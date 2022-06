Qualifs - Bagnaia s'offre la pole devant les Français

Pecco Bagnaia a confirmé l'excellent niveau de Ducati en signant la pole au Sachsenring, mais Fabio Quartararo a résisté à l'armada italienne en prenant la deuxième place. Johann Zarco les accompagnera en première ligne.

Di Giannantonio et Bezzecchi privent plusieurs pilotes d'usine de la Q2

C'est avec 25 minutes de retard que la séance a débuté, une coupure d'électricité sur le circuit ayant chamboulé le programme de la journée, et cette Q1 s'est disputée sans Álex Rins, qui a préféré déclarer forfait en raison de douleurs trop forte au niveau du poignet gauche.

Fabio Di Giannantonio a vite pris un net avantage sur le reste du plateau et au terme du premier relais, le pilote Gresini devançait Pol Espargaró de près de quatre dixièmes. Marco Bezzecchi occupait la troisième place devant Álex Márquez et Enea Bastianini, relégué à 0"588 de son coéquipier.

Les pilotes ont repris la piste et Bezzecchi est immédiatement remonté au deuxième rang, tout en restant à 0"293 de Di Giannantonio. Plusieurs pilotes ont pu améliorer leurs chronos mais sans menacer les deux rookies, qui ont ainsi pu disputer la Q2.

Pol Espargaró a pris la troisième place, synonyme de 13e place sur la grille, devant les pilotes KTM, Miguel Oliveira et Brad Binder, et Álex Márquez. Enea Bastianini ne s'élancera que de la 17e place devant Stefan Bradl, remplaçant de Marc Márquez, et les deux Italiens en difficulté avec la Yamaha, Andrea Dovizioso et Franco Morbidelli.

Les Ducati partaient favorites en Q2 après avoir mené les trois premières séances d'essais, même si Aleix Espargaró est resté au contact et que Fabio Quartararo a montré son bon rythme de course en signant le meilleur temps en EL4. Pecco Bagnaia a été le premier à frapper, avec un meilleur temps suivi d'un passage dans les graviers au premier virage. Après les premiers tours rapides, l'Italien devançait Espargaró et deux autres représentants de Ducati, Fabio Di Giannantonio, dans une bonne dynamique après la Q1, et Luca Marini. Ce dernier est remonté au troisième rang dans le tour suivant.

La hiérarchie a vite évolué et confirmé l'avantage des Ducati puisque Jack Miller est remonté au deuxième rang et Jorge Martín au troisième. Et Quartararo dans tout ça ? Le Français a renoncé à son premier tour et a ensuite pris la sixième place, derrière Espargaró et Marini. À la fin du premier relais, six Ducati étaient aux huit premières places, les seuls intrus étant Espargaró et Quartararo. Di Giannantonio avait dégringolé à la septième place devant Johann Zarco, auteur de la pole la saison passée.

Les pilotes ont repris la piste avec un pneu tendre neuf à l'arrière. Pecco Bagnaia a amélioré chacun des quatre secteurs et grignoté 0"034 sur sa propre référence. Le vice-Champion du monde 2021 restait à trois dixièmes du record établi dans la matinée, le niveau d'adhérence ayant probablement chuté avec l'augmentation de la température de la piste. Bagnaia a néanmoins brisé à nouveau la barre des 1'20 avec un chrono en 1'19"931.

Aleix Espargaró est remonté au deuxième rang et Fabio Di Giannantonio au troisième, sans inquiéter le poleman provisoire, qui est rentré dans son garage. Fabio Quartararo a pris la deuxième place, à 0"161 de Bagnaia, avant d'être battu par Johann Zarco, qui accusait un retard de 0"099 sur le leader. Quartararo n'a pas relâché son effort, ce qui lui a permis de repasser devant son compatriote.

Bagnaia a repris la piste pour un troisième relais mais n'a pas eu le temps de faire un dernier tour rapide, et s'est donc contenté d'un essai de départ. Aucun pilote ne l'a battu et il sera donc en pole devant Quartararo et Zarco. Aleix Espargaró sera quatrième sur la grille de départ devant Fabio Di Giannantonio et Jack Miller.

Luca Marini a pris la septième place devant Jorge Martín, ce qui signifie que six Ducati seront dans les huit premières places de la grille. Maverick Viñales a signé le neuvième temps devant Takaaki Nakagami, victime d'une chute en fin de séance. Marco Bezzecchi et Joan Mir accompagneront le Japonais sur la quatrième ligne.

