Pramac veut aider Zarco en lui apportant "plus de sécurité"

La saison 2023 pourrait être celle d'un nouveau départ pour Johann Zarco, car si le Français pilotera encore une Ducati de l'équipe Pramac, tout a changé autour de lui. Afin de décrocher enfin le succès après lequel il court depuis six ans en MotoGP, Zarco a mis en place en nouvel encadrement et mis fin à sa coopération avec Jean-Michel Bayle et Romain Guillot, revu son entraînement et cherché à modifier son pilotage pour enfin tirer le meilleur de la Ducati sur tous les tracés.

Des changements surviennent aussi chez Pramac avec un nouveau chef mécanicien, ou plutôt un retour en arrière puisque Johann Zarco a renoué avec Massimo Branchini, le chef mécanicien qui l'épaulait en Moto2. L'équipe elle-même a connu un changement majeur avec l'arrivée de l'ancien pilote Gino Borsoi au poste de team manager. L'Italien est déterminé à mettre Zarco dans les meilleures conditions, pour l'aider à briller sur l'ensemble de la saison.

"Je pense que Zarco a un gros potentiel qu'il, quelle qu'en soit la raison, n'a pas encore pu montrer, ou seulement en partie parce qu'il a toujours été devant ces deux dernières années, surtout dans la première de la saison, en étant l'un des meilleurs pilotes Ducati", a souligné Borsoi dans une interview accordée à Motorsport.com. "Il faut peaufiner ça avec Johann, pour que ça ne soit pas que dans la première partie de la saison mais toute l'année."

"On travaille sur ça et je discute beaucoup avec lui, pour créer une équipe autour de lui chez Pramac, pour qu'il soit plus à l'aise. Maintenant, il a le chef mécanicien avec lequel il a remporté ses deux titres en Moto2 et cela va lui apporter plus de sécurité. Je suis là pour le soutenir dans tous ses besoins, avec une mentalité pour lui, parce que je vois les courses comme ancien pilote et comme team manager. Parfois je vois ce qu'un pilote veut ou ce dont il a besoin, ou s'il est en difficulté. Pour moi, c'est plus facile de passer d'une mentalité à l'autre parce que je l'ai vécu, ce qui n'est peut-être pas le cas des autres team managers. Personne ne vous apprend ça."

Pramac veut "jouer le titre" avec Martín

Gino Borsoi compte également sur Jorge Martín, battu par Johann Zarco lors de ses deux premières saisons, mais qui a fait preuve d'un immense potentiel. Le Madrilène a trop souvent payé des chutes l'an passé et le nouveau dirigeant veut aider son pilote à mieux doser son attaque : "Nous avons vu où nous avons échoué l'an dernier et nous nous concentrons sur ça, pour ne pas reproduire les mêmes erreurs et les grosses chutes qui l'ont privé de bons résultats."

Pendant une grande partie des la saison 2022, Jorge Martín était en concurrence avec Enea Bastianini pour la place libre dans l'équipe Ducati officielle. L'Italien a été choisi, au grand dam de Martín, mais Pramac se réjouit de l'avoir encore dans ses rangs. "C'est mieux pour Pramac, je dois le dire égoïstement, parce que grâce à ça, nous avons un grand pilote", a commenté avec malice le team manager.

Jorge Martín

Martín a plus mal vécu ce choix mais Borsoi est convaincu que son pilote restera motivé cette année : "Qui ne serait pas affecté par une telle décision ? Ça m'aurait affecté, vous aussi ou n'importe qui, c'est normal et humain. Je comprends sa déception et sa colère sur le moment. Mais c'est une nouvelle saison. Nous avons beaucoup parlé cet hiver, j'ai eu beaucoup de réunions avec lui et pour le moment, l'ambiance est très bonne, très saine et avec une grosse volonté de montrer des choses."

"Cela ne sert à rien de revenir en arrière et de se plaindre de ce qui est déjà décidé, de ce qui ne sera pas possible. Maintenant, il faut encore prouver qu'il méritait d'être dans l'équipe officielle. Nous avons toute la saison et je pense qu'il peut le prouver, sans regarder derrière."

Même s'il n'a pas été choisi par Ducati, le constructeur a promis à Pramac que ses pilotes auront tout le nécessaire pour se battre à armes égales. Borsoi est "convaincu à 100%" que Ducati tiendra sa promesse et permettra à ses pilotes de prétendre au titre mondial, à condition que Pramac soit au niveau attendu.

"Ducati y est favorable et convaincu qu'ils doivent aider Martín, qui le mérite, et Zarco aussi parce qu'il fait partie de l'équipe et parce qu'il peut décrocher de bons résultats pour la marque. En tant qu'équipe satellite avec des motos officielles, nous avons tout le soutien, nous aurons les mêmes armes. Maintenant, cela dépend plus de nous que de Ducati. Nous avons les pilotes, nous avons les motos, le matériel, l'équipe est là, il faut associer tous les ingrédients et en tirer le meilleur. Maintenant c'est à Pramac de donner à Martín les armes pour jouer le titre."

Et malgré des ressources plus limitées, Borsoi est convaincu qu'une structure satellite comme Pramac pourrait s'offrir la couronne mondiale : "Pourquoi pas ? C'est un beau défi, difficile, c'est sûr. C'est le rêve de toute équipe satellite de se battre pour un championnat du monde, mais si l'on regarde les dernières saisons, le niveau des équipes et des motos a progressé et l'écart avec les équipes d'usine s'est réduit. Ils ont tout au meilleur niveau à tout moment mais maintenant nous avons le même matériel. Maintenant, surtout chez Pramac, il faut surtout bien faire le travail parce que nous ne manquons de rien."

Avec Germán Garcia Casanova