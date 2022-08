Poncharal espère voir Pol Espargaró se relancer comme Aleix

Pol Espargaró va renouer avec ses anciennes amours. Au terme de deux saisons loin de ses attentes chez Honda, le Catalan va retrouver en 2023 tant KTM, son ancien constructeur, que Tech3, sa première équipe en MotoGP. Il incarnera un projet qui portera les couleurs de GasGas, marque également détenue par Pierer Mobility.

Hervé Poncharal espère que ce retour au bercail marquera le renouveau du Catalan et qu'il suivra la voie de son aîné, Aleix Espargaró, vainqueur de sa première course à son 200e départ en début de saison. "J'aimerais faire un parallèle avec Aleix, son frère", a confié l'emblématique patron de Tech3 au site officiel du MotoGP en évoquant le retour de son ancien pilote. "Aleix est un peu plus âgé que lui, mais ils sont très proches l'un de l'autre en âge, et Aleix connaît la meilleure période de sa carrière, il se bat pour le titre."

"Pol a connu des moments difficiles récemment, mais le fait qu'il revienne là où il le voulait, dans la famille, en étant, je crois, au top de son niveau et avec cette motivation supplémentaire d'être le capitaine de GasGas, cela pourrait être ce dont nous avons besoin pour nous battre aux avant-postes. De plus, le groupe Pierer Mobility travaille très dur sur la moto et je peux vous promettre qu'à Sepang [lieu des premiers tests en 2023, ndlr] nous aurons une moto plus compétitive."

Hervé Poncharal

Chez Honda, Pol Espargaró a été confronté à une machine en mal d'adhérence à l'arrière qui ne lui permet pas véritablement de solliciter le frein arrière, l'une des principales caractéristiques de son style de pilotage, et il a été peu à peu écarté du développement de la moto, toujours concentré autour des besoins de Marc Márquez. Le #44 a exprimé une forte volonté de retrouver une KTM qu'il a pour ainsi dire vu naître et grandement contribué à faire progresser durant quatre saisons, et se réjouit d'être à nouveau impliqué dans un développement, ce que Poncharal a bien senti.

"C'est très excitant de voir Pol revenir à la maison", a confié le Français au micro de Canal+. "Il avait rêvé de l'écurie Honda qui est l'écurie mythique, ça n'a pas été le succès qu'il espérait. Par contre, il avait vraiment, vraiment envie de revenir à la maison, en Autriche."

"Le jour où il est parti, il s'est rendu compte qu'il n'aurait peut-être pas dû partir, et depuis il n'a eu de cesse d'essayer de revenir et il a vraiment une motivation incroyable", a ajouté Poncharal. "Ça a été quelqu'un de clé dans le développement de ce projet donc la marque espagnole GasGas et le pilote espagnol Espargaró, ça devrait faire des étincelles, j'espère !"

Pol Espargaró va en effet devenir le fer de lance de GasGas. Les machines de la formation de Bormes-les-Mimosas vont troquer l'orange de KTM pour le rouge de son nouveau partenaire et Tech3 devrait ainsi être moins perçue comme l'équipe secondaire du constructeur, puisqu'elle incarnera un projet à part entière.

"Le fait que Pol revienne chez nous est quelque chose de fort en émotions, et c'est aussi la preuve que le projet est très compétitif", s'est félicité Poncharal, qui espère ainsi une saine confrontation avec l'équipe KTM officielle : "Le fait que deux marques du même groupe soient en lutte l'une contre l'autre, cela va créer plus d'émulation que celle que nous avons à l'heure actuelle avec les quatre KTM. Je suis certain que Pol voudra être le capitaine et ce sera une bagarre intéressante entre nos quatre pilotes. C'est très excitant."

Tech3 doit encore annoncer son second pilote pour la saison 2023. Les deux rookies titularisés cette année sont sur le départ, Raúl Fernández étant attendu du côté de RNF tandis que Remy Gardner a admis avoir peu de chances de rester en MotoGP. Le guidon libre pourrait revenir à Augusto Fernández, sans lien de parenté avec Raúl et actuel deuxième du Moto2, à moins que KTM ne parvienne à convaincre Miguel Oliveira de rester dans son giron, mais le Portugais semble lui aussi prêt à s'engager avec RNF.

Avec Léna Buffa