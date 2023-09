Pol Espargaró : Les pilotes "un peu trop durs" avant de venir en Inde

Les pilotes MotoGP qui ont eu la chance d'arriver à Delhi dès mercredi, voire plus tôt, ont déjà eu l'opportunité de s'acclimater aux lieux et, surtout, de découvrir le circuit de Buddh. Nouvel arrivant au calendrier MotoGP, le complexe qui accueillait la F1 il y a dix ans a suscité beaucoup d'inquiétudes ces dernières semaines, notamment à cause de la proximité des murs dans certaines portions, à tel point qu'une inspection commune des pilotes était prévue ce jeudi pour potentiellement identifier les éléments bloquants.

Mais Pol Espargaró, l'un des premiers à être arrivé sur place, a confié en toute franchise que les pilotes s'étaient peut-être montrés injustement critiques avant de pouvoir juger la piste de leurs propres yeux. "J'ai fait le tour deux fois à pied hier et une fois ce matin. Franchement, je pense qu'on a été un peu trop durs avant de venir ici et de voir à quoi ça ressemblait vraiment", a-t-il expliqué en rencontrant les médias à la mi-journée.

"Je pense que c'est bien mieux que ce à quoi on s'attendait tous. En ce qui concerne la sécurité, il y a bien sûr des choses qui peuvent être améliorées mais je crois que, sur toutes les pistes dans le monde, il y a des endroits qu'on aimerait améliorer. Ici, bien sûr, il faut qu'on comprenne [ce qu'il en est] en courant et en tombant. Je dirais qu'il n'y a rien de critique mais il y a des endroits qui pourraient évidemment être améliorés. Je crois néanmoins, comme je l'ai dit, qu'on a été trop durs avant de venir ici."

Le circuit de Buddh

"Franchement, j'aime bien, je pense que la piste est super sympa", a confirmé Raúl Fernández, conquis dans l'ensemble par ce qu'il a vu. "J'aime la piste, j'aime le paddock, ça a été vraiment une bonne surprise, franchement."

Pas plus de risques qu'ailleurs

Le pilote RNF a néanmoins pointé quelques difficultés : "Il faudra bien voir certains virages parce que je pense qu'à certains endroits, ça ne semble pas très sûr. Enfin, ça paraît sûr mais ils ne pensent peut-être pas au fait qu'au final on est sur une MotoGP. Il faudra faire attention à certains virages et voir quelle est la meilleure solution, essayer de travailler avec les airfence ou quelque chose comme ça, parce que sincèrement, je pense que la piste est sûre mais qu'à certains endroits, il faut très bien regarder."

"Le virage 4 et les 5, 6, 7 sont un peu comme sur toutes les autres pistes. Le problème que je vois est le virage 8, parce qu'il y a beaucoup d'inclinaison sur la piste, c'est bizarre", a souligné le jeune pilote espagnol. "Il faudra être calme à cet endroit parce que le mur y est trop proche. Il faudra voir. Ailleurs, la marge semble plus ou moins bonne si on tombe. Et puis, il y a le dernier virage : c'est comme en Autriche, il y a le vibreur mais ils ont peint sur la piste. C'est étrange."

"Il n'y a pas tant que ça de risques. Je crois qu'il n'y en a pas plus qu'ailleurs", a repris Pol Espargaró. "Il y a des endroits qui peuvent être améliorés, mais ça ne veut pas dire que c'est critique. Si on prend le Circuit de Catalunya, qui est là d'où je viens, il y a aussi là-bas des choses qu'on aimerait changer depuis plusieurs années et qu'on continue à demander, et pourtant c'est un des meilleurs circuits au monde."

"Je crois qu'il faudrait améliorer certaines choses sur toutes les pistes car, tous les ans, les motos sont plus rapides, on atteint des vitesses de pointe plus élevées, la vitesse de passage est plus haute, donc quand on tombe, la vitesse est toujours plus élevée et on arrive beaucoup plus facilement et plus vite au mur. Mais ça ne veut pas dire que la piste est critique. Pour moi, elle est bien, très bien."

Après cette première découverte à pied, Pol Espargaró fait partie des impatients, pressé désormais d'arpenter les lieux au guidon de sa MotoGP car il s'attend à une piste bien plus sympa que ce qu'il avait imaginé.

"Pour moi, à voir le tracé et comment il est fait, ça pourrait être un des plus amusants de l'année. Il y a du dénivelé, les virages sont très variés, il y a beaucoup de banking dans certains virages. C'est différent des endroits où on a l'habitude de courir et ça semble très amusant", a souligné le pilote Tech3.

"C'est bien. C'est un tracé intéressant", a renchéri Miguel Oliveira. "Il y a une longue ligne droite mais le reste semble très, très fun. De l'extérieur, ça parait suffisamment sûr pour qu'on roule donc ça paraît prometteur pour demain."

Avec Vincent Lalanne-Sicaud