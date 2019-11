Qualifs - Séance annulée samedi, incertaine dimanche

Après des EL3 très compliqués en raison des conditions météorologiques et une séance d'EL4 tout d'abord reportée puis interrompue avec près de 13 minutes encore au compteur en raison de la force du vent côtier, la Direction de Course statuant sur le Grand Prix MotoGP d'Australie 2019 a décidé d'annuler l'ensemble des séances devant encore se dérouler dans le cours de la journée de samedi.

Le vent qui balaie la côte sud-est australienne et offre de merveilleuses images TV mais des conditions bien moins enthousiasmantes pour se lancer à l'assaut de l'un des circuits les plus atypiques au monde a eu raison du déroulé initial envisagé pour le week-end de Phillip Island.

A l'heure où sont écrites ces lignes, la Direction de Course, qui a consulté les pilotes au cours d'une réunion de la Commission de Sécurité avant de prendre sa décision, a tenté d'offrir une nouvelle organisation de la journée de dimanche. Si la météo le permet, les qualifications se tiendront à 10h20, heure locale... après le warm-up, mais rassurez-vous, avant le Grand Prix, dont le départ est prévu à 15h00, heure locale (5h00 du matin, heure française). Elle a précisé qu'une évaluation des conditions météorologiques serait faite en l'état dimanche matin, afin de déterminer si la Q1 et la Q2 auront lieu ou pas.

Séance Heure française Warm-up 0h50 Qualifications 1h20 Course 5h00

Les temps cumulés des EL1-EL2-EL3 pour déterminer la grille ?

A l'exception du temps de Quartararo, établi en EL3, l'ensemble des références personnelles ont été établies au cours des EL2 de vendredi.

Dans le cas où la séance de qualifications ne serait pas disputée, la grille de départ du Grand Prix d'Australie serait déterminée sur la base des temps cumulés des trois premières séances d'Essais Libres, déjà grandement perturbées par les conditions météorologiques et ayant permis à Maverick Viñales de solidement garder la main grâce au temps établi sur le sec en EL2, devant Dovizioso, Crutchlow, Petrucci, Miller et Márquez. Septième, Rossi partirait de la troisième ligne de la grille, avec Rins et Morbidelli.

Victime d'une chute en EL1 et ayant fait l'impasse sur les EL2 avant de remonter sur sa moto dans la matinée pour seulement quelques instants ce samedi, Fabio Quartararo partirait 22e et dernier, tandis que Zarco, qui a été l'un des pilotes les plus assidus en EL3 mais n'y a pas enregistré de temps réellement déterminant pour le classement cumulé, se verrait 15e, intercalé entre Bagnaia et Lorenzo.