Les couleurs de la Yamaha de Quartararo et Viñales dévoilées

Les équipes continuent leurs présentations pour la saison 2021 et c'était ce lundi au tour de Yamaha de tenir une cérémonie en ligne pour dévoiler la nouvelle YZR-M1. Les couleurs utilisées depuis 2019, avec une moto à la base noire et des touches de bleu, restent inchangées, la livrée faisant une grande place à Monster, toujours sponsor-titre même si la boisson énergisante va également devenir partenaire de Suzuki cette année.

Cette Yamaha sera confiée cette année à Maverick Viñales et Fabio Quartararo, nouveau venu dans le team officiel pour succéder à la légende Valentino Rossi, qui était présent dans l'équipe durant un total de 15 saisons, dont les huit dernières. Pour la première fois depuis la saison 2012, Yamaha fera rouler donc des pilotes tous deux âgés de moins de 30 ans.

Arrivé en MotoGP en 2019 avec le team Petronas, Quartararo a décroché ses premiers succès dans la catégorie reine l'an dernier, du jamais vu pour un Français depuis Régis Laconi en 1999, et il a occupé la première place du championnat durant la première moitié de la saison avant une fin de saison difficile, comme pour Viñales dans le team officiel, avec lequel le pilote espagnol va disputer sa cinquième saison. "Fabio nous rejoint et c'est un pilote jeune, très excitant, qui formera un bon duo avec Maverick", a déclaré Lin Jarvis, patron de Yamaha Motor Racing, au cours de la présentation. "Nous avons ces supers stars, jeunes et rapides, qui ont le potentiel pour gagner. C'est un peu un changement de génération mais je m'attends à ce que ça fonctionne bien."

Pour atteindre ses objectifs, Yamaha espère trouver la constance qui lui a fait défaut en 2020. "La régularité doit être le mot clé de cette saison, parce que c'est quelque chose qui nous a manqué l'année dernière", a déclaré Massimo Meregali, le patron de l'équipe, durant la présentation. Des propos appuyés par Lin Jarvis : "Il faut que nous ne laissions rien au hasard, nous devons regarder tous les détails car le MotoGP est un championnat tellement compétitif que les écarts entre le premier et le 15e sont parfois de moins d'une seconde. Donc chaque détail compte. Et je pense que si nous adoptons cette approche, nous pouvons progresser partout et cela peut nous placer dans une position de force."

Yamaha reste en effet sur une campagne 2020 paradoxale, riche de sept succès, soit la moitié des courses disputées, mais terminée sans aucun titre et marquée par la polémique des soupapes non-conformes. Sur ces sept victoires, une seule est revenue à l'équipe officielle, grâce à Viñales au GP d'Émilie Romagne, et les six autres ont été conquises par le team Petronas, trois pour Quartararo et trois autres pour Franco Morbidelli, au guidon d'une machine version 2019 cependant dotée de certaines nouveautés.

La réussite de Morbidelli, deuxième du championnat avec cette Yamaha d'ancienne génération a fait naître des doutes sur les choix techniques pris par le constructeur avec sa dernière moto, les pilotes s'interrogeant sur la meilleure machine et sur la façon dont leurs remarques sont prises en compte. Les changements permis cette année restent limités par les mesures prises pour limiter les coûts durant la crise sanitaire, avec un moteur et une aérodynamique qui doivent rester inchangés avant la première course, pour revenir ensuite au règlement habituel qui permet une évolution aéro durant la saison.

L'arrivée de Quartararo n'est pas le seul changement de pilote dans l'équipe officielle, Jorge Lorenzo abandonnant le rôle de pilote d'essais, repris par Cal Crutchlow. Le Britannique devrait rouler nettement plus que son prédécesseur, en piste durant seulement quatre journées l'an passé et toujours avec la machine de la saison 2019 en raison des contraintes crées par la pandémie de COVID-19, Yamaha ne souhaitant pas que certains de ses membres fassent le déplacement entre le Japon et l'Europe.

Avec Léna Buffa

