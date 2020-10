Malgré le COVID-19, Portimão espère accueillir 50'000 spectateurs

La majorité des courses du MotoGP se sont déroulées sans public cette année, en raison de la pandémie de COVID-19. Les supporters n’ont été autorisés qu’à Misano, avec une jauge fixée à 10'000 personnes par jour, et au Mans, où 5000 spectateurs étaient en mesure d'être accueillis uniquement le dimanche, pour assister à la victoire de Danilo Petrucci. Le public sera en revanche absent des deux courses d’Aragón au cours des deux prochains week-ends.

Le Grand Prix du Portugal, ajouté tardivement au calendrier pour conclure la saison, souhaite accueillir des spectateurs et même qu’ils soient très nombreux. Paulo Pinheiro, le responsable du circuit de Portimão, a déjà annoncé la volonté de mettre en vente 30'000 billets, soit la moitié des capacités d’accueil de la piste. Selon les informations de Motorsport.com, les dirigeants de Portimão souhaitent porter cette capacité à 75%, soit 50'000 personnes.

Ces plans pourraient être mis à mal puisqu'en réponse à une hausse du nombre de cas, le Portugal a déclaré l'état de calamité mercredi soir, ce qui limite les rassemblements pour une durée de deux semaines. La course de Portimão est prévue le 22 novembre, après cette échéance, mais les restrictions pour cette date n'ont pas encore définies. En Formule 1, le Grand Prix de Turquie visait dans un premier temps 100'000 spectateurs avant d'être contraint d'organiser l'épreuve à huis clos.

Valence renonce à accueillir des spectateurs

Le circuit de Valence, théâtre de deux courses entre les manches d’Aragón et la finale de Portimão, espérait accueillir un nombre limité de spectateurs. Cependant, suite à des réunions avec des représentants des ministères régionaux de la Santé et des Sports, le circuit a annoncé que les épreuves se tiendraient à huis clos.

"Le Circuit Ricardo Tormo, en collaboration avec la Généralité de Catalogne [l'organisation politique de la communauté autonome de Catalogne], la Dorna, l’entreprise qui gère les droits du MotoGP, et le Conseil Municipal de Cheste, a travaillé sur la possibilité d’adapter le protocole pour permettre la présence de supporters", précise le circuit de Valence dans un communiqué. "Mais après avoir analysé la situation et l’évolution de la pandémie, le Grand Prix Motul de la Communauté de Valence et le Grand Prix d’Europe se tiendront à huis clos."

Habitué à accueillir autour de 100'000 personnes le jour de la course, Valence se prépare à deux week-ends particulier cette année. "Nous avons fait de notre mieux, c’est notre engagement envers les passionnés de moto qui ont toujours rempli les tribunes du circuit", a déclaré Gonzalo Gobert, manager général du circuit, tout en déplorant la situation : "Il sera étrange d'accueillir les meilleurs pilotes du monde et de ne pas être en mesure de permettre la présence de supporters dans les gradins, mais la sécurité et la santé publique passent avant tout et nous pensons déjà à présenter le circuit et la Communauté de Valence sous son meilleur jour aux millions de spectateurs qui nous suivront devant leur téléviseur."