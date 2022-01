Poncharal confiant d'une saison 2022 qui ressemblera à 2020

Associé à KTM depuis quatre ans, Hervé Poncharal a connu la rudesse du développement technique nécessaire à la progression d'un constructeur nouvellement arrivé parmi l'élite, mais aussi l'ivresse du succès. L'équipe Tech3 a célébré sa première victoire au cœur de l'été 2020, avant de doubler la mise lors du dernier Grand Prix de cette saison-là, juste avant de laisser Miguel Oliveira s'échapper vers l'équipe officielle. Le cru 2021 qui a suivi s'est toutefois révélé plus complexe, avec un Danilo Petrucci qui a peiné à s'adapter à la RC16 mais surtout une moto moins convaincante qu'elle ne l'avait été quelques mois plus tôt.

Privé des concessions réglementaires qui facilitaient grandement son développement jusque-là grâce à des largesses techniques et moins de limitations dans les tests, c'est l'ensemble du groupe KTM qui a marqué le pas malgré deux nouvelles victoires pour l'équipe officielle. Aujourd'hui le mot d'ordre est de retrouver l'alliance de performance et de régularité, et Hervé Poncharal veut voir son équipe jouer son rôle dans cette démarche.

"Nous entamons notre quatrième saison ensemble, mais nous avons fait d'énormes progrès. Quand je vois la moto avec laquelle nous allons commencer à courir en 2022, et en me souvenant de celle de 2019, c'est un autre monde", assure-t-il. "Nous avons vraiment bien travaillé ensemble et nous avons quatre pilotes d'usine, peu importe qu'ils soient dans le team Tech3 ou dans le team d'usine : ce sont pleinement des pilotes officiels, avec le même équipement et le même niveau de développement. Je pense que ce sera très important pour accélérer le processus de développement, mêler les feedbacks des quatre pilotes."

"Je suis très confiant quant au fait que 2022 ressemblera plus à 2020 !" assure le patron du team français, conscient de l'impact qu'a eu la perte des concessions l'an dernier sur les performances du groupe. Mais c'est à ses yeux un passage obligé vers les sommets, donc un paramètre auquel il va falloir s'habituer. "KTM vise haut, les victoires en course et au championnat, alors il faut que nous comprenions que les concessions font partie des souvenirs ! Je ne pense pas que cela va nous faire très mal. Clairement, la transition de 2020 à 2021 a été un peu douloureuse, en partie à cause des concessions, mais nous savons maintenant comment gérer cela."

"Le fait d'avoir quatre pilotes avec le même matériel et le même niveau de développement va aider les ingénieurs à comprendre où nous devons progresser et comment y arriver. Je ne suis pas très inquiet de devoir travailler sans concessions. De toute façon, quand on court il y a des règles et des adversaires. Nous voulons gagner sans rien avoir de spécial en plus."

