour notre moto ici. J'ai été plutôt à l'aise tout au long de la journée. Quand j'ai voulu faire un chrono le matin, j'étais en haut, dans le top 5. Je ne me plains pas."

Le test de Sepang :

Vingtième le premier jour, troisième le second et finalement 13e au classement combiné, Espargaró a porté un regard positif sur l'ensemble du travail mené dans son stand en s'efforçant de remettre les performances brutes dans le contexte, celui d'un premier test intense qui a vu toutes les marques étrenner le fruit de mois de développement à l'usine. Il estime notamment que le time attack très réussi de certains de ses adversaires explique qu'il ait été relégué à neuf dixièmes du meilleur temps.

Aussi, lorsqu'il lui a été fait observer, à l'issue du dernier jour, que le classement ne faisait pas vraiment honneur aux KTM, le pilote espagnol a objecté : "Si. J'ai été dans le top 5 tout au long de la journée. C'est juste [qu'on était] comme dans une salle de jeux pour enfants ! Pendant la dernière heure, j'étais septième au classement, je crois, et j'ai finalement terminé 13e mais ce n'était pas le jour où il fallait être aux avant-postes, ça sera à Portimão."

Empreint d'un optimisme qui contraste quelque peu avec la franchise des responsables KTM, il a insisté : "Il faut qu'on se lance dans les courses. C'est tellement facile de faire des chronos en fin de journée ou après deux ou trois jours de test. Quand on est en plein stress, qu'on roule sur différentes pistes, c'est là qu'on voit son potentiel réel et son vrai niveau."

"J'étais l'un des plus rapides ici, en Malaisie, l'an dernier ; en rythme, j'étais le plus rapide. À Mandalika, j'avais été le plus rapide de toute la grille sur un tour et en rythme aussi. Et ensuite, voyez l'année désastreuse que j'ai eue. Il faut être performant lors des week-ends de course, pas pendant les tests. C'est pour ça que je veux aller à Portimão, pour terminer et améliorer les petits paramètres qui nous manquent sur la moto et pour lancer les choses."

Sous les couleurs de GasGas et avec l'encadrement de Tech3, Pol Espargaró a été le plus rapide au guidon de la KTM RC16 au test de Sepang

Pol Espargaró a en tout cas terminé ces essais premier du quatuor de RC16, mais surtout satisfait par les développements qu'il a été amené à tester. "J'ai le sentiment qu'on a plutôt bien fait nos devoirs, sur un tour mais aussi en termes de rythme. Bien sûr, on pourrait être bien plus devant [au classement] mais avec l'âge on apprend que certaines choses sont inutiles. On a fait ce qu'on devait faire et on est tous plutôt contents. On le montrera à Portimão."

Espargaró voyait ce rendez-vous en Malaisie comme le seul permettant d'évaluer de grosses évolutions, et il s'est lui-même investi dans ce travail avec son staff technique chez Tech3, travaillant dans tous les domaines d'importance. Il s'est notamment félicité du travail réalisé sur le moteur, sur lequel il a pu se concentrer lors du dernier jour de piste à Sepang.

"On doit avancer pas à pas. Le département moteur a fait d'excellents progrès", a-t-il salué. "Bien sûr, on en demande toujours plus. On est humains et on voudrait du matériel illimité. Plus il y en a et mieux c'est pour les pilotes, mais parfois il faut avancer pas à pas, doucement, pour améliorer la moto et je pense que le cap qu'on a passé [dimanche] a été bon. Je ne suis pas super inquiet à ce sujet."

Pour les prochains essais au Portugal, prévus les 11 et 12 mars, il n'attend plus de grosses nouveautés, mais de travailler sur "de petits réglages et de petits changements sur les motos", et "pas que chez [KTM] mais chez tous les constructeurs", a-t-il précisé. "Il est certain que Portimão est une bonne piste pour travailler sur les réglages car elle est assez exigeante pour la position de la moto, les suspensions et tout cela en raison du dénivelé, mais je pense que ce n'est pas le meilleur endroit pour tester l'aéro et la performance du moteur."

Ces essais au Portugal seront les derniers de la pré-saison, après quoi il ne restera plus que quelques jours pour préparer le début du championnat, qui se fera sur ce même circuit. Pour Pol Espargaró, les attentes sont d'ores et déjà élevées et c'est le top 5 qui l'intéresse, rien de moins. "Oui, on doit viser ça. Je ne sais pas à quoi m'attendre mais c'est sûr que tous les concurrents vont être très forts. Je me sens fort aussi et le groupe Pierer Mobility se sent fort pour se battre pour quelque chose de bien. On n'est pas au sommet du classement, mais je pense qu'on peut l'être. L'important est qu'on sache que les choses ont été bien faites et que le test a été bon. On est prêts pour Portimão", a-t-il assuré.

"Après le premier jour, je dois dire que j'étais surpris que la situation ait tant changé et que la moto réagisse comme elle le fait maintenant, mais c'est un test. Bien sûr, [pendant un Grand Prix] si on connaît une journée comme ce qu'a été notre premier jour, par exemple, alors le week-end est fichu parce qu'ensuite, on n'est pas en Q2, on démarre mal la course sprint… Le week-end est fichu. C'est important d'être rapide dès le premier tour et c'est ce qu'on va essayer de faire [au Grand Prix à] Portimão, parce qu'on y fait un test [avant] donc ce sera plus simple."

Avec Charlotte Guerdoux