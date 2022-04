Le programme du GP d'Espagne MotoGP

Si le MotoGP a pour habitude de se rendre sur quatre circuits en Espagne, Jerez de la Frontera en est le rendez-vous le plus ancien, puisqu'il est entré au calendrier en 1987 et n'a ensuite connu aucune absence, ce qui en fait la piste ayant accueilli le plus de Grands Prix consécutivement après Assen.

Même le COVID-19 n'a pas fait vaciller le déplacement en Andalousie, et c'est à Jerez que le championnat s'était relancé après le confinement. La double épreuve organisée alors est restée dans les mémoires pour ses nombreux coups de théâtre, entre l'incroyable course de Marc Márquez et la chute finale qui allait lui valoir des mois de convalescence, la blessure d'un autre prétendant au titre, Álex Rins, les deux premières victoires de Fabio Quartararo, l'explosion de l'affaire des soupapes chez Yamaha, ou encore le dernier podium de Valentino Rossi.

Revenue à une date printanière classique, Jerez est redevenue l'une des manches clés de la première partie du championnat, attendue comme un juge de paix par certains et suivie par un test au lendemain de la course qui centralise beaucoup d'attentes pour les équipes en quête de réponses après les six premières courses.

Les horaires

Pour la première fois de la saison, il n'y a pas de décalage horaire avec la France. La course MotoGP s'élancera à 14h.

Retrouvez le programme à votre heure ici.

Où regarder le Grand Prix d'Espagne ?

Les chaînes du groupe Canal+ sont le diffuseur officiel du MotoGP en France et, cette semaine encore, elles retransmettront l'intégralité du programme. Toutes les séances seront diffusées sur Canal+ Décalé, ainsi que les courses des catégories Moto2 et Moto3. Il faudra ensuite basculer sur Canal+ pour la course MotoGP.

Le circuit de Jerez

Jerez est une manche atypique, avec un circuit court et globalement lent. Il possède deux courtes lignes droites, ne dépassant pas les 607 mètres, un soulagement pour certaines marques mais un marqueur qui a pu s'avérer problématique pour des motos telles que les Ducati par le passé. La variété de vitesse des 13 virages obligera les motos à composer avec des changements de direction rapides, mais aussi des relances lentes nécessitant une bonne reprise. Sur le profil sinueux et vallonné de la piste andalouse, chacun tentera également de trouver le plus de stabilité possible afin de s'adapter à un bitume manquant de grip et pouvant générer des turbulences.

Longueur de la piste 4,423 km Largeur de la piste 11 m Virages 5 gauche - 8 droite Plus longue ligne droite 607 m Distance de la course MotoGP 110,575 km (25 tours) Pole position à gauche Construction 1986

Records en vigueur :

Meilleur temps en course Fabio Quartararo 1'37"770 2021 Record absolu en Grand Prix (établi en essais libres) Maverick Viñales 1'36"584 2020 Record de la pole Fabio Quartararo 1'36"880 2019 Record V-max Johann Zarco 300,8 km/h 2021 Record vitesse moyenne Maverick Viñales 164,8 km/h 2019

Le palmarès des dix derniers Grands Prix à Jerez :

Année Pole position Victoire 2021 Fabio Quartararo Jack Miller 2020 Fabio Quartararo Fabio Quartararo 2020 Fabio Quartararo Fabio Quartararo 2019 Fabio Quartararo Marc Márquez 2018 Cal Crutchlow Marc Márquez 2017 Dani Pedrosa Dani Pedrosa 2016 Valentino Rossi Valentino Rossi 2015 Jorge Lorenzo Jorge Lorenzo 2014 Marc Márquez Marc Márquez 2013 Jorge Lorenzo Dani Pedrosa

Le GP d'Espagne 2021

Jerez est la piste fétiche de Fabio Quartararo et, en 2021, il faisait office de grand favori. Il venait de remporter les deux courses précédentes, il partait de la pole position, il a même occupé la place de leader jusqu'au 15e tour en signant au passage le recours en course, et puis patatras ! Le Français a dégringolé dans les derniers tours, victime d'un arm-pump et c'est Jack Miller qui en a profité en retrouvant le chemin de la victoire pour la première fois depuis 2016. Associé à la deuxième place de Pecco Bagnaia, c'était un triomphe pour Ducati sur l'une des pistes pourtant jusqu'alors les moins favorables à la Desmosedici...

Pole position : Fabio Quartararo

Fabio Quartararo Meilleur tour en course : Fabio Quartararo

Fabio Quartararo Podium : Jack Miller vainqueur, Pecco Bagnaia 2e, Franco Morbidelli 3e

Jack Miller, vainqueur en 2021

Course suivante : Grand Prix de France (13-15 mai)

Calendrier MotoGP