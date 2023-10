Le retour héroïque de Pol Espargaró, sa victoire sur la mort

La vie peut parfois être cruelle, et la loi du sport tout autant. Lorsque Pol Espargaró a rejoint l’équipe d’usine Honda en 2021, il laissait derrière lui un projet KTM qu'il avait en grande partie contribué à développer jusqu’à faire de la RC16 une moto victorieuse. Lui n’avait pas réussi à s’imposer au guidon de la machine autrichienne, mais il revêtait les couleurs mythiques de Repsol Honda dans l’espoir de faire entrer sa carrière MotoGP dans une autre dimension.

À part deux podiums, les deux années qui ont suivi ont été avares en satisfactions pour le pilote espagnol, qui s’est peu à peu éteint. Courant 2022, il décidait de faire machine arrière et de revenir au sein du groupe Pierer Mobility, mais entretemps sa carrière et sa vie personnelle en avaient souffert. Son sourire n’a toutefois pas tardé à revenir : il était éclatant à nouveau lorsque le #44 a bouclé en novembre dernier le test de Valence, première occasion pour lui de piloter une KTM depuis deux ans.

Et puis, le destin a frappé. Il restait environ 13 minutes dans la première journée du Grand Prix d’ouverture de la saison, le 24 mars 2023, lorsque Pol Espargaró, à l’attaque pour se placer dans le top 10 et donc bien figurer en qualifications, s’est soudain accidenté. Éjecté par sa RC16 dans le virage 10 de la piste de Portimão, il a heurté un mur de pneus en bord de piste qui, pour des raisons encore inexpliquées aujourd’hui, n’était pas renforcé par un airfence qui aurait amorti le choc.

Resté au sol, Espargaró souffrait alors de multiples fractures, notamment au dos et à la mâchoire. Une opération chirurgicale s’en est suivie, puis quatre semaines passées avec la mâchoire fermée par une suture. Cette période d’une grande douleur, durant laquelle il n’a pu ingurgiter que des aliments liquides, lui a fait perdre deux kilos de muscle par semaine. "Je ne reconnaissais plus mon corps", admettrait-il plus tard.

Lorsque Motorsport.com le rencontre pour une interview exclusive en marge du GP de Saint-Marin, le mois dernier, Pol Espargaró a repris du poids et il a retrouvé le sourire. "Ça va peut-être sembler excessif, mais c'est ce que je ressens : je suis passé près de la mort", déclare alors Espargaró en toute franchise en évoquant son accident du mois de mars. "On ne pense jamais que ça peut nous arriver. Aucun pilote ne pense que demain, il va peut-être heurter un mur et ciao, il est mort."

On ne pense jamais que ça peut nous arriver. Aucun pilote ne pense que demain, il va peut-être heurter un mur et ciao, il est mort. Pol Espargaró

"Quand ça se produit, on réalise que c'est possible", poursuit-il. "Quand un pote qui court avec nous se blesse gravement, on réalise à quel point ce travail est difficile et compliqué. Mais ensuite, on avance et c'est le meilleur sport au monde. Mais quand ça [vous] arrive et que vous remontez à moto, vous vous dites ‘hmm, ça peut arriver’. Et je pense qu'en vieillissant, c'est ce qui vous rend un peu plus lent, ou qui vous fait réagir d'une manière différente."

Les pilotes ont cette particularité d’osciller entre la connaissance des dangers qu’ils encourent, bien plus forte que chez quiconque, et une sorte d’ignorance naïve qui leur est nécessaire pour remonter en selle et se relancer en piste, encore et encore. Lorsqu’un choc aussi grand survient, l’esprit a besoin d’un peu de temps pour digérer ce qui s’est passé, et cela porte un nom tout simple : la peur.

"J’avais peur", admet Espargaró lorsqu’il évoque son retour à la compétition au GP de Grande-Bretagne, cinq mois et demi après son accident survenu dans un tour de sortie des stands. "Ces motos sont très difficiles à de nombreux moments, et pas seulement quand on attaque. Quand on essaye de pousser juste pour faire monter le pneu en température, c’est délicat… Il faut prendre des risques."

Quand il a fait son retour à Silverstone, Pol Espargaró a d'abord dû dépasser sa peur.

