Le programme du GP du Japon modifié pour raisons logistiques

Avec 20 Grands Prix au calendrier, le timing est plus que jamais serré pour permettre à certaines manches de se dérouler, et la fin de saison sera particulièrement fournie avec des épreuves consécutives d'une semaine sur l'autre. Ça sera le cas pour les Grands Prix d'Aragón et du Japon qui auront lieu les 16, 17 et 18 septembre pour l'un, et les 23, 24 et 25 septembre pour l'autre.

Acheminer l'ensemble du matériel d'un continent à l'autre en seulement quelques jours représente toujours un très gros défi, mais avec la pandémie et la guerre en Ukraine, le fret aérien est particulièrement impacté actuellement.

Devant le risque de problèmes logistiques, la Dorna a décidé de modifier le programme du rendez-vous japonais en décalant tous les essais libres du vendredi matin à l'après-midi. En conséquence, seule l'Asian Talent Cup sera en piste en matinée, et les pilotes Moto3, Moto2 et MotoGP effectueront leurs EL1 l'après-midi. Seule la catégorie MotoGP verra sa séance allongée de 30 minutes, et roulera donc 75 minutes au lieu de 45.

Les EL2 remplaceront les EL3 le samedi matin, et ces derniers seront annulés. Les habituels EL4 deviendront donc la troisième séance du week-end. Le reste du programme se déroulera aux mêmes horaires qu'à l'accoutumée. À noter seulement que les temps combinés des EL1 et EL2 détermineront le classement pour la Q2, puisqu'il y aura une séance de moins.

L'idée est d'éviter de reproduire les erreurs du Grand Prix d'Argentine, qui avait vu la journée du vendredi annulée en raison du très gros retard pris par l'un des avions-cargos transportant le matériel de plusieurs équipes, et ce même s'il y avait eu deux semaines de délai avec le GP précédent, le matériel arrivant d'Indonésie, ce qui allongeait considérablement le temps de trajet.

Les organisateurs veulent également permettre au GP de se dérouler dans de bonnes conditions pour son grand retour après trois ans d'absence. En raison de la pandémie, l'épreuve avait en effet été annulée en 2020 et 2021, et les fans japonais attendent avec impatience le retour du MotoGP sur leurs terres.

Le programme du GP du Japon MotoGP (heure française)

Date Séance Horaires Vendredi 23 septembre Essais Libres 1 08h05-09h20 Samedi 24 septembre

Essais Libres 2 03h50-04h35 Essais Libres 3 07h25-07h25 Qualifications 08h05-08h45 Dimanche 25 septembre Warm-up 03h40-04h00 Course 08h00