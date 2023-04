Pressions de pneus : les pilotes entre incompréhension et opposition

La règle entourant la pression du pneu avant n'est toujours pas appliquée à Jerez, mais elle continue d'agacer les pilotes. Les instances dirigeantes se sont inquiétées de voir des équipes appliquer des pressions inférieures à celles préconisées par Michelin, le pneu pouvant se dégrader lorsqu'elle est trop basse, et ont donc décidé de les mesurer en temps réel et d'imposer des sanctions cette année, mais la règle n'est toujours pas appliquée.

L'objectif était de profiter des trois premiers Grands Prix de l'année pour évaluer la fiabilité de l'outil de mesure, et d'appliquer des pénalités à partir du GP d'Espagne, si un pilote dispute plus de la moitié de la course avec une pression inférieure aux recommandations de Michelin. Finalement, aucune sanction ne sera appliquée ce week-end et les évaluations vont durer jusqu'au Mans, avec pour objectif de mettre en place le règlement au Mugello.

Déjà massivement opposés à cette règle, les pilotes s'étonnent de ce report. "Ce qui n'est pas bien, pas acceptable, c'est si quelqu'un dit que cette règle est validée et qu'elle va être pour Jerez, Le Mans ou autre, alors il faut que ce soit le cas", a résumé Álex Rins. "Théoriquement, c'était la première piste sur laquelle on devait avoir cette règle. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont reportée jusqu'au Mugello. Soit ils l'enlèvent, soit ils doivent être stricts."

Le son de cloche est le même du côté de Franco Morbidelli, qui juge ce report "douteux" et s'inquiète pour l'équilibre du championnat avec une règle introduite en cours de saison. "Je n'ai pas beaucoup d'informations là-dessus, heureusement je dirais car ça me rendrait encore plus amer à ce sujet", a lâché le pilote Yamaha. "La situation n'est pas claire et je n'aime pas les situations qui ne sont pas claires."

"Si ça ne tenait qu'à moi, je disputerais le championnat comme il a commencé", a ajouté Morbidelli. "Quel est l'intérêt de ne pénaliser personne au début du championnat puis, tout d'un coup, commencer à appliquer des pénalités en changeant les règles en cours d'année ? Cela change l'équilibre du championnat et oui, [cela peut impacter les positions au classement général]. Vous devez commencer un championnat d'une certaine manière et le finir de la même manière."

"C'est comme ça que je vois les choses, peut-être que j'ai tort, je ne sais pas. Je ne consacre pas trop de mon temps à penser à ces choses-là parce que j'essaie de courir, pas d'organiser des championnats. Je ne vois pas un match de football dans lequel les règles changent pendant la partie. Pendant la Coupe du monde, les règles ne changent pas durant le tournoi."

Les pilotes fermement opposés à une pression imposée

Ces questions de forme et d'application du nouveau règlement ne sont pas les seules à préoccuper les pilotes, également inquiets sur le fond de cette norme. "Tant qu'ils [continuent à] la reporter, c'est très bien", a estimé Fabio Quartararo. "On cherche tout le temps à aller de plus en plus bas, alors maintenant que la règle est reportée, on fera la même chose."

Une pression de pneu plus basse permet de gagner en adhérence mais depuis l'an dernier, les pilotes assurent que c'est surtout pour des questions de sécurité qu'ils préfèrent s'élancer avec un pneu moins gonflé que ce que recommande Michelin. La montée en température du pneu fait ensuite grimper la pression, surtout dans le sillage d'un rival, et peut finalement lui faire dépasser les préconisations du manufacturier clermontois.

"C'est très difficile de trouver un équilibre", a précisé Rins, selon qui les conditions de piste pourront facilement placer un pilote sous le coup d'une pénalité quand la règle entrera en vigueur : "Si vous regardez par exemple la dernière course, au Texas, tout le monde était hors de la course parce que tous les pilotes étaient dans le rouge en termes de pression des pneus."

Les données de la FIM indiqueraient pourtant que personne n'aurait été sanctionné au cours des trois premières courses de la saison mais Maverick Viñales reste inquiet, la situation étant très variable entre un pilote qui a le champ libre et un autre englué dans un groupe dense.

"Je pense que c'est très difficile à contrôler", a estimé le pilote Aprilia. "Si vous partez devant, quelle pression utilisez-vous ? Et si vous partez derrière ? C'est très difficile. Je pense que c'est très dur à contrôler pour les équipes. Les fenêtres peuvent changer de, peut-être, 0,5 entre une course et l'autre. Si on est proche de quelqu'un ou si on est seul. Alors imaginez comment les équipes peuvent contrôler ces pressions. Si ça changeait d'un bar, ça pourrait peut-être être facile, mais 0,5 c'est très compliqué."

Maverick Viñales et Pecco Bagnaia

"Par exemple, à Austin, j'ai atteint une pression très élevée à la première course mais à la seconde, en ayant mis une pression exactement identique au départ, j'ai atteint un niveau totalement différent. Je pense que cette règle va être très compliquée pour toutes les équipes."

Une règlement dangereux ?

Plusieurs pilotes estiment que la pression que le MotoGP veut imposer est si élevée qu'elle en devient risquée. Un pneu surgonflé peut faire perdre en adhérence et en stabilité, surtout sur un asphalte brûlant comme ce qui est attendu dans la canicule de Jerez, et Pecco Bagnaia assure même que si la mesure est appliquée, elle aura pour effet de nuire au spectacle.

"Sur une piste comme celle-ci, où il y a beaucoup de freinages, où l'on doit forcer beaucoup sur l'avant et où les températures sont comme celles de ce week-end, c'est impossible de rouler en partant de la limite qu'ils ont mise", a assuré le Champion du monde en titre. "La moto bouge beaucoup et on prend beaucoup plus de risques qu'en ayant une pression normale. Ça deviendra plus risqué, plus ennuyeux aussi parce que si vous voyez ma course en Argentine, où ma pression à l'avant était très élevée – Aleix Espargaró aussi et il est tombé – il m'était impossible de dépasser qui que ce soit.

Luca Marini partage totalement le point de vue de son compatriote et ne comprend pas l'entêtement de la FIM sur cette question, assurant que les pressions basses appliquées par les équipes n'ont pas pour objectif de rendre les motos plus rapides. "De mon point de vue, ce n'est pas une règle correcte parce qu'on ne parle pas de performance", a expliqué le pilote VR46. "C'est juste une question de sécurité pour nous. Quand la pression augmente trop, on peut très facilement tomber et c'est très dangereux"

"On ne peut pas partir [avec une pression] trop basse, parce qu'on ne peut pas le contrôler : si on est dépassé par un autre pilote ou si on roule seul. Il faut tout le temps contrôler cela. C'est déjà difficile maintenant, alors qu'on n'a pas cette règle, et avec cette règle ce sera encore plus dur. Je ne sais pas pourquoi la cible de cette règle est placée si haut. Si on va plus bas, ça n'est pas un problème ; la moto fonctionne très bien, le pneu ne fait rien d'étrange, c'est juste plus sûr."

"Quand on dépasse 2,0 ou 2,1, on peut facilement tomber et, de mon point de vue, c'est trop dangereux pour nous. On ne peut pas non plus faire le show parce qu'on ne peut pas dépasser un autre pilote si votre pression est à 2,1 ou 2,2. Vous vous contentez d'attendre et vous essayez d'éviter de tomber."

Avec Léna Buffa et Aurélien Attard