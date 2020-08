Portimão accueillera bien la finale du MotoGP cette année

Le calendrier 2020 du MotoGP, lourdement marqué par la pandémie de COVID-19 qui avait empêché le championnat de la catégorie reine de débuter avant le mois de juillet, est enfin complet après la confirmation que la dernière course de l'année se déroulera au Portugal, sur le circuit de l'Algarve situé à Portimão. Cette décision fait suite à celle, communiquée fin juillet, de ne pas faire quitter l'Europe à la discipline.

Quelques semaines après l'annulation du Grand Prix des Amériques, forcée par une situation sanitaire catastrophique au Texas, la FIM avait confirmé le 31 juillet que les Grands Prix d'Argentine, de Thaïlande et de Malaisie étaient eux aussi éliminés du calendrier 2020, validant une saison entièrement disputée sur le Vieux Continent.

L'annonce avait accompagné celle de l'ajout d'une course, encore non définie, d'une 14e manche MotoGP du 20 au 22 novembre, soit une semaine après le Grand Prix de Valence, qui conclut traditionnellement la saison. La rumeur faisait état depuis ce jour-là d'une course MotoGP (la 15e pour les catégories Moto2 et Moto3) au Portugal, sur le circuit de Portimão qui accueille habituellement le Superbike et qui est le circuit de réserve du Championnat du monde moto. Le circuit portugais a fortement profité des difficultés des disciplines majeures des sports mécaniques, puisqu'il organisera également son premier Grand Prix de Formule 1 au mois d'octobre.

"C'est un grand accomplissement pour notre équipe, d'enfin recevoir le MotoGP sur notre circuit ! Le MotoGP est le pinacle des compétitions deux-roues, donc nous sommes impatients de l'accueillir", a déclaré Paulo Pinheiro, PDG de l'Autódromo Internacional do Algarve. "Cela a été un long processus avec Dorna, nous avions un accord en place depuis 2017, et finalement, tout ce dur labeur a payé. De plus, nous aurons Miguel Oliveira sur la grille MotoGP, il pourra se battre pour le podium, il sera un atout formidable pour cette course et nous espérons que le championnat se décidera ici."

Pour les dirigeants du circuit, l'objectif est d'accueillir des spectateurs, une discussion qui est également en cours pour le Grand Prix du Portugal de F1. Ce week-end, Portimão a également accueilli des fans pour la venue du Superbike, une première pour un championnat du monde : "Nous travaillons pour accueillir des fans pour notre course. et nous débuterons avec une capacité de 30'000 fans pour le week-end, puis nous déciderons avec Dorna et les autorités de santé des étapes suivantes."

Le PDG de Dorna, Carmelo Ezpeleta, confirme qu'un accord existait depuis trois ans et se félicite d'un tel dénouement : "C'est une grande nouvelle pour nous, nous avions signé un accord en 2017 avec Portimão pour qu'il soit le circuit de réserve pour n'importe quelle annulation, et nous avons été en contact avec [ses dirigeants] depuis. Nous sommes allés à Portimão avec le Superbike, c'est une possibilité incroyable pour nous, et l'accord contient une clause pour que la piste soit resurfacée après la manche Superbike. Quand nous l'avons expliqué aux pilotes, ils étaient impatients car ils ont vu le circuit à la télé, mais ne sont jamais allés là-bas."

"Le Portugal a une longue histoire dans notre sport et il y a eu des batailles historiques à Estoril. C'est une très bonne chose pour nous d'avoir la possibilité de retourner au Portugal, surtout avec la participation de Miguel Oliveira, c'est génial d'avoir un pilote portugais qui puisse courir dans son pays. Nous sommes extrêmement heureux de courir à Portimão en fin de saison."

Le Portugal revient au calendrier du MotoGP pour la première fois depuis huit ans. La première course officiellement baptisée Grand Prix du Portugal remonte à 1987, mais elle avait été disputée en Espagne, à Jarama. Le pays a accueilli la discipline entre 2000 et 2012, et toutes les courses ont été disputées sur le circuit d'Estoril.