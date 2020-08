Pramac prêt à perdre Bagnaia pour l'équipe officielle Ducati

Avec l'arrivée du paddock MotoGP à Brno, cette semaine, s’ouvre un mois d'août qui s'annonce intense, tant en piste où trois courses vont s'enchaîner en autant de week-ends qu'hors piste avec la reprise attendue du marché des transferts, mis sur pause pour que la compétition se relance sereinement en Espagne le mois dernier.

D'importantes pièces sont encore à placer sur l'échiquier de 2021. Celle qui pose le moins de doute concerne assurément Valentino Rossi, qui ne fait lui-même aucun secret de son intention de rejoindre Petronas avec un contrat d'un an assorti d'une option pour 2022. À l'exact opposé, Andrea Dovizioso est mutique dès lors que la question de son avenir est abordée, mais Ducati avait prévenu : le sujet serait remis sur la table en août, après les premières courses, et cette fois dans l'idée qu'une décision soit enfin prise.

Après des mois d'un feuilleton difficilement compréhensible, bien malin celui qui pourrait aujourd'hui prédire si le vice-Champion du monde de ces trois dernières années conservera son guidon la saison prochaine ou s'il cédera sa place. Si la deuxième option devait se concrétiser au fil des prochaines semaines, le candidat à son remplacement pourrait être tout trouvé. Dans l'équipe junior du clan Ducati, où l'on s'efforce de former les pilotes du futur, le constructeur italien a déjà mis la main ces dernières années sur Danilo Petrucci puis sur Jack Miller, et il pourrait bien continuer ses emplettes avec Pecco Bagnaia.

"Le renouvellement de Bagnaia est désormais pratiquement une évidence, mais ils pourraient nous l'enlever si les négociations épuisantes avec Dovizioso devaient ne pas aboutir", fait savoir le team manager, Francesco Guidotti, à GPOne, tout en précisant qu'une décision sera prise d'ici "deux à trois courses" concernant le line-up Pramac. L'un n'allant pas sans l'autre, cela correspond aux délais attendus pour l'attribution du second guidon de l'équipe factory, alors que Jack Miller est déjà assuré de passer d'un team à l'autre la saison prochaine.

Le responsable du team Pramac est-il prêt à perdre un deuxième pilote à la fin de la saison ? "Forcément, je n'ai pas beaucoup de marge de négociation avec Ducati !" sourit-il. "Blague à part, je ne mettrais jamais mon veto sur le transfert d'un pilote vers l'équipe officielle, d'autant qu'il est de notre devoir de le favoriser. Si jamais nous devions leur fournir les deux pilotes, cela voudrait dire que cette année l'équipe officielle serait en quelque sorte la nôtre. Ce serait bien si ça devait arriver, parce que ça voudrait dire que nous avions vu juste quand nous avons choisi Pecco il y a trois ans."

"Une hirondelle ne fait pas le printemps"

Le jeune pilote italien a réalisé un début de championnat détonant et commencé à lever les doutes qui pouvaient peser sur son potentiel au guidon de la Desmosedici. Le premier Grand Prix l'avait déjà vu se montrer aux avant-postes, avant une baisse de performance en fin de course, pneus trop usés. Le deuxième Grand Prix lui offrait une chance de se racheter, et il s'en est saisi en montrant cette fois que la deuxième place était à sa portée, après avoir obtenu la veille sa première qualification en première ligne.

"J'ai commencé à y croire à la fin de la course précédente", explique Francesco Guidotti. "Il avait connu une baisse de performance quand ses pneus avaient commencé à être usés, mais dans les deux ou trois derniers tours il avait recommencé à tourner sur les mêmes temps que le groupe de tête. Il m'avait dit qu'il avait dû piloter en force quand les pneus avaient commencé à se dégrader, mais qu'il avait justement compris comment bien gérer la situation dans les derniers tours. Il avait confirmé l'impression que j'avais eue et son commentaire m'avait fait espérer, c'était un signal positif."

Un signal confirmé lors du second week-end, avec un potentiel si évident que la déception de son abandon, lorsque son moteur l'a lâché à six tours de l'arrivée, a vite été balayée. "[C'est] une belle surprise et j'espère que ça n'a pas été qu'un éclair, mais le début de ce à quoi nous nous attendons", souligne Guidotti, impatient que ces progrès se concrétisent. "Nous attendons maintenant les prochaines courses, pour voir si tout se poursuit comme ça. Une hirondelle ne fait pas le printemps."

Pecco Bagnaia est le premier à vouloir cette confirmation. Bien que plus à l'aise que les pilotes Ducati les plus expérimentés avec le nouveau pneu arrière, qui semble favoriser son style de pilotage là où il pose toutes les peines du monde à Andrea Dovizioso, il s'attend à voir ses collègues se montrer bien plus rapides avec l'arrivée sur des pistes plus favorables à la Ducati en ce mois d'août : Brno cette semaine, puis le Red Bull Ring qui accueillera deux courses.

"Brno est une piste qui convient mieux à la moto, c'est certain, et que j'aime beaucoup", souligne le pilote, qui a lui-même a une mission à terminer après avoir vu le podium lui échapper dans un nuage de fumée au Grand Prix d'Andalousie. "On verra ce qui s'y passe, mais j'ai confiance dans le fait que, si l'on travaille de la même façon, on peut se battre pour une position dans le top 5."

"D'après moi, sur une piste convenant mieux à la moto, nous pouvons être très forts. On se dirige maintenant vers Brno puis il y a deux courses en Autriche, et ce sont de super courses pour nous. Je désire juste répéter un même week-end que celui [du GP d'Andalousie]", ajoute Bagnaia, bien décidé à ne pas se laisser perturber par les questions portant sur son avenir. "Il sera important d'y être aussi solide et nous tenterons de nous montrer forts là-bas. Je suis vraiment concentré là-dessus et ne pense qu'à ça."

Avec Guillaume Navarro