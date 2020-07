Puig remet en question la légitimité d'un titre sans Márquez

Alberto Puig a jeté un pavé dans la mare en emboîtant le pas de commentaires qui, peu à peu, fleurissent chez certains observateurs depuis que le Champion du monde en titre a fini la première course de la saison dans une violente chute qui lui a occasionné une fracture de l'humérus.

Marc Márquez étant pour la première fois blessé au point de manquer des courses en MotoGP, une opportunité réelle se présente pour ceux qui se destinaient à être ses adversaires dans la course au titre. Mais quelle légitimité aurait un sacre si le champion espagnol ne pouvait défendre sa couronne ? Selon le patron du team Repsol Honda, celle-ci serait entachée, au point d'après lui que quiconque devait en profiter n'aurait pas à en être "fier".

"C'est une bonne question et je vais vous donner une bonne réponse", répond-il à une interview du site officiel du MotoGP lorsqu'il est interrogé sur cette situation nouvelle au championnat. "S'il n'est pas prêt à courir sur les prochains Grands Prix, ce sera plus difficile, disons compliqué. Mais franchement, s'il n'y arrivait pas, je ne pense pas que les gars qui sont devant pourraient être très fiers ou heureux de remporter un titre si le meilleur pilote au monde n'y prend pas part. Ça ne sera pas la même chose si Marc ne joue pas le titre, et je pense que tout le monde le sait."

Premier défenseur de son pilote, Alberto Puig en oublierait presque la loi du sport, selon laquelle ce ne sont pas le potentiel et la compétitivité pure qui sont récompensés, mais bien le résultat final d'une compétition rythmée, et possiblement chamboulée, par une foultitude d'aléas.

Il doit comprendre que sa guérison est importante

La remarque de l'ancien pilote serait-elle prémonitoire ? Toujours est-il qu'il a également tenu à préciser qu'en dépit de l'issue positive de l'opération pratiquée mardi, Márquez ne devrait pas précipiter son retour et raisonner plutôt sur le long terme. Lui qui est engagé pour quatre autres saisons avec Honda, ferait-il mieux de se tourner vers 2021 en tirant mentalement un trait sur les ambitions qu'il pouvait nourrir pour cette saison si condensée, et désormais mal engagée pour lui ?

"Chez Honda et au HRC, nous ne pensons pas au timing", assure Alberto Puig. "Nous avons une longue relation, sur le long terme, avec Marc et ce que nous voulons, bien sûr, c'est avant tout la sécurité du pilote et nous voulons qu'il soit fort et en forme pour réussir les prochaines années et pour être prêt à courir à son niveau maximal."

En l'état, le nerf radial ayant été épargné dans sa chute, le pilote pourrait selon les médecins envisager un retour dès Brno, début août. "Bien sûr, Marc va essayer de revenir le plus vite possible", concède Puig, "mais notre point de vue et notre mentalité sont que nous avons beaucoup de respect pour lui, comme pour tous nos pilotes. Nous voulons que Marc comprenne que sa guérison est très importante pour nous et pour lui, et c'est la raison pour laquelle nous n'allons pas compter les jours avant son retour."