Le programme du GP des Amériques MotoGP

Dernière manche créée aux États-Unis après les visites passées à Daytona, Laguna Seca et Indianapolis, le Grand Prix des Amériques a intégré le MotoGP en 2013, en même temps qu'un certain Marc Márquez qui s'y est bien vite senti chez lui. Jugez plutôt : il a signé sept pole positions d'affilée, avec pour seul accroc à son parcours d'avoir dû s'élancer de la quatrième place en 2018 à la suite d'une pénalité avant d'être battu pour la première fois dans l'exercice de ces qualifications par Fabio Quartararo l'an dernier ; quant aux courses, il en a remporté sept et sa chute en 2019, alors qu'il occupait la tête, avant eu l'effet d'un cataclysme.

Le seul record qui n'appartienne pas à Márquez sur ce circuit est celui de la vitesse de pointe, que Jack Miller et sa Ducati se sont appropriés l'an dernier pour en faire la quatrième meilleure V-max du calendrier, en nette progression après deux ans et demi d'absence. Le retour au Texas était un événement en 2021, le MotoGP ayant si peu quitté l'Europe depuis l'explosion du COVID-19. Depuis cette édition automnale, le championnat a repris ses habitudes et c'est à une date plus classique qu'il retrouve le COTA, six mois après cette précédente course. Et malgré les craintes des derniers jours, Marc Márquez sera bel et bien de la partie !

Les horaires du GP des Amériques

Le programme du Grand Prix des Amériques

Il y a sept heures de décalage horaire entre la France et le Texas. Le départ de la course MotoGP sera donné dimanche à 13h heure locale, soit 20h heure française.

Retrouvez le programme à votre heure ici.

Où regarder le GP des Amériques ?

Les chaînes du groupe Canal+ restent cette saison encore le diffuseur officiel du MotoGP en France. Cette semaine, c'est sur Canal+ Décalé que sera retransmise l'intégralité de la journée de vendredi, puis sur Canal+ que sera à suivre celle de samedi. Dimanche, le warm-up des trois catégories et la course Moto2 seront diffusés sur Canal+ Décalé, puis il faudra basculer sur Canal+ pour les courses MotoGP et Moto3.

Le Circuit des Amériques

Dessiné par Hermann Tilke, le Circuit of the Americas se veut une piste variée. D'une longueur de 5,513 km, le tracé mixe rapidité et technicité avec une large gamme de 11 virages à gauche et neuf à droite, pour certains inspirés de portions d'autres circuits célèbres. La piste, qui tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, a par ailleurs la particularité d'imposer un fort dénivelé (41 m), notamment sur la ligne d'arrivée, et possède la plus longue ligne droite du championnat (1,2 km).

Ondulante, elle est aussi abrasive et éprouvante pour les pneus. Son bitume fait chaque année grincer des dents, la faute à des changements de surface et à des bosses, que des travaux d'aplanissement ont tenté de gommer, en vain. Cette année encore, le circuit présentera un nouveau bitume, posé entre les virages 2 et 10 puis 12 et 16, dans l'espoir que les pilotes soient moins gênés par les irrégularités.

Longueur de la piste 5,513 km Largeur de la piste 15 m Virages 11 gauche - 9 droite Plus longue ligne droite 1200 m Distance de la course MotoGP 110,26 km (20 tours) Pole position à droite Construction 2012

Records en vigueur :

Meilleur temps en course Marc Márquez 2'03"575 2014 Record de la pole Marc Márquez 2'02"135 2015 Record V-max Jack Miller 352,9 km/h 2021 Record vitesse moyenne Marc Márquez 162,4 km/h 2015

Le palmarès du GP des Amériques :

Année Pole position Victoire 2021 Pecco Bagnaia Marc Márquez 2019 Marc Márquez Álex Rins 2018 Marc Márquez Marc Márquez 2017 Marc Márquez Marc Márquez 2016 Marc Márquez Marc Márquez 2015 Marc Márquez Marc Márquez 2014 Marc Márquez Marc Márquez 2013 Marc Márquez Marc Márquez

Le GP des Amériques 2021

À un cheveu du titre, Fabio Quartararo a réussi le tour de force de priver Marc Márquez de la pole position en 2021, lorsque le MotoGP a retrouvé Austin après deux ans et demi d'absence. Bien qu'encore diminué par son bras convalescent, le pilote espagnol s'est cependant rattrapé le lendemain en survolant la course pour aller chercher son septième succès sur place en huit éditions. Quartararo s'est installé à la deuxième place dès le départ, pour empocher de gros points qui allaient favoriser son sacre à la course suivante, alors que Pecco Bagnaia n'a pu sauver que la troisième place en remontant petit à petit sur Álex Rins, Jack Miller (qui l'avait laissé passer) puis Jorge Martín.

Pole position : Fabio Quartararo

Fabio Quartararo Meilleur tour en course : Marc Márquez

Marc Márquez Podium : Marc Márquez vainqueur, Fabio Quartararo 2e, Pecco Bagnaia 3e

Le podium du Grand Prix des Amériques 2021

Course suivante : Grand Prix du Portugal (22-24 avril)

Calendrier MotoGP