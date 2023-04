Cette première victoire MotoGP arrivée plus tôt que prévu pour VR46

En 2014, VR46 disputait son tout premier Grand Prix. Un cap fondateur pour l'équipe née du groupe de formation de jeunes pilotes qu'a créé Valentino Rossi, initialement pour structurer le partage de ses entraînements qu'il avait expérimenté avec Marco Simoncelli puis pour offrir une plateforme aux espoirs italiens. Neuf ans plus tard, VR46 en a fait, du chemin, et gravi les échelons des catégories jusqu'à accéder au sommet de l'élite MotoGP.

Dimanche, en Argentine, Marco Bezzecchi a fait triompher l'équipe de Tavullia, une première lors d'un Grand Prix de la catégorie reine. Avant lui, ses collègues de la VR46 Riders Academy ont déjà connu le succès, à commencer par Franco Morbidelli, titré en Moto2 puis vainqueur en MotoGP en 2020. Il y eut ensuite Pecco Bagnaia, lui aussi champion de la catégorie intermédiaire et inscrit au palmarès MotoGP depuis 2021, mais qui a surtout franchi le dernier pas en coiffant la couronne suprême l'an dernier.

Mais aucun des membres de ce groupe n'avait encore réussi à faire gagner dans la catégorie reine l'équipe qui porte la marque du jeune retraité le plus célèbre d'Italie, une formation qui y est inscrite en son nom propre depuis la saison dernière. Bezzecchi avait déjà connu le podium, ainsi que la pole position, de quoi lui valoir le bien nommé prix Marco Simoncelli de Rookie de l'année en 2022, et on sentait que la dernière étape ne tarderait pas beaucoup. Sa course parfaite, dimanche, a finalement apporté la consécration dont personne ne doutait, faisant de lui le 34e vainqueur en MotoGP. La veille, VR46 avait déjà marqué de son empreinte la course sprint en plaçant, pour la première fois, ses deux pilotes dans le trio de tête à l'arrivée.

"C'est incroyable pour nous ! Nous n'arrivons pas à croire au résultat d'aujourd'hui", a commenté à chaud Pablo Nieto, team manager, au site officiel du MotoGP. "Nous sommes très heureux de ce résultat, très heureux pour le team, pour tous les sponsors, pour Marco. Nous avons travaillé très, très dur pendant les essais hivernaux et les résultats sont ensuite arrivés. Ça arrive un peu tôt, mais nous sommes là ! Je suis très content."

Après une première saison réussie, VR46 avait fixé des objectifs ambitieux pour cette saison, et la victoire en faisait partie parmi des podiums réguliers, mais Pablo Nieto s'attendait-il pour autant à ce que le succès arrive si vite pour Bezzecchi ? "Si je dois vous dire la vérité, il est difficile d'attendre quoi que ce soit, car c'est le MotoGP et on sait à quel point c'est difficile. Mais quand on voit à quel point il est rapide, on commence à y penser, [on se dit] pourquoi pas ? Le fait est cependant que nous n'en sommes qu'à la deuxième course, c'est très tôt pour décrocher cette victoire."

"Je pense que ça vient de la manière dont il travaille avec le team, avec Ducati, avec la moto", a poursuivi l'ancien pilote espagnol. "Au final, l'ensemble de ce week-end a été pratiquement parfait, parce qu'il a été très rapide dès vendredi et samedi, il a fait deuxième de la course sprint, qu'il a failli remporter, et dimanche il a fait une course incroyable. Je suis très fier de lui."

Tant de chemin parcouru en une décennie

Saluant "une belle victoire" de la part de Marco Bezzecchi, Johann Zarco, deuxième de la course, a également souligné la qualité du travail mené par le team VR46, déjà au sommet malgré sa très courte expérience de la catégorie MotoGP. "Tout le week-end, il a été hyper fort", a commenté le Français en évoquant le #72 pour Canal+. "Le team VR46 bosse vraiment bien parce que Marini et lui arrivent bien se tirer vers le haut. Respect à lui ! C'est un peu le style à la Valentino, des mecs assez grands, plutôt maigres mais qui arrivent à conduire des bolides de la plus belle des manières."

Inlassablement, la comparaison s'impose entre Marco Bezzecchi et ses aînés. Avec Marco Simoncelli, pour la ressemblance physique, jusque dans certains détails comme cette bandelette nasale qu'il conserve longtemps après la course. Et bien sûr avec Valentino Rossi, l'exemple absolu. Dimanche, le vainqueur n'a pas manqué de le remercier pour cette confiance qu'il lui a accordée et qui l'a mis sur les bons rails. Il sait ce qu'il doit à ce pilote qui est passé d'idole à patron pour lui : "Sans lui… Même avec le soutien de ma famille, ça aurait été pratiquement impossible. Vale m'a donné la possibilité de grandir en tant que personne et que pilote, d'intégrer le championnat du monde et de continuer à me développer, et aussi de passer en MotoGP, alors merci à lui !"

C'est Uccio Salucci, éternel bras droit de Valentino Rossi, qui est allé chercher le trophée de VR46 sur le podium

Devenu rare dans le paddock, Valentino Rossi est pourtant dans tous les esprits et sa marque est bien réelle, y compris à travers les hommes qui ont accompagné sa propre carrière, comme Matteo Flamigni, son responsable électronique devenu cette année chef mécanicien de Bezzechi. Et puis c'est Alessio Salucci, "Uccio", son éternel bras droit et directeur de l'équipe, qui a accompagné son pilote sur le podium en Argentine pour recevoir le trophée de l'équipe victorieuse. "Une émotion incroyable", a décrit celui-ci à La Gazzetta dello Sport, "parce qu'en regardant l'équipe de là-haut, j'ai revu tout le chemin parcouru durant ces années. Avec un groupe comme celui-ci et une Ducati comme celle-là, ce n'était qu'une question de temps avant que l'on obtienne ces résultats."

Gigi Dall'Igna, directeur de Ducati Corse, a pour sa part salué "la confirmation très importante" que cette victoire représente pour le team VR46, qui s'est indiscutablement hissé dans la cour des grands avec ses GP22 cette année.

L'objectif le plus ambitieux fixé pour 2023 étant déjà atteint, quelles sont les attentes pour le reste de la saison ? "Bonne question !" s'est esclaffé Pablo Nieto, qui a aussi vu son pilote prendre les commandes du championnat. "Il est très difficile de comprendre ce que nous pouvons faire. Je pense qu'il faut que nous continuions à pousser fort et à travailler. La pression va désormais être beaucoup plus forte qu'auparavant, mais je pense qu'il est très important pour nous de gérer cette situation et la manière dont la saison va se dérouler. Il faut que nous prenions les courses les unes après les autres, que nous essayions de faire de notre mieux et de savourer chaque week-end et je pense que nous pourrons obtenir de très bons résultats."

Marco Bezzecchi a porté le maillot de l'équipe de football argentine sur le podium, comme Valentino Rossi il y a huit ans. Maradona pour l'un, Messi pour l'autre... Deux générations différentes !