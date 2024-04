Pourquoi Quartararo a-t-il prolongé avec Yamaha ?

Depuis le titre décroché par Fabio Quartararo en 2021, la courbe de performance de la Yamaha a connu une chute vertigineuse. La seule comparaison possible sur la grille actuelle est la situation de Honda, l'autre constructeur japonais du championnat, qui n'a d'ailleurs pas eu d'autre choix que de laisser partir son pilote star, Marc Márquez. L'Espagnol, à bout, a décidé de renoncer à la dernière année de son contrat et aux 20 millions d'euros qui lui étaient dus.

Le choix de Márquez a été celui d'un voyage vers l'inconnu. Il a rejoint une équipe satellite pour y piloter une Ducati qu'il ne connaissait pas et dans même disposer de la dernière version. Il a choisi d'emprunter cette voie pour, a-t-il expliqué, "retrouver le plaisir d'être compétitif". Quant au Français, cela fait longtemps qu'il ne s'est plus amusé sur sa M1, aujourd'hui très limitée, en particulier par son manque de traction, et qui a même perdu sa force historique, sa maniabilité.

Arrivé en MotoGP avec une équipe satellite Yamaha en 2019, puis passé à l'équipe officielle deux ans plus tard, Quartararo a renouvelé son contrat en juin 2022. Il était alors le champion en titre et il s'est battu cette année-là pour conserver sa couronne, n'échouant finalement qu'au dernier Grand Prix. À l'époque, sa moto était compétitive, il avait remporté trois victoires et huit podiums dans l'année. Rien à voir avec la dérive ensuite suivie par la M1 qui, en 2023, n'a obtenu que trois podiums, des troisièmes places décrochées par Quartararo à Austin, en Inde et en Indonésie.

Lorsqu'il a signé il y a quinze jours, Quartararo savait que sa moto n'était pas compétitive et qu'il serait peu probable qu'elle le redevienne avant l'expiration du nouveau contrat qui le lie désormais à Yamaha jusqu'à fin 2026.

Fabio Quartararo a marqué 15 points lors des deux premiers Grands Prix. Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Les feuilles de temps et le classement général de ce début de championnat montrent que les changements opérés par Yamaha n'ont pas encore fait décoller les performances. Lors du premier Grand Prix de la saison, au Qatar, Quartararo s'est qualifié à 1"2 de la pole position de Jorge Martín. Au sprint, il a franchi la ligne d'arrivée en 12e position, à plus de 12 secondes du vainqueur (toujours Martín sur sa Ducati), tandis que le dimanche, il était 11e, à près de 18 secondes de Pecco Bagnaia. Au Portugal, dans des conditions de piste très sale, qui empêchent Ducati de tirer pleinement parti de sa moto, Quartararo était sixième sur la grille, à seulement six dixièmes de la pole d'Enea Bastianini. Mais, le samedi, il s'est classé neuvième, à 7"5 de Maverick Viñales (Aprilia), et le dimanche, il était septième, à 20 secondes de Martín.

Aucune chance de titre à court terme

Malgré la révolution interne qu'elle a lancée, marquée surtout par le recrutement de Max Bartolini comme nouveau directeur technique, l'opération de sauvetage de la structure d'Iwata prendra du temps. En conditions normales, l'écart entre la Yamaha et les motos européennes dépasse les huit dixièmes au tour sur la plupart des circuits. Or, dans la situation actuelle et avec un règlement technique qui doit rester stable jusqu'en 2027, il ne sera pas possible de combler ce gouffre en moins de deux ans, même si les bonnes mesures sont prises. Et si le constructeur emprunte la mauvaise voie, cette transition pourrait s'éterniser.

On peut donc d'ores et déjà estimer que Quartararo n'aura pas la possibilité de se battre pour le titre à court ou moyen terme. On ne peut alors que se remémorer les signaux envoyés par le Français à son constructeur au cours des derniers mois. "Yamaha est la priorité, car c'est la marque qui m'a fait venir en MotoGP. J'ai confiance en Yamaha et je leur ai donné une chance, mais il n'y en aura pas de deuxième", déclarait-il à Motorsport.com l'été dernier, ajoutant alors de manière très explicite : "Ça fait trois ans que Yamaha me promet des choses dans un document PDF de dix pages, dont neuf et demi ne sont pas tenues."

Yamaha a convaincu Fabio Quartararo de rester deux ans de plus. Photo de: Yamaha

Indépendamment des garanties techniques que l'équipe a pu lui apporter, l'autre grand atout de Yamaha pour le convaincre a été le chéquier. Les quelque 12 millions du nouveau contrat représentent plus du double du salaire de base de Pecco Bagnaia chez Ducati, hors primes de performance. Même si l'Italien remportait son troisième titre consécutif, il n'égalerait pas ce chiffre, qui fait de Quartararo le pilote le mieux payé de la grille.

Les alternatives dont il disposait n'étaient pas nombreuses, et toutes l'auraient conduit à réduire considérablement ses rétributions. L'option la plus solide était Aprilia, qui a engagé le dialogue avec lui au cours des derniers mois. "Ce que nous voulons, ce sont des pilotes qui s'engagent dans notre projet. Nous savons que nous avons une moto capable de se battre pour le titre", a déclaré Massimo Rivola, PDG du département course de Noale, lors d'un entretien téléphonique avec Motorsport.com.

L'offre d'Aprilia

La division compétition du groupe Piaggio n'avait pas le budget pour engager un bras de fer avec Yamaha sur de tels termes, en revanche elle a une moto. La croissance qu'a connue la RS-GP ces dernières années n'est plus à prouver. Dernière preuve en date, le GP du Portugal, où Maverick Viñales a remporté le sprint du samedi et est passé à un cheveu du podium le dimanche.

Derrière ces progrès, il y a la réorganisation et la modernisation des structures internes et de la dynamique de travail, qui ont fait d'Aprilia l'une des équipes les plus innovantes et les plus modernes du paddock, comparable à Ducati dans certains domaines. Cependant, son offre ne dépassait guère les quatre millions d'euros, soit moins d'un tiers du montant pour lequel Yamaha a conservé son pilote.

Les autres options paraissaient encore plus compliquées pour Quartararo. Chez Ducati, on ne manque pas de pilotes et la priorité est logiquement donnée à Martín et Márquez, si bien que le Français aurait dû passer par une équipe satellite s'il avait voulu monter sur une Desmosedici, avec les inconvénients que cela aurait entraîné en termes de salaire et de statut. Les perspectives de KTM ne sont pas très différentes, surtout après le contrat signé par Brad Binder l'an dernier et les débuts explosifs de Pedro Acosta, autour duquel le groupe autrichien s'organise déjà.

L'idée de signer pour Honda aurait semblé encore moins logique si l'on considère que la RC213V se trouve dans une situation comparable à celle de la M1 en termes de performances. À une différence près, c'est que la marque de Tokyo est toujours enfermée sur elle-même.