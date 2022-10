Qualifs - Pole record pour Martín, les candidats au titre regroupés

Les qualifications du Grand Prix d'Australie ont mis à l'honneur les pilotes Pramac Racing, et particulièrement Jorge Martín, auteur d'une pole position record. Avant que l'Espagnol domine la Q2, c'est Johann Zarco qui s'était illustré durant la première partie de la séance.

Voir aussi : La grille de départ du GP d'Australie MotoGP

Zarco net leader en Q1

La première partie de ces qualifications opposait les 14 pilotes les moins rapides au cumul des trois premières séances d'essais libres. Pol Espargaró, Joan Mir et Enea Bastianini se sont succédé à la première place avant que Johann Zarco, dernier à être resté en piste après le premier run, ne poste un temps de 1'28"498 qui lui a alors donné un avantage d'un dixième et demi. Le Français, auteur des meilleurs temps vendredi puis deuxième des EL4 ce midi, avait manqué le coche ce matin lorsque les dix pilotes envoyés directement en Q2 ont été désignés, mais il a su réaffirmer sa vitesse durant ces qualifications.

Au retour en piste des machines équipées d'un pneu arrière tendre et neuf, Pol Espargaró a repris l'avantage. Dans le coup depuis vendredi, aidé par le bon niveau de grip offert par la piste australienne, le pilote Honda semblait détenir une véritable chance de retrouver la Q2, dans laquelle il n'est apparu qu'une fois depuis la trêve estivale. Mais, comme Joan Mir, il a dû terminer sa séance avant la fin du quart d'heure imparti, probablement à court de gomme. Les deux hommes se tenaient alors en un dixième, mais avec un Zarco troisième à six petits millièmes ils savaient leur position précaire.

C'est de leur stand que tous deux ont dû suivre le dernier tour lancé de leurs adversaires et ils ont effectivement été impuissants face à l'ultime attaque du Français. Celui-ci a repris la première place en 1'28"132, affichant plus de deux dixièmes d'avance pour s'offrir aisément son passage en Q2. Mais le coup s'est révélé plus dur encore pour les deux leaders précédents puisqu'Álex Rins, installé dans la roue du pilote Pramac, s'est propulsé de la 11e à la deuxième place.

Espargaró et Mir ont pris un dernier coup de massue pendant quelques instants lorsqu'Enea Bastianini, passé sur la ligne juste avant l'apparition du drapeau à damier, a bouclé un dernier tour sept millièmes plus rapide que la Honda #44 pour s'emparer de la troisième place de cette Q1. Quelques instants seulement, car le pilote Gresini a finalement été dépossédé de ce chrono pour une infraction dans le deuxième secteur, ce qui l'a fait redescendre derrière le duo Espargaró-Mir, avec qui il partagera la cinquième ligne de la grille de départ dimanche. La déception est plus intense encore pour Bastianini, gêné par Miguel Oliveira dans un incident jugé "inacceptable" par Michele Mazini, l'un des responsables de son équipe.

Derrière ce trio, les frères Binder encadreront Cal Crutchlow sur la sixième ligne, tandis qu'Oliveira sera relégué en septième ligne derrière Remy Gardner et Fabio Di Giannantonio. Raúl Fernández, Franco Morbidelli et Tetsuta Nagashima se sont quant à eux placés en dernière ligne.

GP d'Australie - MotoGP - Q1

Le record de 2013 tombe enfin

Les premières minutes de la Q2 ont donné l'avantage à Pecco Bagnaia en 1'28"054 devant Jorge Martín et Fabio Quartararo. Johann Zarco n'était que huitième au moment du changement de pneu, encadré par les deux Aprilia, tandis que Marc Márquez, bien que vivement secoué par sa machine dans son premier run, s'était provisoirement installé en cinquième position entre les pilotes VR46.

Cette hiérarchie n'était en rien annonciatrice du classement final car le time attack lancé à trois minutes de la conclusion a totalement rebattu les cartes. Martín a enfin réussi à faire tomber le record absolu datant de 2013 en bouclant un tour en 1'27"767. Le pilote Pramac a toutefois manqué l'amélioration dans son tour suivant alors que Marc Márquez se portait à la deuxième place à seulement 13 millièmes, lui aussi sous le record jusqu'ici détenu par Jorge Lorenzo, le plus ancien à résister sur les pistes du calendrier actuel.

Le #93 disposait alors de 0"173 d'avance sur Pecco Bagnaia, à la tête d'un groupe très compact. Mais bien qu'ils aient tous pu réaliser encore un dernier tour, aucune amélioration n'y a été enregistrée. La septième pole position de Martín a donc été confirmée et l'Espagnol partira devant Marc Márquez et Bagnaia dimanche.

Les trois principaux candidats au titre seront groupés puisqu'Aleix Espargaró s'élancera de la deuxième ligne devant Quartararo et Zarco. Le héros local Jack Miller, qui a désormais l'honneur d'avoir un virage à son nom à Phillip Island, devra se contenter d'un départ de la troisième ligne entre les deux pilotes VR46. Quant à Maverick Viñales, il a lui aussi de quoi être frustré puisqu'il hérite seulement de la 12e place, derrière Álex Rins et Álex Márquez.

Les pilotes auront encore une courte séance pour affiner leur préparation, dimanche matin, avant le départ de la course à 14h heure locale (5h en France).

GP d'Australie - MotoGP - Q2

Lire aussi : Le programme du Grand Prix d'Australie MotoGP