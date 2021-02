Présentations MotoGP 2021 : les dates à retenir

À l'instar des essais de pré-saison et du premier Grand Prix de la saison, les présentations des équipes MotoGP débutent cette année un peu plus tard que d'habitude. Mais c'est surtout dans la manière de les tenir que le COVID-19 se fera encore et toujours sentir, puisque les événements seront organisés en très petit comité.

Première présentation cette semaine

Première équipe à avoir dévoilé l'une de ses livrées, au mois de décembre, le team Avintia donnera également le coup d'envoi des présentations traditionnelles, dès vendredi. Articulée autour de deux sponsorisations distinctes, l'équipe andorrane doit en effet composer avec les plans de Sky, dont la moto de Luca Marini porte les couleurs, d'où la participation du pilote italien à la finale de X-Factor, habituel rendez-vous de fin d'année de la chaîne italienne permettant de lever le voile sur les machines alignées par le groupe VR46. Il participera également à une présentation générale des effectifs de Sky et VR46 le 16 février. Mais on retrouvera donc Luca Marini dans un événement plus classique dès vendredi, aux côtés de son coéquipier Enea Bastianini, ainsi que des pilotes alignés par Avintia dans les catégories Moto3 et MotoE.

Le 9 février, ce sera au tour de l'équipe d'usine Ducati de proposer sa présentation officielle, en dévoilant les couleurs de la Desmosedici confiée cette année à Jack Miller et Pecco Bagnaia.

Selon nos informations, KTM suivra trois jours plus tard, avec une présentation en bonne et due forme qui réunira ses deux équipes, la formation officielle et le team Tech3, l'occasion de voir Danilo Petrucci dans ses nouvelles couleurs. Le constructeur autrichien a déjà anticipé cet événement en dévoilant en tout début d'année des photos de Brad Binder et Miguel Oliveira réunis au sein d'une même équipe, eux qui formeront en 2021 le line-up factory.

La semaine suivante sera celle de Yamaha, d'abord avec la présentation de l'équipe officielle qui affichera pour la première fois ensemble Maverick Viñales et Fabio Quartararo. Le team Petronas avait prévu un événement en marge des tests de Sepang et a choisi de maintenir la date du 18 février en dépit de leur annulation. Ce sera donc l'occasion de voir Valentino Rossi dans sa nouvelle équipe, aux côtés de Franco Morbidelli.

Márquez de retour fin février, Suzuki début mars

Repsol Honda devrait organiser sa propre présentation fin février, à une date qui reste à préciser. Un rendez-vous très attendu puisqu'il permettra de voir Marc Márquez et Pol Espargaró réunis sous les mêmes couleurs, et surtout d'en savoir plus sur la récupération du champion blessé, à quelques jours des premiers essais.

Suzuki se tourne pour sa part vers la première partie de ces essais de Losail pour organiser son événement. Titrée l'an dernier, l'équipe de Joan Mir et Álex Rins dévoilera une nouvelle livrée avec notamment l'arrivée de la marque de boissons énergisantes Monster. Cette présentation pourrait se tenir le 5 mars, premier jour de roulage réservé aux rookies et aux pilotes d'essais, ou possiblement le lendemain.

Tous relayés en ligne, ces événements seront bien entendu à suivre avec Motorsport.com. Le calendrier se complètera bientôt avec les dates des équipes qui pour l'heure manquent à l'appel. On notera notamment que le team Gresini, dont le directeur continue de se battre contre le COVID-19, a annoncé la présentation de ses équipes Moto2 et Moto3 pour le 17 février, mais que l'on ignore pour le moment la date fixée pour l'équipe MotoGP cogérée avec Aprilia.

Calendrier des présentations MotoGP

Le plateau MotoGP 2021

Tests de pré-saison

Date Circuit Séance 5 mars Losail Shakedown (rookies et pilotes essayeurs) 6-7 mars Losail Test 10-12 mars Losail Test

Grands Prix

* Course nocturne

** Soumis à l'homologation de la FIM

Avec German Garcia Casanova