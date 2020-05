Pour Pramac, Álex Márquez a eu raison d'accepter l'offre de Honda

Le team manager de l'équipe Pramac Racing est pour le moins occupé. Si sa structure n'a pas dominé le championnat des teams indépendants en 2019, elle n'en a pas moins été attractive. Elle a mis en orbite un Jack Miller qui a fini de convaincre Ducati qu'il méritait un guidon officiel, tout en mettant le pied à l'étrier au lauréat du Moto2, Pecco Bagnaia. Dans le même temps, d'autres prétendants ont frappé à sa porte, à l'instar notamment d'Álex Márquez.

Lancé vers son titre dans la catégorie intermédiaire, le pilote espagnol explorait ses possibilités de faire le grand saut vers le MotoGP lorsque le contact avec Pramac s'est noué, il y a un peu plus d'un an. Un rapprochement qui permettait d'envisager un avenir commun pour la saison prochaine, avant que la donne ne change soudainement lorsque Jorge Lorenzo a décidé de raccrocher, avant le dernier Grand Prix du championnat. En quelques jours, le jeune frère de Marc Márquez était recruté par le HRC et renonçait à sa chance de débuter dans la catégorie reine, plus tard, au guidon de la Ducati. Interrogé par Motorsport.com à ce sujet, Francesco Guidotti dit ne pas regretter que l'Espagnol ait saisi sa chance, ce qu'il estime avoir été le bon choix pour lui.

"Il est vrai que nous avons eu des contacts dès Le Mans", raconte-t-il. "J'ai avec eux un rapport absolument transparent, parce que Marc a couru avec moi à l'époque de KTM, et je connais aussi Emilio [Alzamora] et Álex depuis assez longtemps pour pouvoir leur parler sans faire trop de secrets ou sans stratégie."

Lire aussi : Honda attendra Álex Márquez au tournant quand les GP commenceront

"Il avait déjà été contacté par Petronas pour courir en Moto2 puis passer en MotoGP, mais Yamaha lui avait dit que ce ne serait pas possible. Chez Honda, il semblait qu'il n'y aurait pas de place et Marc avait aussi dit qu'il pensait que la RC213V n'était pas la moto idéale pour un débutant. Suzuki n'était pas disponible et ils en sont donc venus à nous demander s'il y avait une disponibilité de notre côté."

"Nous l'avions envisagé pour 2021 et il y aurait donc eu le temps pour en reparler. Puis cette place s'est libérée chez Honda et, à mon avis, Álex a bien fait de la prendre, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver", souligne le team manager Pramac Racing. "Si une possibilité d'arriver en MotoGP se présente, à mon avis la meilleure chose à faire est de s'en saisir immédiatement, quelle que soit la moto ou l'équipe. Je pense qu'il a bien fait de suivre ce chemin, même s'il n'a qu'un an de contrat. Avec ce qui se passe, je pense que c'est aussi une porte ouverte pour [qu'il reste] chez Honda en 2021."

Pendant l'été, l'autre rumeur qui a circulé concernait cette fois Jorge Lorenzo. Et là aussi, Francesco Guidotti ne cache pas un fond de vérité, bien qu'il la décrive comme "un feu de paille". "Cela a été un week-end très particulier", se souvient-il en évoquant le Grand Prix d'Autriche, au mois d'août. "La rumeur de cette pseudo négociation s'est mise à circuler. Il y avait du vrai, mais le moment ne s'est jamais présenté pour que l'on en discute et que cela se négocie, car de toute façon Lorenzo était sous contrat et Honda, pour autant que je le sache, n'était pas informé de la moindre volonté de sa part. Tout est né et est mort en l'espace de quelques heures."

Aujourd'hui Pramac reste une équipe attractive sur le marché. Si Pecco Bagnaia est destiné à garder sa place pour 2021, une place se libère avec le départ de Jack Miller pour l'équipe officielle Ducati et plusieurs pilotes Moto2 (Jorge Martín, Enea Bastianini, Lorenzo Baldassarri) sont évoqués pour rejoindre l'équipe.

Lire aussi : Martín ne ferme pas la porte entrouverte par Ducati

"Ce qui se lit est vrai. Cependant, Ducati et nous avons interverti nos rôles à la fin de l'année dernière en ce qui concerne le choix des pilotes", précise Francesco Guidotti. "Ils ont préféré continuer à le faire eux-mêmes, même en ce qui concerne notre équipe. Avant, c'est nous qui informions de nos contacts, alors qu'aujourd'hui c'est le contraire, pour les détails il faudrait donc interroger Paolo Ciabatti."

"Mais je confirme que ce qui s'est lu ces derniers jours est vrai. Il y a plusieurs noms sur la table des négociations et je pense que l'on pourra bientôt savoir sur qui se porte le choix", ajoute-t-il. "Ce sont des noms qui sont tous sur notre liste et la leur. Il est clair que l'on avance ensemble, mais étant donné que cela fait déjà plusieurs années que c'est Ducati qui établit les contrats des pilotes, il est plus correct que la première approche vienne d'eux, avec notre soutien."

Propos recueillis par Matteo Nugnes