Inhabituel, effrayant, étrange : Portimão impressionne les pilotes

La plupart des titulaires MotoGP étaient en piste à Portimão mercredi, majoritairement avec des motos de Superbike. Le but n'était en effet pas de réaliser une véritable séance d'essais, ce que le règlement interdit aux pilotes de course de cinq des six constructeurs, mais de permettre à la majorité du plateau de prendre ses marques sur le circuit portugais, qu'ils étaient peu nombreux à connaître et qui a été intégré tardivement au calendrier, totalement remodelé en raison de la pandémie de COVID-19.

Lire aussi : Portimão accueillera bien la finale du MotoGP cette année

Les pilotes qui ont pris part à ce roulage semblent déjà séduits par le circuit de l'Algarve, notamment grâce à la particularité du tracé, des changements d'élévation très prononcés, une caractéristique à laquelle ils ne sont pas habitués. Andrea Dovizioso juge ces portions vallonnées "uniques". "Les montées et les descentes sont très prononcées", remarque le pilote Ducati sur le site du MotoGP. "Pour nous, c’est très étrange, inhabituel. Ce n’est pas facile. Je suis impatient de voir ce que cela donnera avec une MotoGP."

Valentino Rossi est lui aussi impressionné par certaines portions du circuit. "C’est une piste fantastique, que j’aime beaucoup", a déclaré le Docteur. "À la télévision, cela paraît plus difficile. En vrai, c’est bien, c’est mieux. Les conditions étaient parfaites pour rouler à moto. Nous avons pris beaucoup de plaisir. La piste est difficile, elle est technique. Il y a trois ou quatre endroits où c’est assez effrayant parce qu’il y a de grosses bosses. Mais globalement, le rythme imposé par le tracé est agréable, donc j’aime cette piste."

Rossi estime qu'avec les MotoGP, plus puissantes que les machines dont les pilotes disposaient mercredi, le circuit deviendra "plus dur", avec un gros risque de wheelie : "Nous pourrons rouler plus vite et les vitesses seront plus élevées. Évidemment, dans ces trois ou quatre endroits différents, avec de gros changements d’élévation, ce sera dur de rester collé au sol avec une MotoGP !"

L'équipier de l'Italien, Maverick Viñales, se prépare déjà aux difficultés provoquées par cette caractéristique de Portimão : "[Il y a] beaucoup de wheelie", a-t-il précisé. "Il faudra travailler sur ça parce qu’il y a beaucoup de changements d’élévation et qu’il faut que la roue en avant soit en contact avec le sol. Nous allons travailler sur ça."

Les pilotes devront se montrer prudent dans les portions les plus vallonnées, selon Johann Zarco : "Les virages, les montées et les descentes, c’est plutôt bien", a-t-il confié. "Je pense que ce sera dur. Nous ne pourrons pas profiter de toute la puissance de la moto. Avec tous les changements [d’élévation], c’est dur à gérer, mais assez fun." Le Français juge la piste "superbe" et il est satisfait du grip qu'elle offre, après la pose d'un nouvel asphalte ces dernières semaines : "Nous nous attendions à avoir beaucoup d’adhérence, et c’est le cas. C’est bien de rouler sur le nouvel asphalte."

Un circuit très exigeant physiquement et mentalement. Aleix Espargaró

Sept pilotes ont pu rouler avec les machines du MotoGP, les deux titulaires d'Aprilia, grâce aux concessions dont bénéficie le constructeur de Noale, et les pilotes d'essais des autres équipes. Lui qui faisait partie de ces chanceux et qui a par ailleurs signé le meilleur temps du jour, Aleix Espargaró juge le circuit de Portimão très difficile : "Portimão est très spécial. Ce sont des montagnes russes ! Avec une MotoGP, c’est très fun mais aussi très exigeant physiquement et mentalement. Il faut être très concentré. C’est l’une des pistes les plus difficiles sur lesquelles j’ai roulé avec une MotoGP." Comme Zarco, l'aîné des frères Espargaró ne juge pas la piste très difficile pour les pneus mais il pense que les pilotes pourraient rencontrer des difficultés : "On ne voit pas la fin de certains virages, ils sont à l’aveugle. Il y a de gros freinages et des changements de direction."

Aleix Espargaró estime que la longue courbe sur la droite qui mène à la ligne droite principale est un "virage Yamaha typique" et Viñales l'apprécie déjà : "Le dernier virage est incroyable. Je l’adore." Valentino Rossi assure de son côté qu'il est impossible de faire le moindre pronostic sur la hiérarchie lorsque les pilotes reviendront pour le Grand Prix, le week-end du 20 au 22 novembre. "Je ne sais pas si [le circuit] sera favorable à Yamaha. Je l’espère. Il faudra essayer la moto, il est impossible d'avoir une d’idée avant."

Les temps réalisés mercredi sont en effet difficiles à interpréter puisque les prototypes n'étaient pas tous dotés des dernières nouveautés, notamment pur la Yamaha de Jorge Lorenzo. Ce jeudi, les pilotes titulaires ont pris la direction du circuit du Mans, pour le Grand Prix de France qui les attend ce week-end, à l'exception de Stefan Bradl, encore en piste à Portimão avec les pilotes d'essais.