Pramac Racing "une deuxième équipe d'usine" pour Ducati

À l'aube d'une saison que chacun à Borgo Panigale espère grandiose, Ducati affûte ses armes. Son équipe officielle entrera dans la danse le week-end prochain, en réunissant à nouveau Pecco Bagnaia et Jack Miller pour tenter de reprendre au niveau qui était le leur lorsque le rideau est tombé sur la saison 2021, mais le constructeur sait aussi qu'il peut s'appuyer sur un groupe solide en dehors de cette formation.

Partenaire de longue date, le team Pramac a indéniablement une place à part dans l'armada Ducati, doté d'un matériel de niveau équivalent à celui de l'équipe officielle. Outre le fait qu'il a contribué à la conquête du titre constructeurs ces deux dernières années (celui-ci comptabilisant le meilleur résultat de chaque marque à chaque course), le team italien sort d'une campagne glorieuse qui l'a vu s'imposer pour la première fois et glaner podiums et pole positions. Johann Zarco a même un temps mené le classement général et l'équipe italienne a fini par remporter les titres en jeu parmi les indépendants et les rookies. Cette année, Ducati veut continuer à compter sur le haut niveau de son meilleur partenaire, qui n'est plus vraiment qu'une simple équipe satellite.

"Avant toute chose, l'objectif est de gagner à nouveau le championnat pilotes", annonce Paolo Ciabatti, directeur sportif de Ducati Corse. "L'année dernière, nous avons gagné le titre constructeurs pour la deuxième année consécutive, grâce notamment à l'effort de Pramac car ils ont rapporté beaucoup de points pour le championnat constructeurs. Nous avons aussi remporté le classement des équipes, et nous avons également eu [chez Pramac] la première des équipes indépendantes et le meilleur pilote indépendant, ainsi que le rookie de l'année. Johann et Jorge [Martín] ont tous les deux obtenu des résultats fantastiques et ils ont été de vrais prétendants au titre. Malheureusement, Jorge a connu un moment difficile après son accident à Portimão, mais tous deux sont capables de monter sur le podium et de se battre pour le championnat."

"Pramac est une deuxième équipe d'usine pour nous, donc ils ont exactement le même matériel et les mêmes possibilités, ainsi que tout le soutien technique [du constructeur]. Au final, pour Ducati, il est très important qu'un pilote Ducati gagne, et Jorge et Johann sont des pilotes Ducati, sous contrat avec Ducati, alors nous serons très curieux de voir ce qu'ils pourront faire cette année. L'année dernière a été fantastique pour Pramac et pour Ducati en MotoGP, la meilleure de notre Histoire à la seule exception que nous n'avons pas gagné le championnat. Nous avons hâte de disputer le premier test à Sepang, puis de commencer le championnat au Qatar, et nous espérons connaitre une super saison avec Pramac et tous les autres pilotes Ducati."

En dehors des intérêts de la marque, les pilotes eux-mêmes n'ont pas l'intention de faiblir après leur solide campagne 2021. "Je me prépare. J'essaye de tout faire mieux que l'année dernière, pour obtenir de meilleurs résultats", prévient notamment Johann Zarco, classé cinquième du championnat en 2021.

Son coéquipier, Jorge Martín, peut s'enorgueillir d'avoir décroché une première victoire, qui échappe toujours au Français, mais lui aussi vise plus haut encore en 2022. "Ça a été une année de hauts et de bas, mais j'ai quand même atteint mon but principal qui était de gagner le titre de Rookie de l'année. La première victoire, le premier podium et la première pole position, c'était déjà bien", admet l'Espagnol. "Les attentes sont plus élevées, c'est certain", affirme-t-il cependant. "Mon objectif est de figurer parmi les quatre ou cinq premiers à la fin de l'année. Ce sera un gros objectif et je vais me battre très dur pour cela."

Lire aussi : Pramac dévoile ses couleurs pour la saison 2022