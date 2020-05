Premier test post-confinement pour KTM

KTM sera la première équipe à reprendre la piste depuis le 24 février, dernier jour des essais de pré-saison à Losail, et surtout depuis la mise à l'arrêt du championnat et le confinement observé durant deux mois par la plupart des acteurs du MotoGP. Depuis que la fin progressive de l'isolement est enclenchée, de nombreux pilotes ont repris l'entraînement à moto, mais aucun n'a encore retrouvé le guidon d'une MotoGP. Pol Espargaró et Dani Pedrosa seront les premiers à franchir le pas, attendus en piste sur le Red Bull Ring, mercredi et jeudi. La levée progressive des restrictions dans les déplacements a permis aux deux pilotes espagnols de s'envoler pour l'Autriche.

Une nouvelle étape qui sonne comme un véritable soulagement, notamment pour Espargaró qui nous expliquait la semaine dernière la frustration ressentie au cours de cette période, la plus longue qu'il ait connue sans piloter de moto. S'il a retrouvé quelques sensations au guidon d'une Supermotard sur la petite piste de la Principauté d'Andorre, il va cette fois passer à la vitesse supérieure avec la RC16 sur le circuit qui accueille habituellement le Grand Prix d'Autriche.

Lire aussi : Rossi a pris le guidon d'une Superbike à Misano

KTM et Aprilia sont les seuls constructeurs à bénéficier des concessions réglementaires, ce qui permet aux équipes de réaliser des essais privés illimités pendant la saison, y compris avec leurs pilotes titulaires, tant qu'ils sont effectués sur des circuits où aucune course n'a encore été disputée et au plus tard deux semaines avant le Grand Prix prévu sur place. La seule restriction à laquelle doivent alors se plier les constructeurs concerne le respect du nombre de pneus mis à leur disposition pour l'ensemble des tests de la saison.

Les concessions permettent également à KTM et Aprilia de repousser au 29 juin l'homologation de leur moteur pour la saison à venir. Cette dérogation leur a été accordée alors qu'un gel avait été décidé, scellant initialement le moteur dans la version présentée au Qatar, ce qui bloquait les plans de ces deux marques, habituellement autorisées à présenter des évolutions. Aprilia, notamment, se heurtait dès lors à un épineux problème compte tenu du manque de fiabilité affiché par son tout nouveau moteur lors des essais de février. Pit Beirer a toutefois indiqué à Motorsport.com qu'en signe de solidarité avec les autres constructeurs, KTM n'apporterait plus de changements au moteur de la RC16.

KTM prévoit en revanche de profiter de ce roulage pour tester des associations d'aéro et de châssis, afin d'évaluer le travail mené à l'usine ces dernières semaines sur la base des essais de février. Selon ce que confirment plusieurs sources, les responsables du constructeur autrichien ont demandé les autorisations obligatoires au directeur de course, Mike Webb, et il n'est pas exclu qu'un nouveau test soit organisé dans les prochaines semaines, cette fois à Brno. Rappelons que ces deux circuits sont dans les plans de la Dorna, afin d'accueillir un Grand Prix en août, alors que la saison devrait débuter le 19 juillet en Espagne si les dernières autorisations sont accordées.

Lire aussi : Aprilia tempère ses ambitions face aux attentes envers la RS-GP

Pour sa part, Aprilia poursuit le travail sur le développement de la RS-GP, opérant à la fois sur des pièces extérieures et sur le moteur lui-même, à la recherche d'une meilleure fiabilité. Un test devrait également se tenir dans les prochains jours, cette fois avec Aleix Espargaró, alors qu'il reste un mois au constructeur pour présenter la version définitive de son moteur, devant disputer l'intégralité de la saison 2020 et débuter la suivante.

Related video