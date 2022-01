Présentations MotoGP 2022 : les dates à retenir

À mesure qu'approche le début des essais de pré-saison, le calendrier des présentations des équipes se précise. Elles seront 12 à être engagées pour ce championnat dans la catégorie reine des Grands Prix moto, représentant six constructeurs. Ducati se taille la part du lion, avec huit machines soit le tiers du plateau. Yamaha, Honda et KTM aligneront quatre machines, avec à chaque fois une équipe officielle et une équipe satellite. Suzuki et Aprilia n'ont en revanche toujours qu'une seule structure, et donc deux motos sur la grille.

Parmi les 12 teams de ce cru 2022, on peut considérer qu'il y a trois nouveaux inscrits. L'équipe Gresini reste en effet impliquée en MotoGP, mais en se dissociant désormais d'Aprilia pour retrouver son statut de team indépendant et collaborer à présent avec Ducati. La structure VR46 avait quant à elle un pied dans la catégorie reine la saison dernière grâce à un partenariat noué avec Avintia, mais elle est désormais une équipe à part entière, alignant deux pilotes. Quant à RNF, il s'agit de la nouvelle formation de Razlan Razali, destinée à prend la suite du team Petronas SRT malgré le départ de ses soutiens malaisiens. Parmi les autres équipes satellites, aucun changement n'est à rapporter dans les partenariats noués avec les constructeurs.

Gresini ouvre le bal

Quelques dates de présentations ont commencé à être dévoilées, et c'est Gresini qui ouvrira le bal samedi 15 janvier. Le rendez-vous est donné au siège de l'équipe, à Faenza. Un an après le décès de son fondateur, Fausto Gresini, l'équipe italienne vivra des moments poignants en levant le voile sur la Ducati GP21 qui sera confiée à Enea Bastianini, très remarqué en 2021, et Fabio Di Giannantonio, nouveau venu dans la catégorie reine. Deux pilotes déjà passés par le team Gresini auparavant et qui mettent un point d'honneur à porter haut ces nouvelles couleurs en 2022.

Dans moins de deux semaines, c'est le team RNF qui se présentera officiellement. Là aussi, il s'agira d'un nouveau départ pour les troupes de Razlan Razali, bien que l'équipe reste le team satellite de Yamaha. Andrea Dovizioso y conserve la place qu'il occupe depuis la fin de l'été dernier et il est rejoint par un autre débutant, Darryn Binder, qui a la particularité de ne pas être passé par la catégorie Moto2 précédemment.

Meilleure équipe satellite en 2021, avec en son sein le meilleur pilote privé (Johann Zarco, cinquième du championnat) et le meilleur rookie (Jorge Martín, neuvième), Pramac Racing doit donner le coup d'envoi de sa saison le 2 janvier, juste avant d'embarquer pour la Malaisie en vue des premiers essais de pré-saison. C'est depuis Sepang en revanche que les équipes officielles Yamaha et Suzuki doivent organiser leur événement, à la veille du premier test collectif.

Ce calendrier se complètera dans les prochains jours et nous ajouterons les nouvelles dates au fur et à mesure des annonces.

Calendrier des présentations MotoGP

Équipe Date Lieu Gresini Racing MotoGP 15 janvier, 11h Faenza WithU Yamaha RNF MotoGP Team 24 janvier Vérone Pramac Racing 2 février Monster Energy Yamaha MotoGP 4 février Sepang Team Suzuki Ecstar 4 février Sepang Repsol Honda Team 8 février Ducati Lenovo Team ? Red Bull KTM Factory Racing ? Aprilia Racing ? LCR Honda ? Tech3 KTM Factory Racing ? VR46 Racing Team ?