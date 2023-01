Pramac donne le coup d'envoi de sa saison 2023

Le team Pramac Racing avait donné rendez-vous ce mercredi pour sa présentation officielle en vue de la saison MotoGP à venir. Associée à Ducati depuis 2004 et quatrième meilleure équipe en 2022, devant les structures officielles Yamaha et Suzuki, Pramac reste un partenaire privilégié du constructeur italien, qui lui fournit la version la plus aboutie de sa Desmosedici et des évolutions tout au long de la saison.

Il y a peu de changement dans le team italien pour ce nouveau championnat. La livrée des motos, tout d'abord, conserve les couleurs affichées durant la majeure partie de la saison dernière, à partir de l'arrivée de Prima en tant que sponsor titre lors du Grand Prix d'Italie. La présence du groupe d'assurances se distingue par le violet qui orne très largement le carénage des motos et les tenues des pilotes, associé au blanc et au rouge traditionnels de l'équipe. Le logo de Generali disparaît en revanche des flancs des Ducati dont le design s'allège, désormais plus linéaire. Octo, précédent sponsor titre, n'apparaît plus lui non plus après avoir conservé une présence discrète sur la bulle l'an dernier, une fois la place principale cédée à Prima.

Les pilotes ne changent pas non plus puisque Johann Zarco et Jorge Martín ont été confirmés pour une troisième saison ensemble. Le Français a décroché avec l'équipe toscane huit podiums et trois pole positions, et obtenu la cinquième place du championnat en 2021, alors meilleur pilote indépendant. Resté sur sa faim l'an dernier avec la huitième place du général et un dernier déclic qui a tardé sur la GP22, équipée d'un moteur auquel le team officiel avait finalement renoncé, Zarco compte à présent sur le nouveau modèle pour reprendre sa progression dans le championnat.

Quant à Martín, qui a longtemps espéré être promu dans l'équipe officielle, il va devoir ravaler sa frustration pour cette troisième saison chez Pramac, même si la rumeur la plus insistante de l'hiver est celle qui le dit intéressé par un transfert chez Yamaha en vue de 2024. Impressionnant en 2021, avec une première victoire dès l'année de ses débuts dans la catégorie et le statut de Rookie de l'année, il a manqué de régularité la saison dernière et, malgré huit podiums et neuf poles avec Pramac, il est attendu au tournant.

Comme le veulent les règles de l'organisation de Ducati, les deux pilotes sont directement sous contrat avec le constructeur. Ils bénéficieront du dernier modèle de la Desmosedici, une GP23 dont les évolutions seront dévoilées dans les prochaines semaines, et notamment lors des tests qui marqueront bientôt la reprise. Ducati a en revanche mis de l'ordre dans le reste de son escadron en réservant à ses deux autres équipes (Gresini et VR46) une GP22.

Un changement s'opère néanmoins, et il concerne la direction de l'équipe de Paolo Campinoti. Après le départ de Francesco Guidotti, emblématique team manager du team jusqu'en 2021, et l'intérim assuré l'an dernier par Fonsi Nieto et Claudio Calabresi, le poste revient désormais à Gino Borsoi, débauché chez Aspar. Dans le stand, on notera également l'arrivée de Massimo Branchini aux côtés de Johann Zarco, dont le chef mécanicien précédent, Marco Rigamonti, a été associé à Enea Bastianini dans l'équipe officielle.

Johann Zarco et Jorge Martín reprendront la piste le 10 février pour la première séance d'essais officiels et collectifs de la pré-saison, prévus sur trois jours à Sepang. Avant cela, un shakedown sera réalisé du 5 au 7, réservé aux pilotes essayeurs et au rookie de cette saison.

Les présentations MotoGP 2023

Équipe Date Lieu Monster Energy Yamaha MotoGP 17 janvier Jakarta Photos | Vidéo Gresini Racing MotoGP 21 janvier Cervia Photos Ducati Lenovo Team 23 janvier Madonna di Campiglio Photos | Vidéos Prima Pramac Racing 25 janvier Photos Red Bull KTM Factory Racing 26 janvier, 11h Repsol Honda Team 25 février Tech3 GasGas Factory Racing 4 mars Aprilia Racing 10 mars CryptoDATA Aprilia RNF MotoGP Team 16 mars Mooney VR46 Racing Team À confirmer LCR Honda À confirmer