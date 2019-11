Le programme du Grand Prix de Malaisie

Après Shah Alam (circuit sur lequel un certain Valentino Rossi a fait ses débuts mondiaux en 1996) et Johor Bahru, c'est à Sepang que se dispute le Grand Prix de Malaisie depuis 1999. Ce circuit moderne est l'un des plus longs du calendrier. Il impose 15 virages, dont une majorité à droite, et deux longues lignes droites qui s'enchaînent et dont la plus longue atteint les 920 m.

De vastes travaux ont eu lieu il y a trois ans, avec la pose d'un nouveau bitume, des modifications apportées à la courbure de la piste en plusieurs endroits ainsi qu'à des vibreurs et des voies de dégagement, le tout dans une volonté d'améliorer l'évacuation des eaux de pluie. Une prudence bienvenue alors que le paddock sait devoir être prêt à affronter une météo tropicale et des averses torrentielles.

Si les conditions sont réunies, les nombreuses opportunités de dépassement offertes par le tracé ont de quoi promettre de belles bagarres. Le palmarès le plus riche sur le Grand Prix de Malaisie, en catégorie reine, est celui de Valentino Rossi qui, en 18 participations (celle de 2011 n'est pas prise en compte, annulée suite au décès de Marco Simoncelli), y compte quatre pole positions et six victoires sur un total de 12 podiums. Mais depuis de nombreuses années déjà, les pilotes Honda y ont pris le pouvoir, seulement vaincus par Andrea Dovizioso, qui y a lancé sa spirale positive face à Marc Márquez il y a trois ans.

Attention à bien régler vos montres, car la France aura un décalage de sept heures avec la Malaisie, dernière contrée visitée par la tournée outre-mer. La course MotoGP débutera donc à 8h heure française.

Le palmarès du GP de Malaisie depuis dix ans :

Chaleur et pluie au rendez-vous

Une chose est certaine, les pilotes MotoGP n'auront pas à craindre de retrouver le froid qui les a accompagnés tout au long du week-end de Phillip Island ! En Malaisie, les prévisions annoncent des températures de 24°C le matin à 31°C l'après-midi, et il faut s'attendre à voir le bitume dépasser régulièrement les 50°C. Le cocktail est complété par un taux d'humidité redoutable, qui mettra les physiques à rude épreuve. Quant à la couleur du ciel, elle est très incertaine car des orages sont annoncés tout au long du week-end, aussi violents que difficiles à prévoir avec certitude.