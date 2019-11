Le programme du Grand Prix d'Australie

Arrivé au calendrier en 1989 avec Phillip Island, puis couru à Eastern Creek pendant six ans, le Grand Prix d’Australie s’est réinstallé en 1997 sur cette petite île, située au sud de Melbourne. Au bord du Détroit de Bass et de la Mer de Tasmanie, la piste offre à la fois un point de vue magique et des virages à la difficulté incomparable, source d’excitation inépuisable pour les pilotes.

Détrônée par le Red Bull Ring depuis son retour au calendrier, puis également battu il y a quelques jours par Buriram, Phillip Island reste néanmoins l'une des pistes les plus rapides du calendrier, son meilleur tour ayant une vitesse moyenne de 182,1 km/h, avec toutefois des références en termes de meilleurs temps qui résistent depuis six ans et ne demandent qu'à être battues. C'est aussi l'un des circuits des plus exigeants pour les pneus, dont les températures battent des records : le dernier virage de la piste est d'ailleurs, parmi les 278 virages du championnat, celui qui fait le plus grimper la température des gommes !

Tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, Phillip Island possède sept virages à gauche et cinq à droite, ce qui pousse Michelin à ne proposer que des pneus asymétriques (comme au Sachsenring et à Valence), avec un flanc gauche renforcé afin de répondre à des sollicitations plus intenses.

Le Grand Prix d’Australie est aussi celui qui impose aux Européens le plus fort décalage horaire, à savoir neuf heures avec la France vendredi et samedi, dix heures dimanche après le passage à l'heure d'hiver. Cela sera en partie compensé par un programme quelque peu décalé par rapport aux horaires habituels, puisque le MotoGP roulera après les deux autres catégories. Le café reste toutefois précieux, car la course s'élancera à 15h heure locale, soit 5h en France.

Exceptionnellement, le programme du week-end comportera également des séances ne comptant pas pour le Grand Prix, qui serviront à évaluer sur cette piste si exigeante un pneu destiné à 2020. Ces tests auront lieu vendredi de 15h55 à 16h15 heure locale (6h55-7h15 en France), si la météo le permet.

Le palmarès du GP d'Australie depuis dix ans :

Les prévisions météo

Si Phillip Island a la réputation d'être une épreuve fascinante et imprévisible, ce n'est pas uniquement dû à la nature de son circuit. Situé en bord de mer, sur une petite île du sud de l'Australie, il subit les affres d'une météo changeante et capricieuse. Les prévisions pour cette fin de semaine en sont typiques, jugez plutôt : 27°C et un grand soleil sont annoncés pour jeudi, mais on n'attend plus que 14°C au meilleur de la journée samedi ! Entre-temps, de la pluie devrait frapper le circuit dès vendredi matin, puis revenir samedi. Difficile de se fier aux prévisions lorsque la météo est aussi versatile, mais pour le moment la journée de dimanche est annoncée pluvieuse également durant l'après-midi, avec 15°C au plus fort de la journée.

Qu'il pleuve ou non, les pilotes savent qu'ils doivent en tout cas composer avec le vent à Phillip Island, et cette édition ne fera pas exception avec 29 à 30 km/h de vent d'ouest annoncé pour vendredi et dimanche et jusqu'à 45 km/h samedi.