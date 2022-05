Qualifs - Bagnaia persiste et signe la pole devant Quartararo

Les qualifications n'auront finalement eu aucun suspens. Après avoir dominé les deux séances de la matinée, Pecco Bagnaia a poursuivi sa lancée et s'est emparé de la pole position devant Fabio Quartararo. Le Français, toujours leader sur la grille à Jerez depuis son arrivée en MotoGP, s'en voit ainsi privé pour la première fois.

Zarco sur le fil, Bezzecchi impressionne

À l'entame des qualifications, les températures étaient légèrement plus chaudes que la veille lors des EL2 avec 23°C dans l'air et 45°C en piste. Elles étaient toutefois idéales pour permettre aux pilotes non repêchés de tenter de réaliser le chrono qui les sauverait pour la Q2.

Parmi eux, les pilotes KTM, puisque le constructeur autrichien était le seul à ne pas avoir l'un de ses trois représentants en Q2, le rookie Raúl Fernández étant forfait pour le Grand Prix.

Brad Binder a justement établi le chrono de référence en 1'37"544 devant Pol Espargaró, autre pilote à absolument vouloir terminer parmi les deux premiers et ainsi rejoindre son coéquipier Marc Márquez en Q2.

Au terme du premier run, l'objectif était atteint puisqu'il était en deuxième position derrière Álex Rins, qui a pris l'avantage pour seulement 22 millièmes sur son compatriote, et 66 sur Binder. Johann Zarco, lui aussi contraint de passer par la Q1 après avoir terminé aux portes de la Q2 en EL3, était quatrième, devant Marco Bezzecchi, meilleur rookie à cet instant.

Les cinq dernières minutes ont vu le second run démarrer, et Miguel Oliveira enfin entrer en piste après avoir rencontré un souci technique. Espargaró s'est emparé du meilleur temps, avant d'être passé par Marco Bezzecchi pour seulement trois millièmes. L'Italien est cependant parti à la faute dans le virage 2, quelques instants après avoir passé la ligne et réalisé son chrono. Il a toutefois pu repartir sans pour autant améliorer. Remy Gardner a lui aussi chuté, dans le virage 1 cette fois.

Tandis que la lutte pour le passage en Q2 semblait se jouer entre Bezzecchi, Espargaró, Rins et Binder, Johann Zarco est venu détrôner tout le monde dans son ultime tour lancé et a ainsi eu le dernier mot avec un chrono de 1'37"003. Le pilote Pramac, loin tout au long de la séance, a ainsi sauvé sa place, un dixième devant le rookie italien qui a impressionné en passant en Q2 pour la seconde fois de sa jeune carrière, une semaine après avoir décroché sa sixième place sur la grille à Portimão.

Pol Espargaró a terminé en troisième position et partira donc 13e demain. Il devancera ainsi Álex Rins et Brad Binder. Qualification compliquée pour Franco Morbidelli, qui n'a pas encore trouvé de solutions sur sa Yamaha, mais aussi pour Miguel Oliveira, lointain 21e après son problème technique.

Stefan Bradl et Lorenzo Savadori, pilotes d'essais pour respectivement Honda et Aprilia, partiront 20e et 24e.

GP d'Espagne - MotoGP - Q1

Bagnaia bat le record de la piste

Marco Bezzecchi et Johann Zarco repêchés, la Q2 a démarré seulement dix minutes plus tard, et elle n'a pas commencé de la meilleure des façons pour Jorge Martín qui est parti à la faute dans le virage 1, à l'entame de son premier tour lancé. Revenu à son box, il a pu reprendre la piste.

Pendant ce temps, Fabio Quartararo a réalisé le meilleur temps en roulant en 1'36"790, 73 millièmes devant Pecco Bagnaia. Les deux leaders des EL3 et EL4 étaient ainsi à la place à laquelle ils étaient attendus, devant Aleix Espargaró.

Le trio restait inchangé au terme du premier run et devançait Jack Miller et Marc Márquez. Johann Zarco était sixième, tandis que Marco Bezzecchi fermait la marche en 11e position, devant Maverick Viñales.

Le second et dernier run s'est lancé dans les cinq dernières minutes, et Bagnaia a battu le record de la piste de plus de quatre dixièmes avec un chrono de 1'36"170, six dixièmes devant Quartararo. Joan Mir est de son côté parti à la faute au virage 1, et quelques instants après c'est Enea Bastianini qui s'est fait piéger au virage 9.

Quartararo est revenu à quatre dixièmes de son rival Ducati mais ce dernier était définitivement au-dessus et a décroché la pole position. Aleix Espargaró a complété la première ligne, tandis que Jack Miller, Marc Márquez et Johann Zarco s'élanceront depuis la seconde ligne demain. Jorge Martín a pour sa part terminé en dixième position après sa déconvenue du début de séance.

GP d'Espagne - MotoGP - Q2