Pramac souhaite toujours garder Martín et Zarco

Par la voix de son directeur, le team Pramac a réaffirmé son souhait de conserver ses deux pilotes actuels, Jorge Martín et Johann Zarco, au-delà de leur contrat en cours dont l'échéance est fixée à la fin de la saison.

Première des structures satellites de Ducati, l’équipe toscane dépend avant tout des choix qui seront faits à Borgo Panigale, où l'on cherche dans un premier temps à établir qui sera le coéquipier de Pecco Bagnaia en 2023, avant de compléter le reste de l'échiquier. Ce choix semble désormais être restreint à deux noms : Enea Bastianini, qui brille bien plus qu'espéré depuis le début de la saison, et Jorge Martín, dont les performances au contraire n'ont pas répondu aux attentes jusqu'ici.

Au guidon de la GP21, Bastianini s'est imposé trois fois en sept courses et il occupe une position très avantageuse au championnat, premier pilote Ducati classé à seulement huit points du leader Fabio Quartararo. L'Espagnol, en revanche, cumule les coups durs : emmené au tapis par Bagnaia au Qatar, il a connu trois autres chutes dont il porte la responsabilité, avant qu'un problème au bras ne le fasse à nouveau partir à la faute au Mans. La note est salée, avec seulement 28 points cumulés lors des deux courses dont il a vu l'arrivée et pour seul coup d'éclat une deuxième place en Argentine.

"Je pense qu'il a eu beaucoup de pression cette année", observe Paolo Campinoti, directeur de Pramac Racing, au micro de Canal+. "La première année, en tant que rookie, est plus facile. Quand vous avez un an d'expérience, on attend de vous que vous gagniez le championnat et la pression était peut-être trop forte. Il a fait des erreurs."

Peu loquace, Jorge Martín s'épanche bien moins que son rival Enea Bastianini sur la question de son avenir. Néanmoins, si ses mots sont comptés, sa position est très claire quant au chemin qu'il souhaiterait suivre entre rester chez Pramac et être promu dans l'équipe officielle. "Les deux sont bien, mais mon objectif principal est de passer dans l'équipe officielle", répondait-il encore à cette question en marge du Grand Prix de France. "Pour le moment, j'essaye d'être compétitif et quand je le serai, je passerai dans l'équipe officielle."

Lorsqu'il lui a été demandé s'il pourrait rester chez Pramac en tirant un trait sur ses ambitions de team officiel, il a botté en touche : "Pour le moment, je veux juste rester chez Ducati. J'ai toujours le même objectif. Mais à l'heure actuelle, mon seul objectif est de retrouver mon niveau." Est-il inquiet pour son avenir ? "On peut voir qu'Enea et Ducati sont en grande forme. J'ai été à leur niveau ce week-end, j'ai juste eu ce problème [physique] en course. Mais il est certain qu'on doit commencer à décrocher des résultats."

"Il est clair qu'Enea est très fort, et que Jack Miller est à un très bon niveau", a admis le pilote espagnol au micro de DAZN. "C'est dommage parce que tout arrive en même temps. C'est dommage pour l'équipe, c'est dommage aussi parce que Ducati m'accorde une grande confiance et il est clair que ça ne se passe pas nous tous l'avions espéré. Mais bon, je reste calme parce que la vitesse est là. Je suis déçu du résultat de ces courses, mais j'espère trouver la solution et que de meilleurs temps arriveront."

Alors que tous les constructeurs ont des places à attribuer pour la saison prochaine, les agents de pilotes évaluent actuellement de nombreuses options, des plus évidentes aux plus novatrices. Le marché traverse une phase extrêmement intense, renforcée par l'annonce soudaine du départ prochain de Suzuki, et dans ce contexte la moindre rencontre peut faire naître de nouvelles spéculations. Le fait que le manager de Jorge Martín ait été vu en discussion avec le clan Honda au Mans n'est donc pas passé inaperçu.

Bien que la place occupée par Pol Espargaró semble surtout menacée par Joan Mir, le Madrilène a lui aussi un profil séduisant, notamment pour le constructeur avec lequel il a été titré en Moto3 en 2018. Il a beau n'être actuellement que 15e du championnat, il a bel et bien fait ses preuves l'an dernier durant sa première saison en MotoGP, en décrochant une première victoire et quatre podiums au total en seulement 14 courses. Son potentiel, dont personne ne doute, est un argument qu'il peut faire valoir auprès de Ducati, mais c'est aussi une potentielle source d'intérêt pour les autres marques.

"Nous avons toujours dit que nous voulions conserver Jorge et Enea, et je pense que nous y sommes pratiquement", indiquait Paolo Ciabatti dimanche après la course du Mans, rappelant que les victoires de Bastianini n'éclipsent pas Martín. Et le directeur sportif de Ducati Corse d'avertir : "Je pense que n'importe qui pilote aujourd’hui une Ducati va réfléchir à deux fois avant d'aller ailleurs."

Zarco laisse le team officiel aux jeunes

Le cas de Johann Zarco semble plus simple, en grande partie car le Français n'exprime pas le souhait d'être promu. "Le team officiel... Moi je suis bien ici, c'est bien pour les jeunes ! Et du coup, que les jeunes se disputent la place de Miller. Tant que je suis là et que j'ai la moto pour gagner, je suis le premier content", assurait-il encore au Mans, serein sur ce point.

Paolo Campinoti et les différents responsables du programme Ducati et Pramac l'assurent de leur soutien et aucune ombre ne semble présente au tableau. "La relation est tellement bonne qu'on veut continuer ; la performance est bonne aussi, donc il n'y aurait pas de raison de se dire : 'pourquoi être remplacé par quelqu'un d'autre ?'", a souligné Zarco.

Paolo Ciabatti a dit espérer connaître la destination de chaque pilote "entre le Mugello et Assen", et à ce stade, tous les regards sont donc braqués vers le Grand Prix d'Italie de la semaine prochaine.

Le patron du team Pramac compte lui aussi sur un éclaircissement du line-up de son équipe après la course à domicile de Ducati. "J'espère [le connaître] au mois de juin. Il y a beaucoup d'options qui vont expirer et on verra ce qu'il se passera. Notre ambition est de les garder tous les deux", a-t-il réaffirmé au sujet de son binôme actuel, tout en garantissant ne pas être intéressé par l'arrivée sur le marché des pilotes Suzuki. "Il va sûrement y avoir beaucoup de changements, mais la priorité est de garder Johann et Jorge. J'espère le faire. On ne s'intéresse pas aux pilotes Suzuki. Ils sont très bons mais pas dans notre radar."

Avec Vincent Lalanne-Sicaud et Guillaume Navarro