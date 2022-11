Pol Espargaró a retrouvé de "vieux amis" et le sourire chez Tech3

Pol Espargaró est de retour au bercail ! Après deux saisons très loin de ses attentes chez Honda, l'Espagnol renoue tant avec KTM, dont il a porté les couleurs de 2017 à 2020, que Tech3, sa première équipe en MotoGP, à travers le nouveau projet de la structure française consistant à aligner des RC16 sous les couleurs de GasGas. Il a aussi demandé à KTM d'être à nouveau associé Paul Trevathan, son chef mécanicien quand il était dans l'équipe officielle du constructeur, et a obtenu gain de cause.

Ce retour en terrain connu s'est concrétisé au test de Valence et Espargaró a très vite repris ses marques. "C'est toujours super et positif de retravailler avec de vieux amis, des gens qu'on a déjà connus par le passé", a déclaré le #44 au site officiel du MotoGP. "Ça a été super, je me suis beaucoup amusé. Bien sûr on est loin de là où on veut être mais ce n'est que le début, sans chute et sans gros problèmes, à travailler ensemble et à me sentir très à l'aise."

Si Pol Espargaró a pu être aussi à l'aise, c'est parce qu'il a retrouvé une KTM encore très influencée par le développement qu'il a mené pendant ses quatre ans à son guidon, même si des modifications ont naturellement été apportées : "Cette moto a beaucoup changé mais l'ADN est très similaire. Je peux appliquer ce que je suis habitué à faire, ce que j'aime faire, mon style de pilotage pur et c'est beau."

Complètement dépité à l'issue de l'aventure Honda, Pol Espargaró a vite retrouvé l'enthousiasme mardi, ce qui n'a pas échappé à Hervé Poncharal. "Pol est incroyable, il n'est plus le pilote le plus jeune de la grille mais c'est quelqu'un qui a une énergie dingue", a déclaré le grand patron de Tech3. "On voit que la passion est encore là."

Pol Espargaró sur la KTM de Tech3, dans une livrée encore temporaire au test de Valence.

"Pour lui c'est comme Noël. Il a fait son premier relais et dans son tour de rentrée au stand, on voyait à son langage corporel qu'il dansait sur la moto, un peu comme Marc Márquez quand il a décroché sa première ligne samedi. Quand il est revenu, il a dit 'wahou, j'adore ça'. C'est la première chose qu'il a dite en revenant au box : 'Je suis de retour chez moi'."

Ce retour dans un environnement familier redonne espoir à Pol Espargaró, toujours en quête de son premier succès en MotoGP. "C'est sûr que ça nous apporte, à l'équipe et à moi, de la motivation pour cet hiver, pour être meilleurs", a confié le pilote. "J'ai 31 ans mais à chaque nouveau projet l'énergie et l'espoir sont complètement renouvelés alors je vais beaucoup travailler cet hiver pour revenir autant en forme que possible."

"Je suis certain que les mécaniciens vont être super motivés pour l'an prochain car on a un bel objectif à atteindre et l'usine a besoin de certaines preuves. On est prêts à le faire."

Avec Charlotte Guerdoux