Poncharal agacé par une nouvelle erreur de Lecuona à Austin

Hervé Poncharal ne cache pas sa frustration après un GP des Amériques à oublier pour le team Tech3, reparti d'Austin sans le moindre point. Iker Lecuona semblait pourtant en mesure d'accrocher le top 15 : seulement 19e après le premier tour, l'Espagnol est remonté à la 15e position mais une erreur lui a fait perdre deux positions. Il était finalement 16e sous le drapeau à damier, à près de deux secondes de son premier rival, Valentino Rossi.

Lecuona a réalisé de belles performances à la fin de l'été, aux GP d'Autriche, de Grande-Bretagne et d'Aragón, mais il a abandonné à cause d'une chute à Misano. Après l'erreur commise au Texas, Poncharal déplore le manque de régularité de son pilote. "Encore un week-end très frustrant pour l'équipe Tech3 KTM Factory Racing", résume le patron de la formation française. "Cette fois, Iker n'a pas eu un départ idéal, un domaine où il est plutôt bon en général. Il lui a fallu du temps pour gagner des places et nous étions satisfaits de voir sa remontée. On espérait qu'il pourrait marquer quelques points à la fin, ce qui était l'objectif."

"Mais une nouvelle fois, comme c'est arrivé assez souvent, Iker a fait une erreur à la mi-course, qui lui a fait perdre pas mal de temps et quelques places. Même s'il est remonté et qu'il était plus rapide que ceux qui le devançaient, il n'a pas pu revenir sur chacun d'entre eux. Il a fini 16e, ce qui est la pire position possible. On aurait été heureux de marquer un point avec au moins l'un de nos pilotes. C'est frustrant et du déjà-vu. On doit travailler sur la constance et c'est l'objectif pour les prochaines courses."

Lecuona pensait avoir les performances pour inscrire des points mais il estime que son premier tour chaotique lui a trop compliqué la tâche : "Dans l'ensemble, le week-end a été difficile", reconnaît l'Espagnol. "Je ne me sentais pas bien sur la moto dans ces conditions, donc j'ai eu beaucoup de mal. Dans le warm-up, j'étais seul et mon rythme était peut-être assez bon pour être proche du top 10."

"Mais en course, plusieurs pilotes m'ont percuté dans le premier tour, deux ou trois fois dans les premiers virages, donc j'étais loin. J'ai essayé de remonter mais j'ai beaucoup sollicité le pneu arrière dans les premiers tours, donc je n'avais plus de grip. J'ai essayé de revenir sur Rossi dans les dix derniers tours et je lui ai repris près de trois secondes, mais après il a fait de gros progrès."

Tech3 n'a pas pu compter sur Danilo Petrucci, classé à une lointaine 20e place à cause d'un dos "comme un bloc de marbre" selon les propos de l'Italien. "Danilo a pris un départ acceptable cette fois, meilleur que celui de son coéquipier", relève Poncharal, en référence à la position gagnée par Petrucci dans le premier tour. "Mais on a vite vu son rythme se détériorer et il a réussi à finir la course, mais il n'y a pas grand chose à dire."

Les troupes de Hervé Poncharal ont encore trois courses à disputer avec ce duo, avant l'arrivée de Remy Gardner et Raúl Fernández en provenance du Moto2 : "Je sais que nos deux pilotes ont tenté et qu'ils ont poussé, mais pour le moment ce n'est pas suffisant", estime Poncharal. "Espérons que ce soit un peu mieux la prochaine fois, pour la deuxième course de Misano."