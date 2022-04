Le programme du GP d'Argentine encore modifié

Le programme du Grand Prix d'Argentine est une nouvelle fois chamboulé. Après différents problèmes logistiques, un avion-cargo qui contient notamment tout le matériel des équipes Gresini et VR46 se fait encore attendre à Termas de Río Hondo. Il a pu décoller ce vendredi mais ne survole pas encore le contient sud-américain au moment où ces lignes sont écrites et devrait arriver à Tucumán, à une centaine de kilomètres du circuit, vers 21h00 locales (02h00 en France métropolitaine).

La Dorna, promoteur du championnat, avait déjà annulé la journée de vendredi et prévu trois séances d'essais libres avant les qualifications samedi, mais le matériel n'arrivera pas à temps pour que toutes les équipes soient aptes à rouler en début de journée samedi, une douzaine d'heures étant nécessaires pour tout mettre en place. Puisque le fret est géré directement par la Dorna, le roulage ne commencera que quand toutes les équipes seront prêtes.

Le programme a donc été revu pour débuter deux heures plus tard, à 12h35 (17h35 en France) avec uniquement deux séances d'essais au terme desquelles les dix pilotes les plus rapides seront directement qualifiés pour la Q2. Les qualifications conserveront l'horaire de 17h05 sur place (22h05 en France).

Les deux séances d'essais seront d'une durée d'une heure, au lieu des 45 minutes initialement prévues. Les EL3 annulés devaient prendre le rôle des EL4 sur les autres Grands Prix, juste avant les qualifications. Pour la journée de dimanche, seule la durée du warm-up a été modifiée, pour être à nouveau allongée de dix minutes et portée à un total de 40 minutes, et offrir ainsi un peu plus de roulage aux pilotes.

Tous les constructeurs ne sont pas touchés dans la même mesure par les délais. Si Yamaha a toutes les pièces nécessaire, VR46 et Gresini n'ont pas le moindre élément, tandis que l'équipe Ducati officielle a ses motos mais pas des pièces essentielles pour mettre en place son garage. Le retard dans le programme permettra à Takaaki Nakagami, dans un premier temps forfait en raison d'une contamination au COVID-19 mais maintenant négatif, de faire le déplacement jusqu'à Termas de Río Hondo.

Le nouveau programme du GP d'Argentine MotoGP (heure française)

Date Séance Horaires Samedi 2 avril

Essais Libres 1 17h35-18h35 Essais Libres 2 20h40-21h40 Qualifications 22h05-22h45 Dimanche 3 avril Warm-up 15h20-16h00 Course 20h00

