Le programme du Grand Prix d'Australie MotoGP

La tournée Asie-Pacifique reprend après une semaine de pause, avec un rendez-vous qui avait particulièrement manqué au championnat, celui du Grand Prix d'Australie, absent ces deux dernières années comme bon nombre d'épreuves outre-mer.

Arrivée au calendrier en 1989 avec Phillip Island, puis couru à Eastern Creek pendant six ans, la manche australienne s’est réinstallée en 1997 sur cette petite île, située au sud de Melbourne. Au bord du Détroit de Bass et de la Mer de Tasmanie, la piste offre à la fois un point de vue magique et des virages à la difficulté incomparable, source d’excitation inépuisable pour les pilotes.

Les horaires

Le Grand Prix d’Australie est celui qui impose aux Européens le plus fort décalage horaire, à savoir neuf heures avec la France métropolitaine. Contrairement à ce qui a pu se faire par le passé, le programme ne modifiera pas l'ordre des catégories pour atténuer ce décalage des séances MotoGP, et il faudra donc s'armer d'une bonne dose de café ! La course de la catégorie reine s'élancera à 14h heure locale, soit 5h en France.

Où regarder le Grand Prix d'Australie ?

Les chaînes du groupe Canal+ sont le diffuseur officiel du MotoGP en France. Le programme est désormais stabilisé d'un week-end à l'autre, puisque les essais libres, les qualifications et les séances de warm-up seront à suivre sur la nouvelle chaîne Canal+ Sport 360, de même que les courses des catégories Moto2 et Moto3. Pour la course MotoGP, il faudra en revanche basculer sur Canal+.

Le circuit de Phillip Island

Détrônée par Buriram, Phillip Island reste néanmoins l'une des pistes les plus rapides du calendrier, son meilleur tour ayant une vitesse moyenne de 182,1 km/h. Ses références en termes de meilleurs temps résistent toutefois depuis neuf ans et ne demandent qu'à être battues, de même que son record de vitesse de pointe qui flirte avec les 350 km/h sans avoir encore passé ce cap.

C'est aussi l'un des circuits des plus exigeants pour les pneus, dont les températures peuvent battre des records sur un asphalte réputé abrasif : le dernier virage de la piste est d'ailleurs, parmi les près de 300 virages du championnat, celui qui fait le plus grimper la température des gommes ! Paradoxalement, la fraîcheur qui règne à cette période de l'année et le vent, parfois glacial, du bord de mer tendent à compliquer la mise en régime et le maintien de bonnes températures dans les pneus.

Compte tenu de la typologie de la piste, ce sont des pneus spécifiquement conçus pour elle qui sont proposés par Michelin. Car outre les particularités de son bitume, Phillip Island tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et possède sept virages à gauche et cinq à droite, ce qui pousse le manufacturier à ne proposer que des pneus asymétriques (comme au Sachsenring et à Valence), avec un flanc gauche renforcé afin de répondre à des sollicitations plus intenses. Dans l'ensemble de l'allocation, seuls les pneus pluie avant sont symétriques.

Longueur de la piste 4,448 km Largeur de la piste 13 m Virages 5 droite - 7 gauche Plus longue ligne droite 900 m Distance de la course MotoGP 120,960 km (27 tours) Pole position à gauche Construction 1956

Records en vigueur :

Meilleur temps en course Marc Márquez 1'28"108 2013 Record de la pole Jorge Lorenzo 1'27"899 2013 Record V-max Andrea Dovizioso 348,0 km/h 2015 Record vitesse moyenne Jorge Lorenzo 182,1 km/h 2013

Le palmarès des dix derniers Grands Prix d'Australie :

Année Pole position Victoire 2019 Maverick Viñales Marc Márquez 2018 Marc Márquez Maverick Viñales 2017 Marc Márquez Marc Márquez 2016 Marc Márquez Cal Crutchlow 2015 Marc Márquez Marc Márquez 2014 Marc Márquez Valentino Rossi 2013 Jorge Lorenzo Jorge Lorenzo 2012 Casey Stoner Casey Stoner 2011 Casey Stoner Casey Stoner 2010 Casey Stoner Casey Stoner

Le GP d'Australie 2019

Pole position : Maverick Viñales

Maverick Viñales Meilleur tour en course : Marc Márquez

Marc Márquez Podium : Marc Márquez vainqueur, Cal Crutchlow 2e, Jack Miller 3e

À circuit exceptionnel, course complètement folle ! La dernière édition en date du Grand Prix d'Australie a, certes, livré une victoire de Marc Márquez qui n'avait rien de très étonnant − c'était la cinquième de suite − mais au terme de trois quarts d'heure riches en rebondissements. On y a notamment vu une Aprilia RS-GP en tête, une première à l'époque due à Andrea Iannone (oui, trois ans ont passé). On a aussi assisté à la domination exercée par Maverick Viñales, qui partait de la pole et avait gagné l'année précédente, mais c'était sans compter sur un Márquez capable alors de se jouer de n'importe quel adversaire.

Le pilote de Roses en a cruellement fait les frais, car le #93 n'a rien lâché et a fini par prendre les commandes à l'entame du dernier tour. Viñales a tout tenté pour trouver une façon de repasser devant, mais cela a fini par le pousser à la faute à la sortie de Lukey Heights, à trois virages de l'arrivée. Cal Crutchlow montait sur la deuxième marche du podium et Jack Miller le complétait (une première pour un Australien depuis l'ultime chef d'œuvre de Casey Stoner en 2012) en arrachant la troisième place à son coéquipier Pecco Bagnaia, auteur de ce qui était de très loin sa meilleure course durant sa saison de rookie.

Le podium du Grand Prix d'Australie 2019

Course suivante : Grand Prix de Malaisie (21-23 octobre)

