Pramac présentera les Ducati de Zarco et Martín dans une semaine

Le calendrier des présentations officielles des équipes MotoGP se complète peu à peu. C'est au tour de Pramac Racing de fixer cette fois rendez-vous pour le 25 février afin de lever le voile sur ses machines et de donner le coup d'envoi de sa saison.

Équipe de confiance de Ducati depuis 2005 et son association avec le team D'Antin, autre structure précédemment liée à Borgo Panigale, le team Pramac a brillé par ses performances, cumulant 19 podiums avec les Desmosedici même si la victoire se fait désirer. Depuis cinq ans, il a systématiquement placé l'un de ses pilotes dans le top 10 du championnat, le tout en leur servant de tremplin pour évoluer dans le groupe Ducati.

Désormais sous contrat avec le constructeur et bénéficiant d'un soutien technique venu directement de Borgo Panigale, les représentants du team Pramac savent en effet qu'ils ont une chance à saisir en évoluant dans l'équipe dirigée par Paolo Campinoti. Sur le modèle d'Andrea Iannone, promu dans l'équipe officielle en 2015, Danilo Petrucci a ainsi obtenu son ticket en 2019 et c'est à présent Jack Miller et Pecco Bagnaia qui lui succèdent, le line-up factory étant exceptionnellement renouvelé à 100%.

Pramac Racing présentera donc deux nouveaux pilotes la semaine prochaine. L'un d'eux est Johann Zarco, 30 ans, double Champion du monde Moto2 et déjà fort de quatre saisons en MotoGP. Arrivé dans le giron Ducati l'année dernière via le team Avintia, le Français s'est classé 13e du championnat et a pu décrocher une première pole position et un premier podium avec la Desmosedici. Par ce transfert, il obtient à présent une moto plus évoluée, similaire à celle de l'équipe officielle.

Il sera épaulé par un rookie, Jorge Martín, que Ducati a réussi à ravir à KTM au printemps dernier. Titré en Moto3 en 2018, le Madrilène de 23 ans a couru deux ans en Moto2 et, s'il a obtenu de premières victoires et s'est confronté aux prétendants au titre, son infection par le COVID-19 l'a poussé à des forfaits rédhibitoires pour ses ambitions de victoire au championnat.

Martín fera partie des trois véritables débutants de cette saison, avec Enea Bastianini et Luca Marini, réunis chez Avintia. Envisagé par Aprilia pour un poste de titulaire, Lorenzo Savadori serait lui aussi considéré rookie s'il venait à être confirmé, puisqu'il n'a pas encore disputé de saison complète dans la catégorie.

Cinq équipes MotoGP ont d'ores et déjà tenu leur présentation officielle ces derniers jours. Le team Petronas, qui avait envisagé d'organiser la sienne demain, jeudi 18 février, a finalement reporté l'événement dont la date sera prochainement confirmée. En l'état, les prochains rendez-vous sont ceux du team LCR (vendredi et samedi) et la très attendue présentation de Repsol Honda, lundi 22 février, en présence de Marc Márquez.

Calendrier des présentations MotoGP

Équipe Date Lieu Premières photos Esponsorama Racing 5 février, 18h Andorre Photos | Vidéo Ducati Team 9 février, 16h En ligne Photos | Vidéo Red Bull KTM Factory Racing 12 février 10h En ligne Photos | Vidéo Tech3 KTM Factory Racing 12 février, 10h En ligne Photos | Vidéo Monster Energy Yamaha MotoGP 15 février, 10h30 En ligne Photos | Vidéo Teams Sky VR46 (incluant Luca Marini) 16 février, 12h En ligne sur Facebook Photos LCR Honda Castrol (Álex Márquez) 19 février, 12h En ligne sur Facebook LCR Honda Idemitsu (Takaaki Nakagami) 20 février, 10h En ligne sur Facebook Repsol Honda Team 22 février, 12h En ligne Pol Espargaró reçoit sa Honda Pramac Racing 25 février, 16h En ligne Team Suzuki Ecstar 5 ou 6 mars Losail Petronas Yamaha SRT ? Rossi en tenue Petronas Aprilia Racing Team Gresini ?

Related video