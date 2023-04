Un retour de Pol Espargaró "impossible" avant le GP de France, au moins

Grièvement blessé dans une chute pendant les premiers essais du Grand Prix du Portugal, Pol Espargaró poursuit sa convalescence et commence à songer à son retour en MotoGP. Une présence à Jerez, dans deux semaines, est totalement inenvisageable mais le pilote n'exclut pas de rouler au Mans, épreuve qui aura lieu moins de deux mois après sa blessure. Admiratif de l'ambition de son pilote, Hervé Poncharal préfère cependant la pondérer.

"D'abord, je peux vous dire qu'il suit ce que l'on fait ici avec une grande attention", a commenté le grand patron de l'équipe Tech3, interrogé par le site officiel du MotoGP. "Il envoie des messages à tout le monde presque trois ou quatre fois par séance donc il suit vraiment ce qu'il se passe ici, il est totalement motivé à l'idée de revenir le plus vite possible."

"Je ne veux pas dire son objectif parce qu'il est irréaliste", a ajouté Poncharal. "Il aimerait revenir demain ! C'est sûr qu'il faut attendre. Jerez se disputera sans Pol Espargaró, c'est une certitude. Il faudra attendre pour la suite. Pour moi, Le Mans sera aussi un peu tôt mais il ne faut jamais dire jamais. Avant Le Mans, c'est impossible de voir Pol Espargaró avec nous."

Si le pilote qui a fait son retour dans l'équipe française cette année attendait la course suivante, au Mugello, il pourrait profiter de quatre semaines de convalescence supplémentaire, une pause étant prévue au calendrier du MotoGP.

Un pilote encore très diminué

Malgré la volonté qu'il peut afficher auprès de ses patrons, l'Espagnol reste très diminué physiquement, en raison de ses fractures à la mâchoire et aux vertèbres. Pour KTM, la priorité va naturellement à sa convalescence et pas à son retour sur la machine aux couleurs de GasGas.

"C'est la partie la plus triste de notre saison", a estimé Pit Beirer, directeur sportif de la marque. "C'est tout simplement terrible et douloureux de ne pas avoir Pol avec nous. C'est vraiment douloureux de le voir souffrir chez lui. Il souffre vraiment. Je lui souhaite vraiment le meilleur, juste pour ne plus souffrir, pas pour revenir en piste. D'abord ne plus souffrir, puis revenir, évidemment le plus vite possible. On a besoin de lui ici."

Pol Espargaró a dû porter un corset après sa blessure mais c'est maintenant surtout sa mâchoire, opérée il y a un peu plus de deux semaines, qui semble le gêner dans sa vie quotidienne. "Il est rentré chez lui en Andorre en début de semaine, donc c'est un grand plus pour lui", a souligné Poncharal. "Je sais qu'il travaille énormément sur sa convalescence."

"Pour le moment, ce qui le gène le plus est que sa mâchoire est bloquée, donc il doit manger de la soupe tous les jours. Ça sera retiré pendant la semaine de Jerez, donc dans une dizaine de jours. À partir de là, il pourra manger normalement, parler normalement et ça sera un gros plus. En pouvant manger normalement, je pense qu'il va reprendre des forces, les muscles vont revenir. Je ne peux pas en dire plus. Mentalement il va beaucoup mieux. Il est très positif, il pense à son retour."