Officiel - Pol Espargaró rejoint Repsol Honda, Álex Márquez chez LCR

Depuis que Motorsport.com avait révélé l'information début juin, le transfert de Pol Espargaró vers Honda ne faisait plus vraiment de secret. Sans attendre que les clauses contractuelles permettent d'officialiser la nouvelle, KTM avait d'ailleurs procédé à un réaménagement de son line-up qui ne faisait que confirmer le départ du pilote espagnol, pourtant pilier du programme.

Aujourd'hui, le voile est levé : Honda a confirmé l'arrivée dans ses rangs de Pol Espargaró à partir de la saison 2021. Il retrouvera Marc Márquez, un pilote qu'il connaît bien pour avoir fait équipe avec lui dès 2004 alors qu'ils faisaient leurs armes dans les séries junior espagnoles. Par la suite, leurs chemins se sont à nouveau croisés mais dans des clans adverses, notamment durant leurs trois saisons communes dans la catégorie 125cc du Championnat du monde (2008-2010), puis surtout en 2012. Cette année-là, ils se sont opposés dans la course au titre en Moto2 et c'est Márquez qui a été sacré. Il a dans la foulée fait le grand saut vers le MotoGP, laissant le soin à Espargaró de lui succéder au palmarès avant d'être à son tour promu.

Lire aussi : Perdre Espargaró, une mauvaise nouvelle que KTM a dû accepter

C'est au guidon d'une Yamaha du team Tech3 que le Champion du monde Moto2 2013 a fait ses débuts dans la catégorie reine, un poste qu'il a tenu durant trois ans, se classant jusqu'à la sixième place du championnat. Avec l'arrivée de KTM, Pol Espargaró a opéré un tournant décisif puisqu'il a intégré le nouveau programme du constructeur autrichien et l'a ensuite accompagné durant quatre ans. Rapidement, il s'est imposé comme le fer de lance de l'équipe, portant sur ses épaules une grande part du travail de développement aux côtés des pilotes d'essais. C'est lui qui a mené la RC16 sur le podium pour la première fois, au Grand Prix de Valence 2018, avant de connaître une saison 2019 solide lui rapportant 100 points et la 11e place au championnat.

Désireux de profiter de sa grande forme du moment, il saisit une opportunité trop séduisante pour être refusée et prendra la place aujourd'hui occupée par Álex Márquez la saison prochaine. Il s'est engagé pour les saisons 2021 et 2022.

Alors qu'il n'a pas encore débuté sa première saison en MotoGP avec Repsol Honda, Álex Márquez est contraint de quitter l'équipe officielle mais il reste dans le clan Honda, où il a prolongé son bail de deux ans. L'Espagnol est officiellement placé dans l'équipe LCR.

"Je suis très fier d'annoncer ma prolongation avec Honda Racing Corporation", fait savoir le plus jeune des frères Márquez. "HRC m'a donné l'opportunité d'arriver en MotoGP et je suis heureux de rejoindre l'équipe LCR Honda à la fin de la saison 2020, et de courir avec une grande équipe qui a une grande expérience du MotoGP. Je veux remercier HRC et LCR Honda pour leur confiance afin que je continue à faire partie de la famille Honda. Je travaillerai dur pour leur prouver que je mérite cette confiance grâce à des résultats. Je suis maintenant impatient de débuter la saison à Jerez, et je suis pleinement concentré pour donner le meilleur de moi-même cette année."

KTM a réagi au départ de Pol Espargaró en promouvant Miguel Oliveira dans son équipe principale, aux côtés de Brad Binder. Danilo Petrucci a été recruté et intégrera quant à lui le team Tech3, où Iker Lecuona gardera sa place, les deux équipes devant fonctionner à égalité de traitement et les développements être attribués au pilote qui sera le mieux classé.

