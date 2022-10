Le programme du Grand Prix de Malaisie MotoGP

La tournée outre-mer se conclut cette semaine avec de nouvelles retrouvailles, cette fois avec la Malaisie dont le Grand Prix fête sa 30e édition. Après Shah Alam (circuit sur lequel un certain Valentino Rossi a fait ses débuts mondiaux en 1996) et Johor Bahru, c'est à Sepang que se dispute cette épreuve depuis 1999. Un circuit à jamais lié au drame de la mort de Marco Simoncelli survenue pendant la course de 2011 (et dont l'anniversaire coïncidera avec celle de cette année), mais aussi l'une des pistes devenues incontournables et seulement écartée ces deux dernières années par les difficultés à se rendre en Asie dans un contexte de pandémie. Les pilotes l'ont déjà retrouvé en début d'année pour une séance d'essais hivernaux.

Si la météo tropicale ne vient pas mettre son grain de sel, les nombreuses opportunités de dépassement offertes par le tracé ont de quoi promettre de belles bagarres en course. Le palmarès le plus riche du Grand Prix de Malaisie en catégorie reine est celui de Rossi qui, en 19 participations (celle de 2011 n'est pas prise en compte), y a cumulé quatre pole positions et six victoires sur un total de 12 podiums. Les pilotes Honda y ont toutefois pris le pouvoir dans la première moitié des années 2010, avant le doublé d'Andrea Dovizioso en 2016 et 2017 pour Ducati, puis le retour de Yamaha sur la plus haute marche avec Maverick Viñales lors de la dernière édition en date.

En faisant office cette année d'avant-dernière manche, le Grand Prix de Malaisie pourrait avoir le dernier mot sur la lutte pour le titre, puisque Pecco Bagnaia s'y présentera avec une première balle de match face à Fabio Quartararo, mais aussi Aleix Espargaró et Enea Bastianini, toujours mathématiquement en lice.

Les horaires

Une dernière fois cette saison, il va falloir bien régler les montres et préparer du café, car la France aura un décalage de six heures avec la Malaisie. Le programme va toutefois faciliter les choses puisque la catégorie MotoGP passera après les deux autres et la course débutera à 15h heure locale, soit à 9h heure française.

Retrouvez le programme à votre heure ici.

Où regarder le Grand Prix de Malaisie ?

Les chaînes du groupe Canal+ sont le diffuseur officiel du MotoGP en France. Le programme est désormais stabilisé d'un week-end à l'autre, puisque les essais libres, les qualifications et les séances de warm-up seront à suivre sur la nouvelle chaîne Canal+ Sport 360, de même que les courses des catégories Moto2 et Moto3. Pour la course MotoGP, il faudra en revanche basculer sur Canal+.

Le circuit de Sepang

Ce circuit moderne est l'un des plus longs du calendrier. Il impose 15 virages, dont une majorité à droite, et deux longues lignes droites qui s'enchaînent et dont la plus longue atteint les 920 m. De vastes travaux ont eu lieu il y a six ans, avec la pose d'un nouveau bitume, des modifications apportées à la courbure de la piste en plusieurs endroits ainsi qu'à des vibreurs et des voies de dégagement, le tout dans une volonté d'améliorer l'évacuation des eaux de pluie. Une prudence bienvenue alors que le paddock sait devoir potentiellement être prêt à affronter une météo tropicale et des averses torrentielles quand il se rend en Malaisie.

Longueur de la piste 5,543 km Largeur de la piste 16 m Virages 10 droite - 5 gauche Plus longue ligne droite 920 m Distance de la course MotoGP 110,860 km (20 tours) Pole position à gauche Construction 1998

Records en vigueur :

Meilleur temps en course Valentino Rossi 1'59"661 2019 Record de la pole Fabio Quartararo 1'58"303 2019 Record V-max Andrea Iannone 339,6 km/h 2015 Record vitesse moyenne Fabio Quartararo 168,6 km/h 2019

Le palmarès des dix derniers Grands Prix de Malaisie :

Année Pole position Victoire 2019 Fabio Quartararo Maverick Viñales 2018 Marc Márquez Marc Márquez 2017 Dani Pedrosa Andrea Dovizioso 2016 Andrea Dovizioso Andrea Dovizioso 2015 Dani Pedrosa Dani Pedrosa 2014 Marc Márquez Marc Márquez 2013 Marc Márquez Dani Pedrosa 2012 Jorge Lorenzo Dani Pedrosa 2011 Dani Pedrosa - 2010 Valentino Rossi Jorge Lorenzo

Le GP de Malaisie 2019

Pole position : Fabio Quartararo

Fabio Quartararo Meilleur tour en course : Maverick Viñales

Maverick Viñales Podium : Maverick Viñales vainqueur, Marc Márquez 2e, Andrea Dovizioso 3e

La dernière édition en date du Grand Prix de Malaisie avait été dominée par Yamaha et, dès ses premiers instants, la course avait tourné en faveur de Maverick Viñales. La lutte avait été plus ouverte derrière lui, avec notamment les bagarres de Jack Miller face à Marc Márquez, Valentino Rossi et Álex Rins dans les premiers tours. L'Australien avait finalement rétrogradé, tandis qu'à l'inverse le #93 réussissait à rapidement se détacher. C'est Andrea Dovizioso, son rival au championnat, qui s'était offert la troisième place, en résistant longuement à Rossi.

Maverick Viñales, vainqueur du Grand Prix de Malaisie 2019