À son retour en piste, son cerveau a eu besoin de temps pour dépasser cette peur, mais aussi reprendre ses repères avec la puissance de sa moto et la vitesse à laquelle chaque mouvement se passe, pour lui comme pour les autres pilotes autour de lui. Son physique l’a aussi limité, alors même que piloter à nouveau une MotoGP et encaisser les coups qu’elle inflige était le seul moyen pour lui de récupérer à 100%, cet effort ne pouvant pas être reproduit à l’entraînement. Cela explique que, depuis son retour, les résultats d'Espargaró ont été irréguliers. Mais il a aussi montré le pilote que l’on connaît, par exemple avec sa sixième place à la course sprint du Red Bull Ring.

Pourquoi s’être infligé cela alors qu’il a pris conscience qu’il aurait pu mourir dans cet accident ? Pol Espargaró admet qu’il a pensé tout arrêter, surtout au début de sa convalescence. Cela aurait été parfaitement compréhensible. Il a 32 ans, deux enfants, une situation confortable et une carrière plus qu’honorable à son actif, avec un titre de Champion du monde en Moto2 et huit podiums en MotoGP. Ce qui l’a poussé à revenir, finalement, c’est sans doute son instinct de pilote, cette force au fond de lui qui a fait qu’il ne pouvait pas laisser quelqu’un d’autre que lui décider de son destin.

"J'y ai souvent pensé", admet-il au sujet de sa retraite. "Ça vaut le coup de revenir. Vous commencez à vous remettre et vous réalisez que vous êtes à la maison avec vos filles, ce qui vous rend forcément très heureux. Je suis l'homme le plus heureux au monde… Mais il manque quelque chose. Vous êtes heureux, mais pas comme avant."

"Et peut-être que je ne réalise pas que ça me manque, mais les gens qui m’entourent, comme ma femme, avec qui je suis depuis que j'ai 18 ans et elle 17, ont compris cette situation mieux que moi. Elle m'a dit : ‘Mec, tu n'es pas heureux ici. Enfin, tu es heureux avec notre famille, mais il manque quelque chose dans ta vie’. J'ai réalisé que je devais décider quand m’arrêter. C'est quelque chose que je dois dire à moi-même : 'C'est fini, je suis cuit'. Tant que ça n’est pas le cas, il est très difficile de partir."

J'ai réalisé que je devais décider quand m’arrêter. C'est quelque chose que je dois dire à moi-même : 'C'est fini, je suis cuit'. Tant que ça n’est pas le cas, il est très difficile de partir. Pol Espargaró

Pol Espargaró n’a assurément pas manqué de détermination et son retour à la compétition ne peut que susciter l’admiration. Malheureusement pour lui, ce retour s’est fait dans un contexte qui avait bien changé. Alors qu’il avait entamé le championnat avec en poche un contrat de deux ans avec KTM, et cet espoir de remettre sa carrière sur de bons rails dans un environnement au sein duquel il était épanoui, il s’est trouvé depuis le mois d’août au cœur d’un tourbillon médiatique lié à la situation inextricable du constructeur.

Après avoir prolongé le contrat d’Augusto Fernández et vu Pedro Acosta faire valoir l’option qui lui permettait d’accéder à la catégorie MotoGP dès 2024, Mattighofen s’est trouvé avec cinq pilotes pour seulement quatre motos, celles de l'équipe officielle (destinées à Brad Binder et Jack Miller) et celles du team Tech3. KTM a bien tenté de trouver une solution, mais n’a pas réussi à convaincre la Dorna de lui accorder des places supplémentaires ni à se lier à une nouvelle équipe satellite.

Après plusieurs semaines d’un suspense insupportable pour tous, le verdict est finalement tombé : Acosta fera équipe avec Fernández, et Espargaró devra s’en aller. Lui qui répétait il y a encore quelques jours qu’il avait bel et bien un contrat en poche et ne se sentait pas en danger, voilà finalement que son destin change, et ce d'un commun accord avec le constructeur, a-t-il assuré.

Le retour dans lequel il se sera tant investi n’aura donc été qu’une parenthèse. Il aurait certainement mérité de profiter plus longuement du fruit de ses efforts, mais cela n’enlève rien au caractère héroïque de ce qu’a réalisé Pol Espargaró.

LIRE AUSSI - KTM a choisi : Espargaró laisse sa place à Acosta pour 2024

Pol Espargaró ne sera finalement plus titulaire en 2024.