Le programme du Grand Prix de Saint-Marin MotoGP

Le MotoGP retrouve le territoire italien pour un Grand Prix faisant néanmoins la promotion du petit état voisin de Saint-Marin ainsi que de la Riviera de Rimini. Trois mois après le Grand Prix organisé en Toscane, cap cette fois vers la région Émilie-Romagne, véritable poumon de la compétition moto en Italie en sa qualité de patrie de nombreux teams et pilotes – et notamment de l'idole Valentino Rossi, qui s'y est encore entraîné récemment avec les pilotes de son Academy.

Le circuit de Misano, qui porte le nom de Marco Simoncelli, est posé entre les plages bondées de la côte adriatique et les collines de la paisible campagne environnante. Habitué à voir déferler chaque année, à pied ou à vélo, des hordes de tifosi tout de jaune vêtus dans une ambiance inimitable d'été indien, il sera intéressant d'évaluer l'ambiance cette année, pour la première édition du Grand Prix sans Valentino Rossi. Il s'agira également du dernier Grand Prix d'un autre local, Andrea Dovizioso.

Les horaires

Le départ de la course MotoGP sera donné dimanche à 14h.

Où regarder le Grand Prix de Saint-Marin ?

Les chaînes du groupe Canal+ sont le diffuseur officiel du MotoGP en France et, cette semaine encore, elles retransmettront l'intégralité du programme. Comme c'est désormais le cas habituellement, la course MotoGP sera à suivre dimanche sur Canal+, tandis que les deux premières journées, ainsi que le warm-up de chaque catégorie et les courses Moto2 et Moto3 seront diffusées sur une autre chaîne. Il s'agira, en l'occurrence, de Canal+ Sport 360, nouvelle offre du groupe en remplacement de Canal+ Décalé.

Le circuit de Misano

Entré au calendrier en 1980 à l'époque où il se faisait appeler Grand Prix des Nations, le circuit de Misano a vu passer bien des champions, mais il a choisi de rendre un hommage permanent à deux d'entre eux : Marco Simoncelli, qui résidait tout près de là et dont le circuit porte le nom, et Daijiro Kato dont le nom a été donné à la rue menant à l'entrée principale.

Malgré la motivation bien particulière des pilotes locaux pour y briller, et malgré la passion frénétique qui s'abat chaque année sur le circuit, Misano n'est pas pour autant un terrain de jeu béni pour les Italiens. Depuis son retour au calendrier en 2007 − après 14 ans d'absence − l'hymne de Mameli n'y a retenti que six fois en MotoGP : trois fois pour des victoires de Rossi, puis pour celles d'Andrea Dovizioso en 2018, de Franco Morbidelli en 2020 et de Pecco Bagnaia la saison dernière.

Piste courte avec ses 4,2 km, Misano se parcourt dans le sens des aiguilles d'une montre contrairement à ce qui se faisait dans le passé. Avec ses 16 virages, tantôt serrés tantôt rapides, et dont quelques-uns font partie des plus mémorables de la saison, le circuit fait appel à des motos aux qualités complémentaires, entre freinages précis, bons passages de courbe et fortes réaccélérations, mais ne leur offre qu'une courte ligne droite pour exprimer leur puissance maximale. Souvent critiquée pour son grip plutôt faible, conséquence directe de la proximité immédiate des places et du sable apporté par le vent, la piste a été resurfacée il y a deux ans et semble mieux convenir aux pilotes sur ce point.

Longueur de la piste 4,226 km Largeur de la piste 14 m Virages 6 gauche - 10 droite Plus longue ligne droite 530 m Distance de la course MotoGP 114,102 km (27 tours) Pole position à gauche Construction 1972

Records en vigueur :

Meilleur temps en course Pecco Bagnaia 1'32"171 2021 Record de la pole Pecco Bagnaia 1'31"065 2021 Record V-max Johann Zarco 305,0 km/h 2021 Record vitesse moyenne Pecco Bagnaia 167,0 km/h 2021

Les 10 derniers vainqueurs à Misano :

Année Pole position Victoire 2021 Pecco Bagnaia Marc Márquez 2021 Pecco Bagnaia Pecco Bagnaia 2020 Maverick Viñales Maverick Viñales 2020 Maverick Viñales Franco Morbidelli 2019 Maverick Viñales Marc Márquez 2018 Jorge Lorenzo Andrea Dovizioso 2017 Maverick Viñales Marc Márquez 2016 Jorge Lorenzo Dani Pedrosa 2015 Jorge Lorenzo Marc Márquez 2014 Jorge Lorenzo Valentino Rossi 2013 Marc Márquez Jorge Lorenzo

Le Grand Prix de Saint-Marin 2021

À l'aise tout au long du week-end, Pecco Bagnaia a décroché l'an dernier la pole position de son Grand Prix à domicile avant de se montrer à la hauteur de son statut de favori en course. Fabio Quartararo, le seul à s'être mêlé aux Ducati parmi les cinq premières places de la grille de départ, s'est montré impressionnant en fin de course pour remonter sur le leader et le mettre sous pression, mais en vain pour le gain de la victoire.

Derrière eux, le spectacle n'a pas manqué non plus. Ainsi, Enea Bastianini s'est offert son premier podium en réalisant, lui aussi, de superbes derniers tours. Beaucoup moins à l'aise à cet instant alors qu'il avait été le bouclier de Bagnaia à l'avant dans les premiers tours, Jack Miller a également été dépassé par Marc Márquez et Joan Mir en fin d'épreuve pour terminer à dix secondes − Mir serait cependant pénalisé pour avoir, comme beaucoup d'autres, dépassé les limites de la piste.

Pole position : Pecco Bagnaia

Pecco Bagnaia Meilleur tour en course : Enea Bastianini

Enea Bastianini Podium : Pecco Bagnaia vainqueur, Fabio Quartararo 2e, Enea Bastianini 3e

Le podium du Grand Prix de Saint-Marin 2021

