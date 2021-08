La première date du calendrier 2022 du MotoGP dévoilée

Le MotoGP n'a pas encore annoncé son calendrier pour 2022, la crise sanitaire ne permettant même pas de connaître avec certitude toutes les dates de la saison en cours. Sans surprise, le Grand Prix du Qatar ouvrira le bal du 4 au 6 mars 2022, une date habituelle mais organisée trois semaines plus tôt que l'édition 2021, qui avait été retardée dans un calendrier repensé pour s'adapter aux défis posés par la pandémie.

Les changements dans le calendrier ont d'ailleurs fait de Losail le théâtre des deux premières manches cette année, mais le circuit ne devrait accueillir qu'une seule course en 2022. Il n'est pas le seul à déjà connaître sa date pour la saison prochaine puisque les responsables du Grand Prix d'Autriche ont annoncé que leur épreuve se tiendrait du 19 au 21 août, plus tard que cette année, sur un Red Bull Ring modifié avec l'ajout d'une chicane.

Deux épreuves devraient faire leur apparition, le GP de Finlande au KymiRing, programmé une première fois en 2020 mais annulé deux années consécutivement en raison de la pandémie, et le GP d'Indonésie sur le circuit de Mandalika. Si la situation sanitaire le permet, le MotoGP espère avoir un calendrier constitué de 20 courses.

Cette année, les trois courses asiatiques prévues en Thaïlande, au Japon et en Malaisie ont tour à tour été annulées, tandis que des manches ont été ajoutées, en plus du second rendez-vous de Doha. Portimão a intégré le calendrier dans le rôle de première manche européenne et sera visité une seconde fois en fin d'année, le Red Bull Ring a accueilli deux courses consécutives et deux déplacements distincts sont prévus à Misano.

Entre ces deux épreuves en Italie, les pilotes doivent disputer le GP des Amériques, initialement prévu en début de saison puis repoussé au mois d'octobre, mais il reste menacé en raison de la hausse des contaminations que subit le Texas. Le GP d'Argentine reste au programme à une date inconnue. Il n'est pas certain que la course pourra être maintenue en raison de la pandémie mais aussi des dégâts subis par les infrastructures de Termas de Río Hondo après un incendie survenu en début d'année. Sans compter l'Argentine, le calendrier 2021 actuel comprend un total de 18 épreuves.