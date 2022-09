Le programme du Grand Prix du Japon MotoGP

Après deux années si fortement perturbées par le COVID-19, le MotoGP retrouve enfin ses habitudes en entrant à présent dans une tournée en Asie et en Océanie. Après le Grand Prix d'Aragón la semaine dernière, deux épreuves vont s'enchaîner sans pause, d'abord au Japon puis en Thaïlande.

Trois des marques inscrites au championnat retrouvent donc leur patrie cette semaine, mais c'est surtout Honda qui évolue à domicile sur un circuit construit dans les années 1990 pour y réaliser ses essais. Le Twin Ring Motegi a fait son entrée au calendrier mondial pour accueillir le Grand Prix du Japon en 1999, avant de devenir l'hôte du Grand Prix du Pacifique entre 2000 et 2003. Il a ensuite pris le relais de Suzuka à partir de 2004, pour organiser la manche nationale. Sur ces 21 Grands Prix mondiaux disputés à Motegi, c'est bien le HRC qui compte le plus grand nombre de victoires MotoGP sur place, avec dix succès face aux cinq de Ducati, aux quatre de Yamaha et aux deux conquis par Suzuki.

Les horaires

Pour cette première manche outre-mer de l'automne, il faudra compter sept heures de décalage horaire avec la France. La catégorie MotoGP roulera toutefois après les deux autres afin de disposer des créneaux les plus favorables pour le public européen. Le départ de la course MotoGP sera donné dimanche à 15h heure locale, soit 8h en France métropolitaine.

Et attention à la particularité qui concernera le début du week-end, puisque compte tenu de la complexité logistique de passer d'Aragón à Motegi en cinq jours, les essais du vendredi matin sont annulés. Il n'y aura donc que deux séances d'essais libres pour tenter de se qualifier directement pour la Q2, comme un avant-goût du programme 2023.

Où regarder le Grand Prix du Japon ?

Les chaînes du groupe Canal+ sont le diffuseur officiel du MotoGP en France. Le programme est désormais stabilisé d'un week-end à l'autre et il restera inchangé cette semaine malgré le décalage horaire. Les essais libres, les qualifications et les séances de warm-up seront donc à suivre sur la nouvelle chaîne Canal+ Sport 360, de même que les courses des catégories Moto2 et Moto3. Pour la course MotoGP, il faudra en revanche basculer sur Canal+.

Le Twin Ring Motegi

Complexe à dompter, le Twin Ring de Motegi est né de la combinaison d'un anneau et d'un circuit routier. Aussi apprécié que craint des pilotes pour son caractère stop-and-go, ce tracé de 4,8 km est entrecoupé de 14 virages et de quelques gros freinages qui viennent casser le rythme, à l'image du 90° Corner (virage 11), véritable angle droit à manœuvrer au bout de la plus longue ligne droite de la piste (762 m), qui plus est en descente !

Longueur de la piste 4,801 km Largeur de la piste 15 m Virages 6 gauche - 8 droite Plus longue ligne droite 762 m Distance de la course MotoGP 115,224 km (24 tours) Pole position à gauche Construction 1997

Records en vigueur :

Meilleur temps en course Jorge Lorenzo 1'45"350 2014 Record de la pole Jorge Lorenzo 1'43"790 2015 Record V-max Andrea Iannone 314,3 km/h 2015 Record vitesse moyenne Jorge Lorenzo 166,5 km/h 2015

Le palmarès des dix derniers Grands Prix du Japon :

Année Pole position Victoire 2019 Marc Márquez Marc Márquez 2018 Andrea Dovizioso Marc Márquez 2017 Johann Zarco Andrea Dovizioso 2016 Valentino Rossi Marc Márquez 2015 Jorge Lorenzo Dani Pedrosa 2014 Andrea Dovizioso Jorge Lorenzo 2013 Jorge Lorenzo Jorge Lorenzo 2012 Jorge Lorenzo Dani Pedrosa 2011 Casey Stoner Dani Pedrosa 2010 Andrea Dovizioso Casey Stoner

Le GP du Japon 2019

Pole position : Marc Márquez

Marc Márquez Meilleur tour en course : Marc Márquez

Marc Márquez Podium : Marc Márquez vainqueur, Fabio Quartararo 2e, Andrea Dovizioso 3e

La dernière fois que le MotoGP a couru au Japon, Marc Márquez dominait encore le championnat, et même très largement puisqu'il était lancé dans une saison record. Ce jour-là, à Motegi, le pilote espagnol avait décroché sa dixième victoire de l'année et permis à Honda de fêter à domicile le titre constructeurs. Fabio Quartararo avait bien tenté de s'opposer au champion, mais très vite celui-ci avait affirmé sa suprématie.

C'est derrière eux que s'était jouée la plus grosse bagarre, laissant la troisième place longtemps indécise avant qu'Andrea Dovizioso n'ait l'avantage sur la durée face à Maverick Viñales ou encore Franco Morbidelli et Jack Miller, qui ont terminé en difficulté après un très bon début de course.

Marc Márquez vainqueur du dernier Grand Prix du Japon

