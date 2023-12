Pramac veut retenir sa belle saison plus que l'échec de Martín

La saison 2023 s'est conclue sur plusieurs déceptions successives pour Pramac, qui ont quelque peu éclipsé un bilan pourtant exceptionnel pour Jorge Martín et Johann Zarco. La structure de Paolo Campinoti a remporté le titre des équipes au Qatar, une performance inédite pour un team indépendant dans l'ère MotoGP, mais la course difficile de Martín ce jour-là a fait passer cette performance au second plan et elle n'a même pas été célébrée.

Une semaine plus tard, l'Espagnol s'est relancé dans la lutte pour le titre en dominant la course sprint mais l'épreuve principale a très vite mal tourné, avec une première erreur qui lui a fait perdre plusieurs positions, et une seconde qui a mené à un accrochage avec Marc Márquez. La saison de Martín s'est ainsi conclue sur une chute frustrante et si Gino Borsoi aurait aimé que son pilote se batte jusqu'au bout avec Pecco Bagnaia, vainqueur de la dernière course et du titre, il reste fier des résultats obtenus cette année.

"On a fini d'une façon que l'on n'a pas trop appréciée, parce que ça aurait été bien de voir Jorge se battre avec Pecco jusqu'au dernier virage et peut-être décrocher un podium", a commenté le team manager de Pramac sur le site officiel du championnat. "Le résultat final n'aurait pas changé, mais avec un podium, ou s'il avait fini la course en se battant avec Pecco, ça aurait une belle fin de l'histoire cette saison."

"Mais comme je l'ai dit à mon staff, on doit être heureux, vraiment heureux de ce que l'on a réussi cette saison. On a décroché un résultat incroyable, l'équipe est Championne du monde. Que dire de plus ? Il faudra repartir avec la même mentalité, on est forts, on est une incroyable équipe familiale."

"L'année 2023 a a été faite de résultats incroyables pour notre équipe", a souligné Borsoi. "On doit en être satisfaits, peu importe ce qu'il s'est passé [à Valence]. On a pu jouer le titre jusqu'au dernier jour, c'est une chose incroyable pour une équipe qui n'est pas officielle. On a remporté quelques courses, on a placé deux pilotes dans le top 5 [du championnat], ce qui est un autre résultat incroyable pour une équipe privée. Il ne manquait qu'une marche, remporter le titre des pilotes."

"On savait que c'était difficile parce que quand on se bat face à une usine, c'est incroyablement dur, mais comme je l'ai dit, il faut qu'on soit satisfaits. On a une très bonne famille et une très bonne équipe."

Jorge Martín et Gino Borsoi

Après un premier succès conquis par Martín en 2021, Pramac a connu une saison 2022 vierge de victoire, mais l'équipe a cumulé les honneurs cette année. Le pilote madrilène a décroché quatre poles, neuf succès en course sprint et quatre en course principale tandis que Zarco a remporté un Grand Prix. À eux deux, ils ont cumulé 14 podiums en 2023.

Ces résultats sont rendus possibles par le fait que Pramac dispose presque d'un statut d'équipe officielle bis auprès de Ducati. Le constructeur italien a maintenu son soutien sans faille même quand Martín est devenu une menace pour Bagnaia au championnat, ce qui réjouit Borsoi.

"Je tiens à remercier Ducati parce qu'ils nous ont vraiment aidés à en arriver là. C'était une lutte vraiment fair play entre nous. Ils nous ont donné tous les outils, toutes les nouveautés, ils n'ont jamais renoncé parce qu'ils avaient confiance en nous. Je pense qu'il faut que tout le monde le sache et me fasse confiance quand je le dis parce qu'aucune autre marque ne peut faire une chose pareille. Donc je tiens vraiment à remercier Ducati parce que si on s'est battus pour le titre jusqu'à la dernière course, c'est aussi grâce à eux."

Je pense que l'an prochain, ceux qui sont habillés en rouge auront de gros soucis avec nous parce qu'on sera beaucoup plus forts que cette saison !

Pramac espère continuer sa marche en avant la saison prochaine. L'équipe a vu Johann Zarco partir pour la Honda de l'équipe LCR et a déjà accueilli Franco Morbidelli. "On est prêts à mener Franky à de bonnes positions" a promis Borsoi, surtout ravi de conserver Jorge Martín, avec la certitude qu'il sera encore plus fort l'an prochain.

"Sincèrement, je suis content parce que Jorge reste avec nous pour la saison prochaine et ce que nous avons appris avec Jorge et avec l'équipe, c'est qu'il est très important d'être calme et encore plus forts. Je pense que l'an prochain, ceux qui sont habillés en rouge auront de gros soucis avec nous parce qu'on sera beaucoup plus forts que cette saison !"

"On va encore essayer en 2024", a insisté un Gino Borsoi plus déterminé que jamais : "C'est 1-0 pour Ducati face à nous mais la saison prochaine, ça pourrait être 1-1 !"